Salud plantea exigir pruebas PCR a los asturianos que quieran volver a casa en Semana Santa

El gobierno del Principado de Asturias estudia ya cómo facilitar la vuelta de los estudiantes universitarios asturianos que están fuera de la comunidad y que quieren volver a casa durante los días libres de Semana Santa. Después de que el ejecutivo se mostrara contrario a levantar los cierres perimetrales para evitar la llegada de visitantes que puedan poner en riesgo la situación epidemiológica (Barbón aseguró que no se pueden "repetir errores"), ahora el ejecutivo estudia "fórmulas similares" a las que se impulsaron durante la Navidad para que los asturianos que viven fuera puedan volver a disfrutar de un descanso en su tierra. En este sentido Salud estudia si bastaría con pedir una prueba PCR negativa para pedir esos desplazamientos.

“No estoy de acuerdo con vivir una Semana Santa como otra Navidad. El Gobierno de Asturias lo tiene claro: que se olvide la gente de fiestas, que se olviden de relajar las condiciones en cuanto a horarios o actividad de hostelería. Las medidas restrictivas de la Navidad no sirvieron y eso que fuimos una de las comunidades más duras. No es momento de flexibilizar, sino para mantener la dureza. No sé si llegará una cuarta ola, hay probabilidades, es muy posible. Pero en Asturias pondremos todo el esfuerzo por evitarla. La vida de la gente mayor, que en Asturias es mucha, vale tanto como la mía. En este Gobierno siempre decidimos anteponer salud y vida a otras consideraciones”, señaló hace días Barbón.

El plan que se estudia a nivel nacional propone cierres perimetrales entre el 26 de marzo y el 9 de abril, toque de queda de 10 de la noche a seis de la mañana y evitar viajes innecesarios. Suspender los eventos multitudinarios y que las reuniones públicas o privadas sean de un máximo de cuatro personas. Se pide que se eviten los reencuentros familiares. Inicialmente se propuso que los estudiantes no regresaran a casa estas vacaciones, pero finalmente se ha eliminado la mención expresa. Canarias no parece dispuesta al cierre perimetral, pero sí a restricciones adicionales. Madrid también pone la nota discordante. La presidenta Díaz Ayuso a golpe de tuit compara la Semana Santa con las elecciones catalanas. Castilla-La Mancha, ejerce de buen vecino "los que crean en España,en el país, den ejemplo sometiéndose al consenso", dice su presidente.