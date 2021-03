El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha advertido hoy de que la gente no espere que en Semana Santa se relajen las restricciones para controlar la pandemia y que no se levantará la mano ni en medidas de prevención y ni siquiera en las que afectan a la hostelería.

“No estoy de acuerdo con vivir una Semana Santa como otra Navidad. El Gobierno de Asturias lo tiene claro: que se olvide la gente de fiestas, que se olviden de relajar las condiciones en cuanto a horarios o actividad de hostelería. Las medidas restrictivas de la Navidad no sirvieron y eso que fuimos una de las comunidades más duras. No es momento de flexibilizar, sino para mantener la dureza. No sé si llegará una cuarta ola, hay probabilidades, es muy posible. Pero en Asturias pondremos todo el esfuerzo por evitarla. La vida de la gente mayor, que en Asturias es mucha, vale tanto como la mía. En este Gobierno siempre decidimos anteponer salud y vida a otras consideraciones”, ha señalado Barbón, durante una visita, esta mañana, a Luarca (Valdés).

El regidor mostró su preocupación por la situación y pronosticó que aún nos esperan tiempos complicados con la pandemia. “Hace un año estaba serio, pero no pensaba que iba a suceder lo que sucedió. En esta pandemia ha sido toda una incógnita. Nos esperan meses muy duros. Hay necesidad de guardar la prudencia, especialmente en concejos que han estado cerrados. Hay que ser prudente. Estamos en una situación de preocupación, de observación, no podemos caer en la euforia”, explicó.

Asimismo, incidió en la posición del Ejecutivo asturiano acerca de que no es partidario de manifestaciones o actos presenciales el próximo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la mujer. “Es de agradecer que los alcaldes llamen a la prudencia. Por ejemplo, ahora mismo no nos podemos manifestar. Ayer vimos delante de San Telmo a grupos de personas sin cumplir con las medidas de seguridad. El Gobierno asturiano se opone en este sentido a las manifestaciones físicas del 8-M. Toca celebrar sin público y vía telemática. La vacuna es la gran esperanza para salir de esto”, indicó Barbón que, sin mayor concreción añadió que lamenta que haya “comunidades que no buscan de acuerdo, más bien romper acuerdos”.