Gijón estrena la vacunación desde el coche y atiende a unas 500 personas al día: “Es muy cómodo”

También le dieron el primer pinchazo de Pfizer a Amada Fernández, de 95 años. Por extensión, se vacunaron también su hijo, José Manuel Menéndez, y su nuera, Cristina Alonso. “Yo tenía reticencias, claro, pero recuerdo que cuando nací inventaron la vacuna de la meningitis y mi madre me la quiso poner. El médico del pueblo, sin embargo, decía que no se fiaba y que él a su hijo no se la ponía. Pues al final su hijo cogió meningitis y quedó tocado, y a mí no me pasó nada. Esto es muy nuevo y da miedo, pero es lo único que tenemos”, defendió el hijo, que aplaudió lo “fácil y rápido” del proceso.

La idea es que este puesto se mantenga al menos también mañana y pasado en horario de tarde, aunque el protocolo se renueva semana a semana según el número de dosis que se les entregue a Gijón desde el Ministerio de Sanidad. Junto a este “autovac”, el Palacio de los Deportes tiene también varios puestos de vacunación presenciales, siendo el primer punto de vacunación masiva de la ciudad en esta campaña contra el covid-19. Allí se citan al día a unas 500 personas, lo que provoca colas, en parte porque muchos citados acuden con demasiada antelación, en el momento de apertura a las 16.00 horas.