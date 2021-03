Se cumple un año desde que el covid asomó tímidamente en Asturias. Lo hizo primero con el falso positivo de una chica que venía de Italia. Después, llegó el primer caso confirmado, el del escritor Luis Sepúlveda. 14 meses después, el SARS-CoV-2 ha infectado a unos 43.200 asturianos y ha segado cerca de 2.100 vidas. Y los virólogos asturianos llevan realizadas unas 520.000 pruebas PCR para detectarlo. Esta es una de las historias que ha dejado este año imborrable para aquellos que lo han vivido y que se quedará marcado en su memoria en las décadas venideras.

El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño; el jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, Ismael Huerta, y el coordinador del Observatorio de la Salud del Principado de Asturias, Mario Margolles, comparecen en rueda de prensa telemática para hacer balance de un año de la covid e informar sobre la situación actual de la pandemia.

Los datos de contagios de coronavirus en Asturias siguen mejorando día a día. La normal ralentización en el descenso de los indicadores no empaña una tendencia positiva que dejó ayer menos de 100 casos en 24 horas. La Consejería de Salud confirmó 95 nuevos casos de coronavirus durante el sábado, un dato significativo, dado que febrero comenzó con 479 casos de covid en un día, en plena tercera ola.

El descenso de los nuevos contagios se suma, durante la última semana, el relajamiento de las restricciones en casi todos los concejos asturianos que presentaron malos datos en enero y febrero. De los casi 20 municipios que llegaron a formar parte del temido club de los "4 Plus", solo Corvera, Lena y Piloña mantienen las restricciones en este momento y no hay ningún concejo en la fase "4 Plus" reforzada.

Por su parte, las autoridades siguen pidiendo prudencia a la ciudadanía y recuerdan que Asturias sigue con una incidencia elevada y transmisión comunitaria. Salud sigue de cerca el incremento de los casos en Langreo, Laviana y San Martín de Rey Aurelio de los últimos días, y advierte de que, con las nuevas variantes del coronavirus, el escenario puede cambiar en pocas jornadas si se producen nuevos brotes.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, advirtió ayer de que la gente no espere que en Semana Santa se relajen las restricciones para controlar la pandemia y que no se levantará la mano ni en medidas de prevención y ni siquiera en las que afectan a la hostelería.

“No estoy de acuerdo con vivir una Semana Santa como otra Navidad. El Gobierno de Asturias lo tiene claro: que se olvide la gente de fiestas, que se olviden de relajar las condiciones en cuanto a horarios o actividad de hostelería. Las medidas restrictivas de la Navidad no sirvieron y eso que fuimos una de las comunidades más duras. No es momento de flexibilizar, sino para mantener la dureza. No sé si llegará una cuarta ola, hay probabilidades, es muy posible. Pero en Asturias pondremos todo el esfuerzo por evitarla. La vida de la gente mayor, que en Asturias es mucha, vale tanto como la mía. En este Gobierno siempre decidimos anteponer salud y vida a otras consideraciones”, señaló Barbón, durante una visita a Luarca.