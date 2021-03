Los epidemiólogos ven viable un turismo interior y familiar en la región con normas

Según una encuesta realizada por la patronal del sector turístico, Otea, el 68% de estos negocios quiere abrir, y los empresarios consultados por este periódico reclaman que, si las condiciones epidemiológicas permiten la movilidad interior, se dé la oportunidad de que quien quiera pueda reabrir “sin perder las ayudas”.

Las propuestas para la reapertura del turismo rural Alquilar preferentemente casas completas para núcleos familiares. Entrega del registro a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los rastreadores si fuera necesario. GUARDIA CIVIL Declaración responsable de convivencia y estado de salud. Medidas exigentes de higiene y de distancias (en el caso de alquileres por habitaciones). Restricciones de ámbito nacional para Semana Santa La movilidad estará limitada por el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas. No se celebrarán eventos masivos que impliquen aglomeración o concentración. Las reuniones en espacios públicos o privadosse limitan a un máximo de 4 personas. Se desaconseja la celebración de encuentros sociales en los domicilios o en otros espacios cerrados con no convivientes. Toque de queda desde las 22.00 h hasta las 06.00 h.

Los epidemiólogos.

Adonina Tardón, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo, se mostró favorable a la apertura de los alojamientos turísticos siempre que se trate de familias o núcleos de convivencia. “¿Por qué se abren los centros comerciales y una familia no puede ir a pasar un fin de semana a la montaña o a la costa manteniendo las mismas precauciones?”, preguntó. Añadió que “la salud es física, mental y social, y emocionalmente la población ya está muy afectada. Manteniendo las medidas de precaución, higiene y distancias, no sé por qué no podrían hacerlo”, indicó.

“¿Por qué se abren los centros comerciales y una familia no puede ir dos días a la playa?” Adonina Tardón Epidemióloga

El epidemiólogo Pedro Arcos advirtió de que es necesario esperar a la evolución de los contagios a partir de la próxima semana, para ver el efecto de la mínima relajación de medidas que supone el fin de los cierres perimetrales por municipios. La razón es que en Asturias ya se ha impuesto la variante británica, mucho más contagiosa que el virus original. Pero también añadió que siempre que se cumplan las medidas de seguridad y se trate de núcleos familiares o de convivencia, “el riesgo es similar al que correrían en la vivienda habitual”.

Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó que el objetivo es, “en todo momento, reducir la movilidad y la interacción entre personas, y no se deben adoptar medidas que propicien los desplazamientos, porque cualquier incentivo en este sentido es contraproducente”. En su caso, no se muestra muy partidario de favorecer el turismo interior, pero si finalmente se facilita esa movilidad, “es imprescindible que sea entre residentes de municipios con baja incidencia a otros en similares características, porque se puede ser asintomático y provocar contagios”, remarcó.

Los empresarios.

Los empresarios de alojamientos turísticos han ofrecido incluso al Principado la aplicación de medidas autorrestrictivas para que se permita la apertura de los negocios para dar servicio a los asturianos que decidan moverse por aquellos municipios que no estén cerrados perimetralmente.

Paúl Cuesta, propietario de un hotel rural, señaló que “la situación es compleja. Hay empresarios a los que le interesa abrir el negocio y otros a los que no. Lo que pedimos es que quien quiera, pueda, respetando todas las medidas de seguridad que sean necesarias, para núcleos de convivencia y todo lo que exijan. No se trata de abrir a lo loco, pero lo que planteamos es que si la gente puede pasar el día fuera, ¿por qué no pueden dormir con todas las garantías?”, planteó.

“Los dueños de las caravanas pueden llegar a la puerta del camping, pero no entrar” Laura Arias Vicepresidenta de la Asociación de Campings

Una situación peculiar es la de los campings. Laura Arias, vicepresidenta de la Asociación de Campings de Asturias, incidió en que “deben ser las autoridades sanitarias las que decidan si se puede o no abrir según las circunstancias sanitarias y epidemiológicas”. Pero dicho esto, planteó que al menos puedan dar servicio a quienes tienen contratos de larga duración para que puedan acceder a sus caravanas, aunque no puedan utilizar los servicios comunes. “Es que pueden llegar a la puerta de los establecimientos, pero no pueden acceder a las caravanas, cuando se guardan todas las distancias y medidas de seguridad”, remarcó.

En términos similares se expresó Ignacio Pantiga, vicepresidente de la zona centro de la Asociación de Campings de Asturias. “Ya se puede entrar en los bares y comer en los restaurantes, pero nosotros seguimos cerrados cuando cumplimos con todas las medidas de seguridad. Pero aun en el caso de que no nos permitan abrir las instalaciones ni pernoctar, que al menos nos dejen abrir para que los clientes de larga duración puedan acceder a su propiedad. Entendemos que se les está privando de un derecho”, afirmó.

Los políticos.

La consejera portavoz del Gobierno regional, Melania Álvarez, insistió ayer tras el Consejo de Gobierno que “no está sobre la mesa aplicar ninguna medida de flexibilización” para Semana Santa. La secretaria de organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Gimena Llamedo, explicó por su parte, en Llanes, que el Gobierno regional “escucha a los expertos y a la gente que sabe lo que tiene que hacer y eso es lo que determina las decisiones, lo que suponga lo mejor para la salud de los asturianos”, subrayó.

“Si la gente puede pasar el día fuera, ¿por qué no puede pernoctar con garantías?” Paúl Cuesta Propietario de un hotel rural

La presidenta del PP en Asturias, Teresa Mallada, afirmó que “nos estamos poniendo la venda antes de saber la herida. Tenemos que esperar a conocer los datos para que en la medida que sea posible se vayan relajando las medidas que permitan reactivar la economía”. Y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, declaró que “el cierre (de los bares) a las ocho de la tarde no se puede mantener, qué más da a las ocho que a las diez. De esa forma se podrían dar algunas cenas”.