Ella condujo su futuro

Eran los inicios de los años noventa. Delfina echa la vista atrás y se ve “con 22 añinos, al volante de un camión de obra Mercedes, de los de morro”. Y ella, encantada. Descubrió que conducir esas moles sobre ruedas –primero camiones de hasta 14 toneladas y luego de obra de 26 toneladas, tráileres de 30 o bañeras de hasta 40 toneladas– “me encantaba. Realmente lo disfruto y soy feliz en este sector laboral”. Es obvio que “hay algún tajo en el que se pasa mal”, puntualiza Delfina, pero por lo general se siente muy cómoda. “Está mal que lo diga, pero creo que no se me da mal. Con los camiones articulados puedo tener más reparos, pero el camión de obra lo llevo sin problema. Recuerdo mucho la frase que decía mi padre: lo que bien se aprende nunca se olvida”.

Tan previsible como la tendencia inicial a que la niña fuera peluquera o modista fue lo que ocurrió después. Delfina González se casó, tuvo dos hijos y cambió su trabajo por el cuidado de la familia. Mientras los críos crecían entró a trabajar en una empresa de limpieza con una jornada muy asequible para sus necesidades familiares, pero la crisis del ladrillo la llevó de nuevo a echar una mano en la empresa de la familia.

Delfina retomó en 2012 su profesión de chófer y en ello sigue –a media jornada, puesto que la mañana la dedica a la empresa de limpieza–, transmitiendo ilusión. Asegura que ni hace treinta años ni ahora su presencia en la obra se ha normalizado porque las conductoras –que alguna más sí que hay– siguen siendo un “rara avis”. “Verme como camionera siempre choca. Lo mismo antes que ahora. Es muy típico que llames a algún encargado para que te expliquen cómo llegar al tajo y lo normal es que te digan: casi mejor me pones con el chófer, y tienes que decirles que está hablando con el chófer precisamente”. Se acuerda de la primera anécdota que tuvo por los prejuicios derivados de que fuera mujer en un sector laboral de “todo paisanos”. “Era muy jovencina y llegué a una obra que era algo complicada para entrar. El constructor se echó las manos a la cabeza y exclamó: ‘¡Pero cómo me manden a una muyer!’. Yo hice lo que tenía que hacer y no lo debí de hacer mal porque al marchar me dijo: ‘Puedes venir a una obra mía cuando quieras’”, narra.

Esa es la realidad que ha tenido que enfrentar siempre Delfina González: “De entrada no te dan la confianza, te la tienes que ganar. Y luego, si eso, ya se retractan”. Por eso afirma tajante que “mi vivencia es que si la empresa no hubiera sido familiar, yo no habría tenido oportunidad en este sector. Porque el rechazo, de entrada, por ser mujer es común. ‘Yes muyer y conduces mal’. ¿No se dice siempre eso? Si hubiera llegado a cualquier sitio a pedir trabajo como chófer y conmigo lo pidiera también un hombre, se lo darían a él seguro. Porque nosotras tenemos que demostrar que valemos; a ellos se les presupone”, lamenta.

Lo que nunca ha sentido esta pionera es rechazo entre compañeros. “Nunca tuve un desprecio de nadie; siempre me trataron de igual, aunque el mote que tenía al principio por la emisora era ‘la nena’; pero creo que se debía más a la edad, porque yo era la más jovencina”, cuenta. Otra anécdota: bien que se acuerda Delfina González, y han pasado 20 años, del show que se formaba todos los días en la obra de la sede de las consejerías, en Llamaquique, donde le tocó trabajar. “Se acumulaba gente solo para ver cómo entraba y salía de la obra. Les resultaba un espectáculo”, cuenta.

Como la vida es muy caprichosa, Delfina González tiene dos hijos: el varón odia conducir –“coge el coche por necesidad, pero no porque le guste”– y la chica “quiere ser camionera también”. Pero ahí está Delfina para quitárselo de la cabeza: “Es un trabajo que tiene peligro y con su formación universitaria prefiero que intente buscar algo de lo suyo”.

Delfina González ve el 8M como un día oportuno para remarcar mensajes. Y el suyo es muy claro: “Hay que animar a las mujeres a hacer lo que quieran y para lo que se sientan preparadas”.