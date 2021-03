El Gobierno de Barbón planea la cooficialidad en dos fases, pero sin plazos

El Gobierno de Adrián Barbón planea la cooficialidad del asturiano en dos fases, que pasan por reformar primero el Estatuto de Autonomía y, posteriormente, por elaborar la ley que regule el nuevo tratamiento de la llingua, pero no establece plazos, según se desprende de una respuesta por escrito de la consejera de Cultura, Berta Piñán, a una pregunta también por escrito formulada por el diputado autonómico y secretario general del PP asturiano, Álvaro Queipo.

El parlamentario popular planteó al Ejecutivo de Barbón en qué consistía la “cooficialidad amable” y las diferencias entre su estrategia y las de cualquier otro tipo de cooficialidad lingüística. La respuesta de la consejera de Cultura reconoce que “cualquier declaración de oficialidad de un idioma en España que no estuviese contemplada en un Estatuto de Autonomía pasaría por la reforma del mismo”, y detalla que dicha modificación debe contar con la aprobación del Parlamento regional, “correspondiendo a las Cortes Generales su aprobación definitiva, puesto que tiene rango de ley orgánica”. Es decir, el primer paso para la cooficialidad consiste en esa reforma estatutaria, que debe contar con una doble validación, primero en la Junta General, donde requiere una mayoría reforzada de tres quintos (el apoyo de un mínimo de 27 de los 45 diputados) y luego en el Congreso. Piñán también abre la puerta en su respuesta al PP a la posibilidad de que la declaración de la oficialidad en el Estatuto de Autonomía “no regule el alcance de la misma”, de tal manera que sea necesaria la aprobación de un nuevo marco legal que sustituya a la actual ley. “Una ley que debería ser debatida y aprobada igualmente en el Parlamento autonómico, por lo que sería ese Parlamento el que determinara el tipo de cooficialidad que se aplicaría”, indica la consejera de Cultura. En la respuesta de Berta Piñán no se hace mención alguna a los plazos que el Gobierno de Barbón tiene en mente para estas dos fases, pero por lo pronto la reforma del Estatuto no es una cuestión que esté, al menos por ahora, en la agenda política regional para este periodo de sesiones, que marcará el ecuador de la presente legislatura.