¿Habrá cierre perimetral en Langreo? Esto es lo que dicen los datos

El descenso de los casos de coronavirus en Asturias, se estanca, pero sigue en descenso. Esa realidad no significa que no haya concejos en los que los contagios estén al alza o incluso fuera de control. Piloña y Lena son una buena muestra de ello. Ambos concejos se encuentran todavía en la fase "4 Plus" en un momento en el que, incluso los concejos que peores datos arrojaron durante la tercera ola -como los de la comarca avilesina- siguen mejorando cada día sus indicadores.

En caso de Langreo, su situación lleva generando debate desde que el Principado implantó el sistema para controlar la pandemia en Asturias, a finales de enero. Tras haberse encontrado en algún momento cerca de los zona roja en la que se aplican medidas restrictivas, finalmente siempre se ha librado, siendo el único concejo de más de 30.000 habitantes que no tenido restricciones adicionales durante la tercera ola. En esto momentos, Langreo tiene una incidencia acumulada (IA) a 14 días de 408 casos por cada 100.000 habitantes, lo que sobrepasa con creces el umbral establecido por el Gobierno asturiano de 325 casos. La tendencia es negativa y los contagios siguen subiendo en cada jornada. En el caso de la IA a 14 día en personas mayores de 65 años, otro de los criterios a tener en cuenta, el dato es similar al general y se situaba ayer en los 407 casos. Lo que empeora aún más el balance de su situación. Para el Principado, la situación es alarmante si se sobrepasan los 195 casos.

La situación de Langreo Datos a 04/03/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Langreo Últimos 3 días 03/03/2021 Nuevos casos: 7 408,4 407,6 78,0 02/03/2021 Nuevos casos: 11 395,7 387,7 76,2 01/03/2021 Nuevos casos: 25 372,9 377,7 79,1 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Entonces, ¿por qué no se toman medidas con estos datos? La respuesta está en la trazabilidad, uno de los criterios más importantes para tomar decisiones. Este indicador, que se mide por áreas sanitarias, tiene que estar por encima del 75% para seguir sin restricciones. En el último informe de datos notificado por Salud, el área sanitaria VIII (Langreo-Laviana-San Martín del Rey Aurelio) tenía una trazabilidad del 77%. Otro dato que indica la tendencia negativa de sus datos es la positividad, que ya llega al 8,7% en el último registro.

Con estos datos, para que Langreo entre en la fase "4 Plus" y se decrete su cierre perimetral tendría que producirse un empeoramiento de la trazabilidad a niveles por debajo del 75% y que este se mantenga durante tres días consecutivos.

