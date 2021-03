Inmunizar a los profesores antes de las oposiciones del mes de junio es una prioridad, tal como defiende el Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias.

La Consejería de Educación informó a los sindicatos de las previsiones en materia de vacunación del profesorado y el resto del personal que trabaja en los centros educativos. El primer colectivo que recibirá la vacuna de AstraZeneca serán los trabajadores y trabajadoras de educación infantil y educación especial. El segundo grupo de vacunación es el del resto del profesorado y personal no docente. El profesorado y trabajadores no docentes mayores de 55 años recibirán finalmente alguna de las otras dos vacunas existentes. Los responsables de la Consejería de Educación no han precisado fechas de inicio de la vacunación, lo que aumenta la incertidumbre en la plantilla dado que la administración de la vacuna de Astrazeneca requiere un espacio de 12 semanas entre una y otra dosis.

El sindicato denuncia que de no comenzar la vacunación en los próximos días es posible que parte de la plantilla no esté vacunada cuando comiencen las oposiciones previstas para el mes de junio en las que participarán 7000 aspirantes que deberán desplazarse a alguna de las 11 sedes, así como casi un millar de integrantes de los tribunales calificadores