El Principado paga una media de 500.000 euros al año por horas extra de bomberos, afirma CSI

“Por convenio, ninguno de los trabajadores del servicio puede pasar de 50 horas extra al año, pero hay gente que tiene más de 300”, explican los responsables sindicales. Según sus cifras, en 2019 se realizaron 28.925 horas extra. Y en 2020 fueron 20. 701. A su juicio, de tenerse en cuenta las propuestas de reorganización de las organizaciones sindicales, con medidas como una homogeneización de turnos, no sería necesario aumentar plantilla.

“Muchas secciones sindicales les estamos dando opciones de reestructurar la plantilla, que pasan por eliminar la categoría y buscar un horario de intervención igual para todos, homogéneo, pero no se hace nada”, inciden los delegados que recuerdan que el Principado encargó hace pocos años un estudio a la empresa Tragsatec con el objetivo de analizar posibilidades de reorganizar el servicio. “Costó 30.000 euros, pero sigue en un cajón”, exponen. “Ese estudio sí plantea aumento de plantilla, pero las propuestas que hacemos nosotros no. No se iban a eliminar del todo las horas extras, pero se iban a reducir drásticamente”, añaden.

CSI califica de “mala gestión” de la gerencia del servicio lo que sucede, “amparado por los responsables de la consejería” de Presidencia. Refieren asimismo que se trata de una situación arrastrada desde la anterior legislatura. “Año tras año, desde 2012, no se pone ninguna solución. Las secciones sindicales piden reorganizar el servicio para acabar con esta situación que tiene un alto coste para el erario público y que al final ya la empezamos a ver como sobresueldos. Y lo son porque esas horas extra no están repartidas por igual entre todos los trabajadores, son solamente ciertos trabajadores los que hacen la mayoría”, aseveran.

Ponen como ejemplo del modo en que sería posible cambiar las cosas lo sucedido en abril de 2020. “Ese mes, por el tema del covid, se hicieron turnos más o menos estanco, en los que el cien por cien del personal tenía unos horarios homogéneos, los turnos entraban a la misma hora. Se contabilizaron 131 horas extra. Sin embargo, en diciembre, coincidiendo también con la segunda ola, se quitó el sistema del mismo horario para todos, con lo cual había menos personal al inicio de la jornada laboral. Y entonces, ese mes, se hicieron 3.742 horas”, explican.

La situación se ha puesto varias veces en conocimiento de la Inspección de Trabajo. CSI muestra los informes con las resoluciones favorables a sus demandas. Una de ellas, de 2015, refiere que “tras las actuaciones practicadas y tras el examen de la documentación aportada por la empresa, se comprueba que por parte de algunos trabajadores se ha superado el límite máximo de horas extras estructurales previsto en el convenio colectivo tanto en 2013 como en 2014, por lo que se extiende acta de infracción con la correspondiente propuesta de sanción de conformidad con la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social”.

Inspección de Trabajo, incide CSI, “nos viene dando la razón”, pero “nada se hace” porque la propuesta de sanción habría de elevarse al Principado y una “Administración no puede sancionarse a sí misma”. Lamentan que las últimas denuncias, de 2018 o 2019, también ante Inspección de Trabajo, sigan sin respuesta “cuando ya vamos a meter la de 2020 y seguimos sin saber nada de las anteriores”.