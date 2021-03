Corvera abre el perímetro 44 días después

Los cines ubicados en el centro comercial, los únicos en funcionamiento de toda la comarca de Avilés, no abrirán hoy. Según fuentes de la empresa sopesan empezar a funcionar en Semana Santa, todo dependiendo de las medidas anticovid y el aforo que Salud permita para entonces, dentro de un mes.

El cierre perimetral de Corvera comenzó el 19 de enero y el 8 de febrero el Ayuntamiento decidió la implementación de medidas de refuerzo para limitar aún más la movilidad de la ciudadanía dentro el concejo, debido al empeoramiento de la situación epidemiológica, que situaba al municipio con índices que triplicaban el límite de incidencia acumulada a 14 días –tanto general como para mayores de 65 años– de los municipios en nivel “4 Plus” (riesgo extremo). Dichas medidas locales, que implicaron el cierre de espacios públicos, instalaciones y algunos servicios municipales, se levantaron el 22 de febrero. Las medidas se aminoraron el pasado 25 de febrero con la reapertura de las terrazas de los locales hosteleros, aunque no de su interior, que sí empezará a funcionar hoy.

“Estamos mejor, hemos dado un gran paso, pero no es una situación perfecta. Tenemos que seguir mejorando y situarnos por debajo de 50 de incidencia acumulada”, manifestó el alcalde de Corvera, Iván Fernández. “Estamos satisfechos de pasar de una incidencia acumulada de 1.800 a 250 casos, estamos contentos de que las medidas estén haciendo efecto pero no caigamos en la euforia, en la relajación. No podemos pensar que está todo conseguido, tenemos que seguir cuidándonos nosotros mismos y a los demás”, indicó el Alcalde. Los cierres perimetrales en los tres municipios de la comarca avilesina (Avilés, Castrillón y Corvera) obligaron a los ayuntamientos a extremar el control policial entre ellos.