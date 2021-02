¿Cuándo me voy a vacunar en Asturias? ¿Puedo elegir la marca? Las dudas del proceso

Cuando lo determinen las autoridades sanitarias. El protocolo se decide en la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Hasta la fecha, se ha optado por establecer unos grupos prioritarios en función de su domicilio (los mayores que viven en residencias), su profesión (trabajadores sanitarios, sociosanitarios y esenciales) y su vulnerabilidad (grandes dependientes y personas mayores de 80 años). En general, se estima que estos colectivos estarán vacunados a finales de marzo. Y que a principios de abril, ya con una disponibilidad de vacunas mucho mayor (cuatro veces mayor que ahora, sobre el papel), se inicie ya la segunda fase para la población general menor de 80 años.

Además el Ministerio de Sanidad publicó el viernes la cuarta actualización de la 'Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España', tras el acuerdo alcanzado por la Comisión de Salud Pública, en el que se establece que las personas con menos de 55 años que hayan pasado la infección por COVID-19, tanto de forma sintomática como asintomática, solo recibirán una dosis seis meses después de la infección. Según especifica el documento, en cualquier caso, no será necesaria la realización de pruebas serológicas ni antes ni después de estas vacunaciones para verificar si se poseen anticuerpos contra la COVID-19.

La actualización incluye también las recomendaciones de vacunación de las personas con infección previa por coronavirus, tanto asintomáticas como sintomáticas. Tras la revisión de los estudios clínicos existentes se recomienda en los mayores de 55 años con diagnóstico de infección que han recibido la primera dosis, la inoculación de la segunda cuando estén completamente recuperadas y haya finalizado el período de aislamiento.

Por otra parte, se incluye como novedad los siguientes grupos a vacunar con las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna: personas de 70 a 79 años (grupo 5B), de 60 a 69 (grupo 5C), las de menos de 60 con condiciones de riesgo alto de COVID-19 grave (grupo 7) y de edades comprendidas entre los 56 y 59 (grupo 8). "La definición de dichos grupos se ha realizado en previsión de una mayor disponibilidad de dosis de vacunas en el segundo trimestre del año", explica Sanidad. Aquí puedes consultar el documento íntegro de la cuarta actualización.

¿Qué “marca” de vacuna me va a tocar?

En teoría, cualquiera, porque las diferencias no parecen significativas. Ahora hay tres, y la única limitación es que en España se ha decidido que la de AstraZeneca no se aplique a mayores de 55 años. Esto seguramente cambiará a finales de marzo o principios de abril, cuando el laboratorio demuestre de forma más fehaciente que la vacuna es segura también para mayores de 55 años, de modo que empezará a administrarse sin cortapisas. La próxima que se aprobará, la de Janssen, es de una sola dosis. El vicepresidente del gobierno del Principado, Juan Cofiño, afirmó el pasado viernes que las vacunas no se ponen "a la carta". "La prescripción es de la administración sanitaria por lo que no hay un derecho a elegir una marca. Hay un plan de vacunación y es lo que hay, no existe el derecho a elegir. Todo queda a criterio de los profesionales sanitarios", remarcó el vicepresidente.

¿Cuándo va a estar Asturias inmunizada?

El plan del Principado es que para finales de junio pueda estar vacunada la mayor parte de la población. Todo dependerá de la disponibilidad de vacunas.

¿Cuántos vacunados van ya?

En Asturias, el último dato (del miércoles) dice que se han administrado 109.192 dosis, y que tienen la pauta completa 38.716 asturianos

Tengo 55 años y soy el gran olvidado ¿cuándo me toca?

Entrarás en un grupo cuando llegue tu turno. Dependerá de si se sigue el criterio de edad o se intercalan otros colectivos. Estás “olvidado” si tienes más de 55 años, perteneces a un colectivo prioritario y te ha tocado la vacuna de AstraZeneca. En teoría, recibirás esta misma vacuna si la autorizan para tu edad o cualquiera otra que no tiene límites.

¿Me debo vacunar si estoy embarazada?

Aunque las mujeres embarazadas en principio no son población vacunable, debido a la falta de evidencia, habrá que valorar balance riesgo-beneficio en las gestantes. Si se programa la gestación, se recomienda esperar dos semanas desde la segunda dosis de la vacuna. La lactancia no contraindica la vacunación, de hecho la Asociación Española de Pediatría (AEP) recomienda su uso.

¿Por qué dos dosis?

Si observan la figura que acompaña a este artículo, creada a partir de los resultados publicados, la mayoría de los vacunados que desarrollaron covid lo hicieron en los primeros días, antes de la segunda dosis. Tras el séptimo día la curva de los vacunados es casi plana, y hay muy pocos vacunados que desarrollen la enfermedad tras la segunda dosis. Esto sugiere que una sola dosis confiere protección tras los primeros días, tiempo que necesita el sistema inmune para crear las defensas antivirus. Los ensayos clínicos se han diseñado para maximizar el éxito de la vacuna, por lo que se han dado dos dosis para potenciar la respuesta inmune. Es probable que una sola dosis sea suficiente, pero hay que demostrarlo. En el artículo de Astra-Zeneca (Oxford) ya sugieren que una sola dosis de su vacuna podría ser suficiente para conferir una inmunidad robusta.

¿Hay grupos de riesgo?

Es decir, ¿hay personas con patologías concretas a las que podría perjudicar vacunarse? No lo sabemos. En principio no parece que los hipertensos y personas con otras patologías cardiovasculares tengan más riesgo de efectos severos. Pero los ensayos no se han diseñado para responder a esta cuestión, y no incluyeron grupos con patologías concretas. Lo veremos a medida que se vacune y vayamos teniendo datos. El posible riesgo para los alérgicos severos ya era conocido, incluso Pfizer lo indica en el artículo y recomienda no vacunarlos por ahora. No se entiende que dos sanitarios británicos con estos antecedentes fuesen vacunados.

¿La vacuna es el fin de la pandemia?

No lo sabemos. Nos conformaremos con que reduzca los casos graves de covid-19. Para que el virus pase a una fase estacionaria reduciéndose las infecciones, tendría que inmunizarse al menos al 60% de la población (la cifra para alcanzar esa inmunidad de rebaño no está clara). Tampoco sabemos si la inmunidad es duradera o se pierde antes del año. Cuando hayan pasado varios meses veremos si los primeros vacunados empiezan a reinfectarse o no. Con los datos de los ensayos tampoco se puede saber si una persona vacunada puede ser infectada y transmitir el virus. Solo sabemos que estaría protegida del covid-19, pero podría infectarse, permanecer asintomática y transmitir el virus. Para el virus sería una situación “cómoda”: no va a “llamar la atención” mientras sigue propagándose, ¿y si la vacuna reduce los efectos graves acabaremos por “dejarle en paz” al no usar mascarillas, concentrarnos masivamente, etcétera. Y si la vacuna bloquea la infección y los vacunados dejan de transmitirlo? Asistiremos a un experimento de ensayo-error por parte del virus. El SARS-CoV-2 pondrá en juego su capacidad de mutar para evadir la eficacia de las vacunas. Para los que dicen que el virus muta poco, lo veremos a partir de ahora. Mutará menos que el HIV-sida, pero más de lo que se cree. La reciente aparición de una cepa con cuatro mutaciones nuevas en el Reino Unido, que ha puesto en alerta a todo el país, nos dice por dónde van a ir las cosas. Probablemente llegaremos a un punto de equilibrio aceptable para ambos: yo te bloqueo con una vacuna y obligo a la selección natural a favorecer a las mutaciones que te hagan menos agresivo.