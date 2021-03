La bajada de la curva se estabiliza en el doble de casos que la caída de diciembre

La actual tasa de incidencia del covid-19 en la región es de las más altas de España. Solo la superan dos comunidades autónomas: Madrid y País Vasco. ¿Cuál es el problema de esta “meseta” de la curva? A juicio de los expertos, principalmente dos. Por una parte, hace pender sobre la región la espada de Damocles de un inicio inminente de la cuarta ola. Este riesgo parece incrementado por la elevada presencia de la variante británica del coronavirus, más contagiosa aunque no más agresiva que las cepas clásicas. Por otra parte, no permite que la ocupación de los hospitales, y particularmente de las unidades de cuidados intensivos (UCI), se relaje lo suficiente como para afrontar esa cuarta fase con ciertas garantías de que no imprimirá una elevada presión sobre la red sanitaria.

Anteayer, jueves, se registraron en los hospitales de Asturias 36 ingresos en planta y 5 en UCI, así como 28 altas. Actualmente, en la región hay 269 pacientes en planta con confirmación o sospecha de covid-19, y otros 105 en unidades de cuidados intensivos. Además, fallecieron tres hombres de 73, 74 y 88 años. El jueves se llevaron a cabo 3.673 pruebas diagnósticas (PCR y antígenos) y la tasa de positividad fue del 6,2 por ciento.

A nivel nacional, el panorama pandémico es más halagüeño. España ha logrado salir del escenario de “riesgo alto”, según las cifras fijadas meses atrás por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. La incidencia se sitúa en 149,2 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En Asturias es de 191,5 por 100.000 y el riesgo continúa siendo “alto”.

Según el informe publicado ayer, las comunidades autónomas han notificado a Sanidad 6.655 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva a 3.149.012 la cifra global de personas infectadas de covid-19 desde el comienzo de la pandemia. De ellos, corresponden a Asturias 44.159.

Esta cifra de contagiados es ligeramente superior a los 43.690 asturianos que habían recibido la pauta completa de vacunación hasta el jueves. En la región se habían aplicado hasta anteayer 128.724 dosis, un 77 por ciento de las 166.335 recibidas (128.435 de Pfizer, 25.200 de AstraZeneca y 12.700 de Moderna). En la actualidad, el proceso de vacunación avanza con los colectivos de profesionales esenciales y las personas mayores de 80 años.

Respecto a los fallecidos por covid-19, ayer se alcanzó en el conjunto de España la cifra de 71.138 personas. De ellas, al Principado le corresponden 1.786. Son, conviene repetirlo, datos del Ministerio de Sanidad, que emplea criterios más restrictivos y que reducen las cifras que maneja, por ejemplo, el Gobierno de Asturias. La contabilidad de la Consejería de Salud del Principado ya computa más de 2.100 muertos en la región.