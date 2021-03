El Principado abre la puerta a flexibilizar las restricciones en residencias de mayores tras registrarse dos semanas sin brotes de coronavirus

"Era hora de poder decir que llega algo de calma al hogar de miles de asturianos". Con esta frase resumía Melania Álvarez, la portavoz del gobierno del Principado de Asturias, la alegría del ejecutivo regional al celebrar que ya van dos semanas sin que se registre ni un solo brote de coronavirus en las residencias de ancianos de la región. A esta realidad ha ayudado en buena medida la vacunación masiva en estos centros, que fueron los primeros en inmunizarse. De hecho Pepita, una gijonesa de la Residencia Mixta de Gijón, fue la primera en vacunarse el 27 de diciembre.

A pesar de todo la portavoz del gobierno Melania Álvarez admitió hoy que ya se necesitaba flexibilizar las medidas restrictivas en las residencias. "En estos días hemos tenido diferentes contactos para concretar cómo se va a proceder a flexibilizar medidas en esos centros sociales", señaló Álvarez haciendo hincapié en que en los próximos días se avanzará en el protocolo para flexibilizar medidas.

12 noviembre 72 Casos de covid en las residencias de mayores de Asturias 70 25 noviembre 62 60 50 40 25 enero 34 5 diciembre 30 2 febrero 27 30 14 octubre 19 20 10 28 febrero 1 5 junio 1 0 1 10 19 28 7 16 25 3 12 21 30 8 17 26 5 14 23 1 10 19 28 7 16 25 3 12 21 30 8 17 26 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB Casos de covid en las residencias de mayores de Asturias 12 nov. 72 70 25 nov. 62 60 50 40 25 ene. 34 5 dic. 30 2 feb. 27 30 14 oct. 19 20 10 28 feb. 1 5 jun. 1 0 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 12 noviembre 72 Casos de covid en las residencias de mayores de Asturias 70 25 noviembre 62 60 50 40 25 enero 34 5 diciembre 30 2 febrero 27 30 14 octubre 19 20 10 28 febrero 1 5 junio 1 0 1 10 19 28 7 16 25 3 12 21 30 8 17 26 5 14 23 1 10 19 28 7 16 25 3 12 21 30 8 17 26 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB

Para seguir con estos buenos datos el gobierno regional asegura que no se puede "levantar la mano". En este sentido el ejecutivo insiste en que se van a mantener los cierres perimetrales de la región en Semana Santa así como otras medidas como el toque de queda o las limitaciones en la hostelería. La Consejería de Salud confirmó ayer 135 nuevos casos de coronavirus registrados el pasado jueves, jornada en la que se produjeron 34 ingresos en planta y 6 en UCI. Además, se registraron 35 altas hospitalarias. Actualmente, en Asturias hay 274 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid-19 y otras 103 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos.

El coronavirus está cada día más arrinconado en las residencias de mayores de Asturias. Un dato muy significativo: en los tres días que van del 11 al 13 de noviembre del año pasado –el “noviembre negro” de la pandemia– se detectaron en los geriátricos de la región un total de 202 infectados. Ahora, en la semana que va del 23 de febrero al 1 de marzo, solo se han computado ocho contagiados en ocho centros distintos de los 270 que existen en Asturias.

La Consejería de Salud anunció el miércoles que, por segunda semana consecutiva, no ha detectado en las residencias brotes de coronavirus (que implican más de tres casos). ¿El “culpable”? Sin duda alguna, la vacuna del covid-19, que comenzó a ser aplicada el pasado 27 de diciembre y que ya ha sido administrada a la mayor parte de los residentes y cuidadores. En concreto, al 89,2 por ciento de los ancianos institucionalizados, según precisó ayer el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, quien indicó que este porcentaje está por encima del nacional, que se ha quedado en el 85,1 por ciento.

