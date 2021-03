¿Dónde se siguen contagiando los asturianos? estos son los 22 concejos que registran nuevos positivos

Los datos de contagios de coronavirus en Asturias siguen mejorando día a día. La normal ralentización en el descenso de los indicadores no empaña una tendencia positiva que dejó ayer menos 100 casos en 24 horas. La Consejería de Salud confirmó 95 nuevos casos de coronavirus, un dato significativo, dado que febrero comenzó con 479 casos de covid en un día, en plena tercera ola.

Al descenso de los nuevos contagios se suma el relajamiento de las restricciones en casi todos los concejos asturianos durante la última semana. De los casi 20 municipios que llegaron a formar parte del temido club de los "4 Plus", solo Corvera, Lena y Piloña mantienen las restricciones en este momento y no hay ningún concejo en la fase "4 Plus" reforzada.

Por su parte, las autoridades siguen pidiendo prudencia a la ciudadanía y recuerdan que Asturias sigue con una incidencia elevada y transmisión comunitaria. Salud sigue de cerca el incremento de los casos en Langreo, Laviana y San Martín de Rey Aurelio de los últimos días, y advierte de que con las nuevas variantes del coronavirus el escenario puede cambiar en pocas jornadas si se producen nuevos brotes.

Con menos de 100 contagios en un día, la pregunta que surge es: ¿dónde se están contagiando los asturianos? A continuación, detallamos en qué concejos se han producido contagios ayer y cuántos casos se han registrado.

De más de 30.000 habitantes

Oviedo está a la cabeza con 30 contagios. Le siguen Gijón con 16, Avilés con siete, Siero con otros siete, y Langreo y Mieres con uno.

De entre 10.000 y 30.000 habitantes

En este segundo bloque de concejos, Castrillón y Lena están a la cabeza con cuatro contagios cada uno. Aller, Corvera, Carreño y Llanera les siguen con dos casos cada uno y Gozón, Laviana, Llanes, Valdés y Villaviciosa con uno.

Menos de 10.000 habitantes

En este grupo destaca Piloña con 4 contagios. Los otros concejos con nuevos casos (Pravia, Boal, Riosa, Las Regueras) solo registraron un contagio cada uno.

En el siguiente cuadro pueden verse los contagios que se han producido en cada concejo durante los últimos cinco días.