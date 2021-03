Los concejos, en la montaña rusa de la tercera ola: así está la situación de la pandemia en Asturias

En estos momentos, la situación en Asturias es bastante dispar entre concejos. Por un lado, la comarca avilesina (el área sanitaria III), con Avilés, Castrillón y Corvera a la cabeza, registra una incidencia acumulada (IA) a 14 días de 131 casos por cada 100.000 habitantes. Un dato que refleja que es justamente en estos concejos -donde las restricciones fueron más duras y se prolongaron más en el tiempo- donde el descenso de la curva de contagios es más pronunciado que en otros lugares. En el lado opuesto se encuentra el área sanitaria VII (Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio), donde las incidencias están disparadas (por encima de los los 400 casos en el IA a 14 días). De seguir así dos jornadas más, los tres concejos podrían enfrentarse al cierre perimetral esta próxima semana.

Una curva que no baja

La bajada de la tercera ola de la pandemia en Asturias se ha estabilizado en unos niveles peligrosamente elevados. Los 138 nuevos casos de coronavirus notificados hoy marcan un nivel del que está costando bajar, y que viene a ser casi el doble del alcanzado el pasado mes de diciembre en la caída de la segunda onda pandémica. Por no hablar de aquellos soñados 25 días sin ningún positivo que Asturias completó entre junio y julio del año pasado.

La actual tasa de incidencia del covid-19 en la región es de las más altas de España. Solo la superan dos comunidades autónomas: Madrid y País Vasco. ¿Cuál es el problema de esta “meseta” de la curva? A juicio de los expertos, principalmente dos. Por una parte, hace pender sobre la región la espada de Damocles de un inicio inminente de la cuarta ola. Este riesgo parece incrementado por la elevada presencia de la variante británica del coronavirus, más contagiosa aunque no más agresiva que las cepas clásicas. Por otra parte, no permite que la ocupación de los hospitales, y particularmente de las unidades de cuidados intensivos (UCI), se relaje lo suficiente como para afrontar esa cuarta fase con ciertas garantías de que no imprimirá una elevada presión sobre la red sanitaria.

La situación de Oviedo Datos a 05/03/2021
Oviedo Últimos 3 días
04/03/2021 Nuevos casos: 37 198,9 133,8 75,7
03/03/2021 Nuevos casos: 27 211,2 141,8 73,4
02/03/2021 Nuevos casos: 39 222,1 153,8 74,0
Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Oviedo es un buen ejemplo de esa "meseta" en la que están instalados los contagios en Asturias. La capital lleva muchas jornadas con unos números similares. En la última semana ha registrado 225 casos. Su incidencia acumulada a 14 días, que sigue descendiendo a ritmo lento, está en estos momentos en 198 casos por cada 100.000 habitantes. Un dato positivo es que en los últimos días ha conseguido mejorar su trazabilidad.

La situación de Gijón Datos a 05/03/2021
Gijón Últimos 3 días
04/03/2021 Nuevos casos: 23 146,1 145,5 74,3
03/03/2021 Nuevos casos: 24 154,9 154,0 74,8
02/03/2021 Nuevos casos: 29 167,0 154,0 74,9
Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Gijón sí mejora, pero a un ritmo lento. Con un incidencia acumulada a 14 días por debajo de los 150 casos por cada 100.00 habitantes, el concejo se encuentra en nivel 2 de 4. En los últimos siete días, Gijón ha registrado 149 casos. La positividad, cercana al 4%, es otro dato esperanzador.

La situación de Avilés Datos a 05/03/2021
Avilés Últimos 3 días
04/03/2021 Nuevos casos: 6 133,0 81,7 86,2
03/03/2021 Nuevos casos: 4 142,0 102,1 84,3
02/03/2021 Nuevos casos: 3 161,2 102,1 86,8
Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Avilés es, junto con Mieres, el concejo que mejores datos presenta entre los más poblados de Asturias. Su curva de descenso ha sido la más pronunciada y aún continua en bajada. En este último mes, el concejo ha pasado de tener una incidencia a 14 días de más de 1.200 casos por cada 100.000 habitantes a 133 casos. En la última semana solo ha registrado 35 casos de coronavirus. En una situación similar están sus vecinos más próximos. Corvera lleva tres días consecutivos sin registrar nuevos casos y Castrillón solo ha reportado dos positivos en los últimos tres días (ninguno en la última jornada).

La situación de Siero Datos a 05/03/2021
Siero Últimos 3 días
04/03/2021 Nuevos casos: 15 220,6 264,1 75,7
03/03/2021 Nuevos casos: 19 199,4 273,2 73,4
02/03/2021 Nuevos casos: 13 172,3 245,9 74,0
Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

La situación de Siero está empeorando en los últimos días. Tal y como alertan desde el Observatorio de la Salud, la tendencia es preocupante. En la última semana, Siero ha reportado 82 nuevos casos de coronavirus. Pese a que por el momento contiene su IA general por debajo de los 250 casos, su incidencia en mayores de 65 está subiendo más rápidamente y ya está en valores de la fase "4 Plus". Salud también sigue de cerca la indecencia en Llanera.

La situación de Langreo Datos a 05/03/2021
Langreo Últimos 3 días
04/03/2021 Nuevos casos: 18 433,8 397,6 74,5
03/03/2021 Nuevos casos: 7 411,0 407,6 76,8
02/03/2021 Nuevos casos: 11 398,3 387,7 76,5
Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

El caso de Langreo es el que más preocupa en estos momentos. El empeoramiento de la trazabilidad deja al concejo al borde de entrar en la fase "4 Plus" si hoy y mañana sigue con todos sus indicadores en rojo. En la última semana, Langreo ha registrado 97 casos de coronavirus y su IA a 14 días ya está en 433 casos por cada cien mil habitantes. En el caso de la incidencia en mayores de 65 los datos son también muy malos, con una incidencia de 397 casos. En una situación parecida están Laviana y San Martín del Rey Aurelio, donde también podría decretarse el cierre perimetral.

La situación de Mieres Datos a 05/03/2021
Mieres Últimos 3 días
04/03/2021 Nuevos casos: 1 60,6 19,1 81,8
03/03/2021 Nuevos casos: 3 68,5 9,5 83,1
02/03/2021 Nuevos casos: 0 73,8 28,6 82,8
Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

En el caso de Mieres, la situación es muy positiva. Su incidencia a 14 días está en estos momentos en 60 casos por cada 10.000 habitantes, por lo que presenta los mejores datos en los concejos con más de 30.000 habitantes. En la última semana, solo ha registrado ocho nuevos casos de coronavirus. Con esos buenos datos, el concejo ya está en nivel 0 de 4, con prácticamente cero casos semanales en personas mayores y con la positividad en torno al 1%.

La tendencia de los concejos

En el siguiente cuadro, pueden observarse las tendencias (negativa o positiva) de los 78 concejos asturianos. En el gráfico puede apreciarse de un vistazo las diferencias que presentan ahora mismo los diferentes municipios.