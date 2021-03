La junta que gestiona las elecciones en Aseava defiende su independencia

Ante la polémica suscitada en el proceso electoral de la Asociación de Criadores de la Raza Asturiana de los Valles (Aseava), la junta electoral, presidida por Marta Vega, que gestiona el proceso, incide en su independencia y en sus competencias para resolver las reclamaciones que se formulen contra sus acuerdos y la determinación del calendario electoral.

La junta tuvo que hacer frente al recurso interpuesto por “Aseava Unida”, candidatura liderada por Sila Fernández, al considerar que la otra candidatura en liza, encabezada por Amable Fernández y posteriormente anulada, no cumplía con la paridad de sexos. En otra reclamación, María Sila Fernández impugnaba la posibilidad del voto delegado. Previo trámite de audiencia a Amable Fernández, dándole la oportunidad de exponer sus argumentos, la junta ofreció a Amable Fernández un plazo de 72 horas para presentar una nueva lista ajustada a derecho.

“Presentó otra lista que seguía sin cumplir lo requerido, por lo que, el 10 de febrero, se acordó no admitir la candidatura de ‘Aseava por y para la ganadería’, quien no quiso o no pudo solventar las deficiencias de su lista”, según señala la junta. La celebración de las elecciones está prevista para el próximo 27 de marzo.