El mecanismo del Principado para controlar la pandemia CONCEJOS CON MÁS DE 30.000 HABITANTES Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo y Mieres ¿CUÁNDO VA A SUFRIR NUEVAS RESTRICCIONES? Cuando la incidencia general en 14 días supere los: Casos por 100.000 hab. 325 O bien La incidencia en mayores de 65 años en 14 días supere los: Casos por 100.000 hab. 195 + El indicador de capacidad de rastreo (trazabilidad) sea: Menor o igual a Durante 3 o más días 75 + El municipio haya estado durante tres días consecutivos o más en el máximo nivel de alerta en la incidencia a 14 días Más de 250 casos/ 100.000 h ¿POR CUÁNTO TIEMPO? 14 días desde la aplicación automática de las prohibiciones ¿QUÉ RESTRICCIONES SE APLICARÁN? 1.Cierre perimetral de los concejos. 2.Cierre de centros comerciales (salvo comercios de alimentación esenciales) y reducción del aforo a un 20% en comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies. 3. Las reuniones quedarán limitadas a cuatro personas y los encuentros que se produzcan en domicilios serán estrictamente para el grupo de convivientes. 4. Suspensión temporal de reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares. 5.Suspensión de la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios, y se recomienda el confinamiento parcial de la población. 6. Clausura del interior de los locales de hostelería, pero no de las terrazas CONCEJOS ENTRE 30.000 Y 10.000 HABITANTES Castrillón, San Martín del Rey Aurelio, Corvera, Villaviciosa, Llanera, Llanes, Laviana, Cangas del Narcea, Valdés, Lena, Aller, Carreño y Gozón ¿CUÁNDO VA A SUFRIR NUEVAS RESTRICCIONES? Cuando la incidencia general en 14 días supere los: Casos por 100.000 hab. 325 Y La incidencia en mayores de 65 años en 14 días supere los: Casos por 100.000 hab. 195 + El indicador de capacidad de rastreo (trazabilidad) sea: Menor o igual a Durante 3 o más días 75 + El municipio haya estado durante tres días consecutivos o más en el máximo nivel de alerta en la incidencia a 14 días Más de 250 casos/ 100.000 h ¿POR CUÁNTO TIEMPO? 14 días desde la aplicación automática de las prohibiciones ¿QUÉ RESTRICCIONES SE APLICARÁN? 1.Cierre perimetral de los concejos. 2.Cierre de centros comerciales (salvo comercios de alimentación esenciales) y reducción del aforo a un 20% en comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies. 3. Las reuniones quedarán limitadas a cuatro personas y los encuentros que se produzcan en domicilios serán estrictamente para el grupo de convivientes. 4. Suspensión temporal de reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares. 5.Suspensión de la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios, y se recomienda el confinamiento parcial de la población. 6. Clausura del interior de los locales de hostelería, pero no de las terrazas CONCEJOS CON MENOS DE 10.000 HABITANTES Grado, Tineo, Navia, Pravia, Piloña, Cangas de Onís, Ribadesella, Parres, Nava, Noreña, Cudillero, Salas, Vegadeo, Soto del Barco, El Franco, Tapia, Castropol, Coaña, Colunga, Morcín, Candamo, Cabrales, Muros de Nalón, Riosa, Las Regueras, Ribera de Arriba, Ribadedeva, Bimenes, Allande, Teverga, Boal, Caso, Belmonte, Sariego, Peñamellera Baja, Ibias, Quirós, Villayón, Somiedo, Cabranes, Illas, Degaña, Grandas de Salime, Sobrescobio, Onís, Proaza, Amieva, Taramundi, Ponga, Peñamellera Alta, Caravia, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, San Martín de Oscos, Illano, Santo Adriano, Villanueva de Oscos, Pesoz y Yernes y Tameza ¿CUÁNDO VA A SUFRIR NUEVAS RESTRICCIONES? También se evaluarán los mismos indicadores (incidencia general en 14 días, incidencia en mayores de 65 años en 14 días y trazabilidad). Se tendrán en cuenta también otros datos de transmisión (velocidad y tendencia de cambio de los casos diagnosticados en los últimos 7 y 14 días), número de casos absolutos, trazabilidad y proporción de casos nuevos asociados a brotes, existencia de puntos calientes (brotes, situaciones de riesgo, características y control, etcétera). Sin embargo, se decidirá en cada caso concreto y según sus circunstancias cuándo se aplican las limitaciones. ¿POR CUÁNTO TIEMPO? 14 días desde la aplicación automática de las prohibiciones ¿QUÉ RESTRICCIONES SE APLICARÁN? También podrán aplicarse al completo las mismas medidas o solo algunas. La Consejería de Salud lo determinará según un análisis pormenorizado de la situación de cada concejo afectado. En este tercer grupo se valorará la aplicación de las medidas a una zona geográfica ampliada en caso de que exista un riesgo de transmisión a áreas limítrofes; es decir, se podrían extender a una comarca o área sanitaria. 1.Los criterios varían según el tamaño de los concejos: ¿dónde vives?

El significado de los indicadores puede variar según el tamaño de los municipios. Por ejemplo, la incidencia acumulada (casos por cada 100.000 habitantes) es un buen parámetro en concejos grandes, pero puede ser un valor distorsionado en los municipios muy pequeños. Además, la capacidad de rastrear un contagio (su origen y posible propagación) es más limitada en municipios grandes en los que los residentes tienen una elevada interacción social. Por tanto, el primer paso es identificar a cuál es el municipio de residencia, según el siguiente reparto.

Bloque 1: los concejos de más de 30.000 vecinos. Se trata de los seis principales municipios asturianos: Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Mieres y Langreo. Bloque 2: los concejos de entre 10.000 y 30.000 vecinos. Representan 13 municipios intermedios asturianos. Castrillón, San Martín del Rey Aurelio, Corvera, Villaviciosa, Llanera, Llanes, Laviana, Cangas del Narcea, Valdés, Lena, Aller, Carreño y Gozón. Bloque 3: los concejos pequeños, de menos de 10.000 habitantes. Suponen un total de 59 municipios. Estos serán evaluados de manera individualizada en función de cada caso, dado que puede haber circunstancias muy distintas que puedan llevar a los mismos datos epidemiológicos.

2. ¿Qué parámetros determinan el límite que no puede sobrepasarse?

Tres son los indicadores que cada asturiano debe tener en cuenta para saber si su concejo se encamina a restricciones:

Incidencia a 14 días. Representa el número de casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. El límite de ese parámetro está en los 325 casos por cada 100.000 habitantes.