Sin embargo, la vacuna no logra evitar todas las muertes, y menos en personas de edades muy avanzadas. En el periodo citado –del 23 de febrero al 1 de marzo– se produjeron en las residencias de mayores de Asturias diez defunciones de personas que habían dado positivo en las pruebas PCR. Las vacunas aplicadas en los geriátricos –las de los laboratorios Pfizer y Moderna– prometen unas tasas de eficacia del 95 y el 94 por ciento, respectivamente.

Datos de vacunación en Asturias Datos a 03/03/2021 4,2% vacunados con dos dosis (pauta completada) Total inmunizados : 42.300 Dosis entregadas Dosis administradas 166.335 Pfizer 128.435 Moderna 12.700 AstraZeneca 25.200 124.940 75,1% Datos por comunidades Comunidad Dosis entregadas Dosis entr. Dosis administradas Dosis admin. Inmunizados Inmun. Porcentaje Porc. Asturias 166.335 124.940 (75,1%) 42.300 4,2% Castilla y Leon 371.495 281.825 (75,9%) 94.983 4,0% Extremadura 152.425 121.286 (79,6%) 41.663 3,9% Aragón 175.485 141.997 (80,9%) 47.837 3,6% Navarra 84.845 66.248 (78,1%) 22.894 3,5% Cantabria 82.945 64.535 (77,8%) 20.620 3,5% Castilla La Mancha 259.575 176.604 (68,0%) 71.181 3,5% Murcia 184.705 130.138 (70,5%) 51.118 3,4% La Rioja 42.155 30.675 (72,8%) 9.743 3,0% Andalucía 1.021.430 834.477 (81,7%) 238.150 2,8% Madrid 748.435 572.673 (76,5%) 176.865 2,6% Canarias 216.560 162.363 (75,0%) 54.121 2,5% Cataluña 906.440 676.590 (74,6%) 189.899 2,4% Galicia 309.015 244.212 (79,0%) 62.083 2,3% País Vasco 248.460 144.966 (58,3%) 50.194 2,3% C. Valenciana 497.060 370.712 (74,6%) 109.409 2,2% Baleares 101.180 73.188 (72,3%) 23.287 2,0% Ceuta 8.290 6.435 (77,6%) 1.290 1,5% Melilla 7.120 5.228 (73,4%) 1.276 1,5% ESPAÑA 5.583.955 4.229.092 (75,7%) 1.308.913 2,8%

En los primeros cribados que se han llevado a cabo en lo que va de esta semana (como todas las primeras semanas de cada mes) se han detectado solo cuatro positivos. Dos son de cuidadoras que no se habían vacunado: una por estar embarazada y otra porque rechazó la inmunización. Y los otros dos de residentes que sí estaban vacunados y en los que se considera que la inmunización no funcionó. En ambos casos, apenas desarrollaron síntomas y los test PCR desvelaron una carga viral muy baja. La Consejería de Salud ha cambiado el protocolo. En adelante, en lugar de realizarse dos cribados mensuales en las residencias, solo se hará uno, salvo a los que no se hayan vacunado, que seguirán sometiéndose a dos test al mes.

Ya semanas atrás se había percibido con nitidez la caída de las muertes en las residencias de mayores de Asturias. Un descenso que ha impactado de manera muy profunda en la mortalidad global por coronavirus. Según los datos del Ministerio de Sanidad, la cifra de víctimas de la pandemia en el Principado asciende a 1.780; según la Consejería de Salud, que aplica criterios menos restrictivos, son ya más de 2.100. Esta última cifra se aproxima mucho al dato de sobremortalidad global –por todas las causas– que registra el Instituto de Salud Carlos III.

Si en el citado “noviembre negro” del covid fallecieron en la región 596 personas por infección del virus chino, en enero de este año fueron 194 y en febrero 203, según datos del Ministerio de Sanidad, pese a que las curvas de incidencia de la segunda ola –la del pasado otoño– y de la tercera –la de este invierno– alcanzaron alturas muy similares. La caída de la mortalidad está siendo mucho más pronunciada entre residentes de geriátricos que en el resto de la población.