El turismo pide movilidad en Semana Santa y Barbón advierte que mantendrá restricciones

“Se trata de salvar vidas, no de salvar una semana”. Así se expresó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras el Consejo Interterritorial en el que se decidió aplazar una semana la decisión sobre si se flexibilizan o no las restricciones de cara a Semana Santa. La Comisión de Salud Pública elaborará un documento de propuestas basado en dos ejes: medidas que limiten la movilidad, y medidas que restrinjan los contactos sociales. “Son los factores que ayudan a limitar la propagación del virus”, remarcó Darias, antes de añadir que su objetivo es “lograr una propuesta de país, homogénea, para seguir salvando vidas”.

La posición de Asturias. El consejero de Salud del Principado defendió que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Asturias (UCI) se sitúa entre el 32 y el 33 por ciento, y que la incidencia de la contagiosa variante británica ya asciende a entre el 80 y el 90 por ciento de los casos en la región, lo que puede tener que ver con la ralentización en la caída de los contagios. “No estamos en condiciones de plantear flexibilizaciones ni desescalada. Hemos pedido un acuerdo de medidas restrictivas duras, con cierres perimetrales provinciales”, lo que el consejero considera fundamental por la “influencia” de unas comunidades sobre otras.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, fue más claro y en una entrevista radiofónica posterior a la reunión telemática del Consejo Interterritorial afirmó: “Quiero ser tajante. Asturias no va a abrir su perímetro en Semana Santa, ni vamos a relajar los controles horarios o cambiar el toque de queda”, con independencia del acuerdo que se adopte en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Pública la semana próxima. Añadió el jefe del Ejecutivo asturiano que hay algunos gobiernos autonómicos que “quieren que se abra todo y que, si la gente se contagia, que se contagie. Esa no es la postura de Asturias ni lo va a ser”. Barbón añadió que esa relajación de las medidas no es lo que se va aplicar en Asturias “acuerde lo que acuerde el Consejo”. “Ya lo digo por delante”, remarcó.

Abrir los alojamientos. Asturias es la única comunidad autónoma que tiene todos sus establecimientos turísticos cerrados, salvo aquellos considerados esenciales para dar servicio a quienes se ven obligados a viajar, por ejemplo, por motivos médicos, laborales o asistenciales. Esta medida fue solicitada en su día por los propios empresarios para poder acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento, además de a las ayudas para los autónomos. Pero ahora ya son muchos los que están planteando la necesidad de facilitar al menos el turismo interior, una vez que se ha iniciado el proceso de vacunación y respetando siempre las medidas de seguridad. Ya son unos cuantos los que están recibiendo consultas e incluso reservas de cara a las vacaciones primaverales. De ahí que la patronal del sector, Otea, se plantee solicitar al Principado que los negocios puedan abrir para atender, al menos, al turismo interior de los asturianos.

El turismo rural. La asociación de alojamientos de turismo rural, Arca, integrada en Otea, trasladó el pasado martes a la viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco, la necesidad de permitir el turismo interior con pernoctaciones para Semana Santa. La respuesta del Principado fue que, en el caso de que se permitiera, lo que depende de la evolución de los contagios, sería con “exigencias” para quienes decidieran aprovecharlos. Esta flexibilización permitiría también activar la promoción de la tarjeta virtual Asturpass, que el pasado 5 de diciembre puso en marcha la Viceconsejería de Turismo, a través de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, y en la que participaron cerca de 300 empresas con diferentes tipos de alojamiento en Asturias, así como varias agencias de viajes. Este programa ofrecía 3.300 bonos de descuentos de 65 euros cada uno en cada alojamiento seleccionado, con un mínimo de estancia de dos noches y con una fecha de reserva abierta que implica que, si por cualquier causa no se pudiera ir en la fecha prevista, el descuento se mantiene y se cambia la fecha para otra a lo largo de todo 2021.

Segundas residencias. Hostelería de España, por su parte, reclama “flexibilidad”, y pide que el Principado consienta la movilidad con otras comunidades para viajar al menos a las segundas residencias. El presidente de la organización patronal, José Luis Yzuel, participó ayer en una videoconferencia con asociados de Otea en la que se trataron, entre otros asuntos, las distintas fórmulas con las que el sector turístico español afronta la Semana Santa. “No hay voluntad de que haya nada, pese a que bajen los contagios. Sigue habiendo servicios sin limitaciones, pero a nosotros se nos sigue castigando”, señaló.

Paquetes turísticos para salvar el verano en Asturias

La patronal de turismo Otea, y la de operadores turísticos y agencias de viajes Otava, han suscrito un convenio para elaborar paquetes turísticos que se pondrán en el mercado de cara al próximo verano tanto a nivel nacional como internacional. “O superamos este verano, o moriremos”, aseguró el presidente de Otava en el Principado, Íñigo Fernández. Desde el inicio de la pandemia han cerrado más de una veintena de agencias de viajes.