Representa el número de casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. El límite de ese parámetro está en los 325 casos por cada 100.000 habitantes. Incidencia a 14 días en mayores de 65 años. Es un indicador similar al anterior, pero ceñido a la población mayor. En este caso, el límite estará en los 195 casos por cada 100.000 mayores de 65 años en los últimos 14 días. En los grandes concejos (Bloque 1), la superación de uno cualquiera de estos indicadores hará saltar las alarmas. En el caso de los concejos intermedos (Bloque 2), deberán superarse ambos parámetros.

Es un indicador similar al anterior, pero ceñido a la población mayor. En este caso, el límite estará en los 195 casos por cada 100.000 mayores de 65 años en los últimos 14 días. En los grandes concejos (Bloque 1), la superación de uno cualquiera de estos indicadores hará saltar las alarmas. En el caso de los concejos intermedos (Bloque 2), deberán superarse ambos parámetros. La trazabilidad, el tercer indicador clave. Este dato cuantifica la capacidad de rastreo de los contagios, es decir, indica cuánta información tienen los servicios de Salud para atajar la transmisión comunitaria. Será menor en aquellas situaciones en las que sea difícil saber el origen de un contagio o quienes son los potenciales contagiados derivados de contactos del paciente. El Principado establece que la trazabilidad deberá ser siempre mayor que el 75%.

Este dato cuantifica la capacidad de rastreo de los contagios, es decir, indica cuánta información tienen los servicios de Salud para atajar la transmisión comunitaria. Será menor en aquellas situaciones en las que sea difícil saber el origen de un contagio o quienes son los potenciales contagiados derivados de contactos del paciente. El Principado establece que la trazabilidad deberá ser siempre mayor que el 75%. Máximo Riesgo según el Ministerio de Sanidad. Los concejos susceptibles de estas medidas en el Bloque 1 y el Bloque 2 deberán haber mostrado durante tres días una incidencia a 14 días superior a 250 casos por cada cien mil habitantes.

3. ¿Cuándo se aplican las restricciones?

La aplicación de medidas será inmediata una vez que se rebasen los indicadores durante tres días seguidos, pero con diferencias según el tamaño de los municipios.

Grandes concejos (Bloque 1): Se aplicarán las restricciones de manera inmediata en cuanto se supere uno solo de los dos límites de incidencia (contagios a 14 días y contagios a 14 días en mayores de 65 años), y además la trazabilidad baje del 75 por ciento.

Se aplicarán las restricciones de manera inmediata en cuanto se supere uno solo de los dos límites de incidencia (contagios a 14 días y contagios a 14 días en mayores de 65 años), y además la trazabilidad baje del 75 por ciento. Concejos intermedios (Bloque 2): En este casos deberán rebasarse los dos límites de incidencia al mismo tiempo, además de que la trazabilidad esté por debajo del umbral del 75 por ciento. Con los tres indicadores rebasados, las restricciones serán inapelables.

En este casos deberán rebasarse los dos límites de incidencia al mismo tiempo, además de que la trazabilidad esté por debajo del umbral del 75 por ciento. Con los tres indicadores rebasados, las restricciones serán inapelables. Municipios pequeños: Cuando se supere alguno de los umbrales, los servicios de Salud analizarán el caso y determinarán qué medidas tomar, pero no serán automáticas como en el caso de los concejos grandes e intermedios.

4. ¿Cuáles serán las limitaciones?

Las medidas que se establecerán automáticamente en los concejos grandes e intermedios que superen sus respectivos límites epidemiológicos serán las siguientes:

Clausura del interior de los locales de hostelería, pero las terrazas permanecerán con servicio.

Cierre de centros comerciales (salvo aquellos comercios de alimentación o considerados esenciales)

Reducción del aforo a un 20 por ciento en los comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies.

Las reuniones quedarán limitadas a cuatro personas. Se prohíben explícitamente algunas reuniones, como las de comunidades de propietarios.

Los encuentros en los domicilios deberán limitarse a los convivientes.

5. ¿Cuánto durarán las limitaciones?

El Gobierno regional ha establecido que una vez que se activen las restricciones, su duración sea como mínimo de 14 días. Además, la evaluación de los municipios será diaria: es decir, en cuanto un concejo supere los umbrales se establecerán de manera automática las limitaciones y ya no podrán levantarse hasta pasados 14 días, aunque al día siguiente de la clausura sus parámetros ya estén por debajo de los límites marcados.

Consulta la situación epidemiológica en cada uno de los 78 concejos de Asturias

En el siguiente gráfico interactivo se puede observar cuál es la situación epidemiológica en cada uno de lo concejos asturianos. Puedes elegir el municipio en la barra desplegable y consultar los datos de contagios, las restricciones aplicadas en ese municipio y hasta cuándo duran los cierres en ese territorio.