Las mutuas pasarán los datos de sus asegurados a Salud para la vacunación

Un grueso de los empleados públicos no están adscritos al régimen general de la Seguridad Social sino que tienen su aseguramiento y el de sus familiares en entidades como Muface o Mugeju (los trabajadores de la justicia). Dado que la gestión del proceso de vacunación contra el covid-19 ha recaído en manos de las comunidades autónomas, estas mutuas cederán los datos de sus asegurados (empleados públicos, funcionarios ya jubilados y familiares) para su inclusión en las listas de vacunación, por grupos de edad, que tendrán un carácter masivo a partir del mes de abril, cuando la consejería de Salud espera recibir el número suficiente de dosis para proceder a su inoculación en grandes grupos de población.

Muface ya ha avisado a través de su página web que es de gran importancia que sus mutualistas, entre los que se encuentra por ejemplo gran parte del personal docente y jubilados de este ámbito laboral, tengan sus datos actualizados, sobre todo los correspondientes al teléfono móvil, el correo electrónico y la dirección postal para facilitar la comunicación de la cita que les llegará por parte de las autoridades sanitarias. Mugeju (Mutua General Judicial) también ha comunicado a sus asegurados su inclusión en el proceso de vacunación de la consejería de Salud, en las mismas condiciones que los cotizantes de otro régimen como, por ejemplo, la Seguridad Social.

Estos procesos de vacunación aún no tienen fecha. En la actualidad, los equipos de la consejería de Salud están inmersos en la vacunación de trabajadores esenciales, pero no de primera línea sanitaria y sociosanitaria, como es el caso de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías locales, bomberos y protección civil y en próximos días llegará el turno del personal docente. De hecho, la consejera de Educación, Carmen Suárez, ha enviado un mensaje al personal de su departamento un mensaje en el que informa de que en los próximos días la consejería de Salud les comunicará la organización del proceso de vacunación del profesorado y del personal no docente que trabaja en los centros. La consejería de Educación ha facilitado los datos de todos los centros educativos asturianos, como ya había hecho al inicio del actual curso para la realización de las pruebas PCR. El Sespa pondrá a disposición de todos los centros una aplicación en la que se registrarán los datos de todas las personas que trabajan allí, ya sean por vinculación directa o a través de contratas. Los centros deberán informar también del personal que desempeña su actividad docente con alumnado que no utiliza mascarilla (educación especial y educación infantil) y también de aquellos trabajadores que por la singularidad de su puesto deben prescindir del uso de mascarilla por un tiempo superior a 15 minutos. La vacuna es voluntaria, precisa la consejera de Educación en su mensaje.