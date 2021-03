El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, advirtió ayer, en el transcurso de una visita oficial a Luarca y en referencia a la celebración del 8M, el Día Internacional de la Mujer, que “no está la situación epidemiológica para manifestarse”. “No estamos para manifestaciones presenciales, es más el Gobierno de Asturias se opone a ellas”, declaró. Eso, añadió, es todo lo allá que su Ejecutivo puede ir, porque no tiene competencias para prohibirlas; esa decisión corresponde a la Delegación del Gobierno en Asturias, que ha recibido comunicación de 16 concentraciones con motivo del 8M.

“Voy a participar en las manifestaciones feministas que sean telemáticas y virtuales pero no voy a participar en ninguna marcha o concentración presencial, ni en esa ni en ninguna, porque considero que ahora no es el momento”, declaró. “Soy feminista porque tuve la suerte de que me enseñaron a serlo algunas de las mujeres feministas que más años llevan comprometidas con la causa en Asturias. Soy feminista por convicción y compromiso y por eso conmemoraré el 8M de forma compatible con la realidad sanitaria”, proclamó en sus redes sociales.

Barbón esgrimió su coherencia política, y criticó a “los partidos que estos días se rasgaban las vestiduras con el 8M y ayer (por el pasado domingo) vimos delante de San Telmo, donde hubo cientos de personas agrupadas sin ningún tipo de distancia de seguridad: eso es hipocresía”, en una alusión a la concentración de Vox en torno al Día de Andalucía, en Sevilla.

Subrayó que tanto el Gobierno de Asturias como la Federación Socialista Asturiana (FSA), han renunciado a “grandes agrupamientos de personas”: el 120º aniversario del partido y el homenaje del SOMA, el sindicato minero, a Manuel Llaneza se realizaron sin público. Los sindicatos UGT y CC OO anunciaron ayer que celebrarán el 8 de marzo con una concentración en la Plaza de España, en Oviedo, frente a la Delegación del Gobierno en Asturias. El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, explicó, al inicio de unas jornadas sobre planes de igualdad y negociación colectiva, que será una concentración similar a la del 11 de febrero para pedir la subida del salario mínimo. “Son concentraciones controladas, cumpliendo con las medidas de seguridad”, aclaró. El secretario general de UGT en Asturias, Pepe Álvarez, se pronunció el pasado domingo, en el homenaje a Manuel Llaneza, en contra de los eventos multitudinarios.

Asturies Feminista 8M, la plataforma que organiza los actos y movilizaciones en torno al Día de la Mujer en Asturias, presenta hoy al mediodía en Oviedo, en la plaza de la Catedral, su programa para la convocatoria de este año, dedicada a “las esenciales, las mujeres que han llevado a cabo un trabajo imprescindible” durante la pandemia. Además, el Movimiento 8M ha convocado 14 concentraciones en varias localidades de la región, a las que se suman la de la asociación Rapiegas Radfem en Gijón.

La polémica en torno a la conmemoración del 8M se extiende a todo el país. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declaró ayer que su partido participará en actos que se ciñan a las indicaciones sanitarias contra el coronavirus. El PSOE ultima los actos en los que estará presente, indicó Narbona, “como no puede ser de otra manera, siendo el feminismo parte de nuestra principal seña de identidad, así como la lucha contra cualquier tipo de desigualdades”. Sus socios de Gobierno, Podemos, respaldan las movilizaciones “en la calle” y en otros formatos, aunque matizaron que siempre que cumplan con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Tras la controversia desatada en 2020, por la celebración de eventos multitudinarios el fin de semana anterior a que la situación sanitaria se descontrolara, la ministra socialista Carolina Darias ha declarado que este año “no ha lugar” a manifestaciones en las calles.