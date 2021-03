La ocupación de las plantas de hospital se relaja después de mes y medio de presión

La presión ejercida por los enfermos de coronavirus sobre las plantas de los hospitales de Asturias se situó ayer en riesgo medio, después de mes y medio largo en cifras de riesgo alto y muy alto. No sucede lo mismo en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en las que continúa registrándose el máximo nivel de peligro debido a que el descenso del número de enfermos ingresados continúa siendo limitado. En términos generales, la bajada de la incidencia del covid-19 está siendo más intensa entre los mayores de 65 años que en la población más joven.

La Consejería de Salud notificó ayer 138 nuevos casos detectados el viernes. Esta cifra prolonga la tendencia de los últimos días, en los que se observa que la caída de la tercera ola en Asturias se ha frenado en unas cifras de infectados notablemente superiores a las registradas el pasado mes de diciembre, en la bajada de la segunda ola. Por eso los técnicos del Principado han alertado de que la región puede hallarse ante un inicio inminente de la cuarta ola.

La incidencia actual de Asturias es de las más altas de España, y va camino de situarse solo por debajo de la que presenta la Comunidad de Madrid. La fuerte presencia en la región de la variante británica del coronavirus “puede estar relacionada” con la ralentización en el descenso de la curva pandémica, según el consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz. La cepa inglesa –más contagiosa, pero no más agresiva que las clásicas– ya constituye “entre el 80 y el 90 por ciento” de los virus causantes del covid-19 que están circulando actualmente en la región, una tasa muy superior a la observada en otras comunidades autónomas.

Anteayer se realizaron 3.769 pruebas diagnósticas (PCR y antígenos) y la tasa de positividad se situó en el 4,99 por ciento, un índice inferior al habitual. Fallecieron en Asturias seis personas: una mujer de 89 años y cinco hombres de 76, 82, 83, 83 y 88.

El viernes se registraron en los hospitales del Principado 27 ingresos en planta y 4 en UCI. Además, se computaron 36 altas hospitalarias. Actualmente, en Asturias hay 244 pacientes hospitalizados en planta con confirmación o sospecha de covid-19 y otros 103 en unidades de enfermos críticos. Con relación al conjunto del proceso pandémico, sorprende en el momento actual la proximidad de las cifras de ingresados en planta y en UCI. Suelen registrarse diferencias más pronunciadas. Por poner un ejemplo, cuando la tercera ola subía, el pasado 1 de febrero, había 102 pacientes de covid en cuidados intensivos y 574 en planta.

La ocupación total por coronavirus en las plantas de los hospitales es del 9,9 por ciento, y en el caso de las UCI se eleva hasta el 30,9 por ciento. El primer epígrafe citado ha bajado del 10 por ciento por vez primera desde el pasado 17 de enero. De manera paulatina, los hospitales están pudiendo agilizar las operaciones de pacientes que llevan largo tiempo en lista de espera.

Las áreas de Langreo y Oviedo registran las incidencias más altas de la última semana

Los concejos de Siero y Llanera continúan acercándose a las cifras de infecciones por coronavirus que marcan la entrada en el nivel de riesgo 4 plus. Esta etiqueta implica el cierre perimetral, la clausura del interior de la hostelería y otras restricciones en la red comercial y de ocio. Así lo destacó ayer el Observatorio de Salud en Asturias, según el cual las áreas sanitarias de Langreo y Oviedo son las más castigadas por el coronavirus en la última semana. Preocupa en particular la evolución de los últimos días en la capital del Principado, que concentró la tercera parte de los casos notificados ayer. Lo sucedido en estos territorios explica, en parte, la lentitud de la bajada de la cuarta ola pandémica en Asturias. Los concejos de Lena, Langreo, Llanera, San Martín del Rey Aurelio, Siero, Laviana y Aller son las entidades de más de 10.000 habitantes con una presencia de infecciones por coronavirus superior a la media del Principado en los últimos siete días. “Los datos del concejo son malos, y contra eso solo cabe una mayor responsabilidad personal”, destacó el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz. Por otra parte, “sigue la buena evolución tras salir del 4 plus en Mieres y en Cangas del Narcea, ambos con tan solo un caso notificado en las últimas 24 horas”, indicó el Observatorio, según el cual también es muy favorable la tendencia de Avilés, concejo muy golpeado –al igual que toda su comarca– a lo largo de toda la tercera ola pandémica. Los concejos de menos de 10 000 habitantes con una prevalencia por encima de la media de Asturias en los últimos siete días son Illano, Belmonte de Miranda, Amieva, Boal, Piloña, Cangas de Onís, Peñamellera Alta, Nava, Sariego, Tineo, Caso, Salas y Las Regueras.