Las feministas calientan motores antes del 8M: “Somos las que protegemos la vida”

“Queremos compartir con la sociedad lo esenciales que somos las mujeres. Esta pandemia ha puesto de manifiesto que las mujeres somos las que cuidamos y protegemos la vida. Y, sin embargo, somos las que estamos menos protegidas, las que quedamos peor después de la pandemia, con el mayor índice de paro y con más gente a su cargo”. Jenifer Mora, integrante del movimiento Asturias Feminista 8M, explica así el objetivo de las actividades desarrolladas ayer en distintos concejos asturianos como previa a las concentraciones convocadas para hoy. En Oviedo, las voluntarias se reunieron en la plaza del Ayuntamiento para invitar a las mujeres a expresar su visión del feminismo y para preparar las pancartas que mostrarán en la concentración de esta tarde.

Entre los rótulos que prepararon, había uno específico dedicado a las feministas de Madrid, que no se pueden manifestar: “Es una torpeza cancelar las concentraciones cuando han dado autorización para celebrar otras. Esto es criminalizar el 8M, así nos sentimos: que se nos ha criminalizado, que se nos trata como a menores de edad y que no se pone en valor la grandeza con la que hemos organizado no un 8 de Marzo, sino muchos años de concentraciones masivas. Es lamentable”, sostuvo Mora.

Durante el confinamiento, Cuqui Rueda, vecina del barrio gijonés de La Arena, actuó como voluntaria para facilitar que a gente mayor le llegasen alimentos a su casa. Pegada a su teléfono, lo descolgaba cuando era necesario para echar un cable o simplemente estar ahí para hablar y ayudar a quien lo necesitase. En la playa de San Lorenzo fue una de las 20 mujeres que visibilizaron, un día antes, el 8M, con el lema “Esenciales”. De fondo, el sonido del tambor y ante la atenta mirada de los paseantes. “Estamos en el espacio público más transitado, ideal para mostrar que las que siempre fueron invisibles se vuelvan visibles”, explicaba Sara Combarros.

Blanca Cañedo, presidenta de la Fundación Mar Niebla, participó también en un acto “simbólico”. “Cumpliendo las medidas de seguridad, nos hemos juntados solo unas pocas pero que representamos mucho. Siempre hemos pretendido alzar la voz por las mujeres que no se han podido manifestar. Hay muchas mujeres esenciales que están cuidando y cuidándose y no han podido salir”, subrayó.

En Gijón fueron una veintena de mujeres las que abrieron los actos del Día Internacional de la Mujer. “El contexto actual nos hace pensar en otras formas de reivindicarnos, por eso salimos, porque el 8M sigue estando presente en nuestras vidas. Y más por todas esas mujeres esenciales que cuidan en hogares o residencias, y en otros muchos espacios, a las que queremos poner en el centro de nuestra vida pública”, destaca Combarros.

La plataforma Asturias Feminista 8M y “Les Rudes” se concentraron en la plaza de España de Avilés para dejar claro que “la pandemia ha hecho más visible que el trabajo y la contribución de las mujeres son esenciales para la vida”. Nora Álvarez, Raquel García, Charito Cabrera, Elena Herrero, Abiba Traore y Ruth Fernández fueron las encargadas de leer el comunicado en el que destacaron que las mujeres han estado en primera línea de batalla contra el virus desde sus profesiones “feminizadas, precarizadas y mal pagadas”.

Todo el acto reivindicativo se desarrolló manteniendo la distancia de seguridad de dos metros entre las personas asistentes, colocadas sobre una cruz pintada con tiza en el suelo. “Nosotras no matamos, nosotras cuidamos”, expresó Fernández en referencia a la violencia machista ante un centenar de asistentes. Además, destacaron la coordinación del acto con las fuerzas de seguridad y llamaron a participar en la concentración de esta tarde, que contará con una pancarta de 18 metros que colgará del edificio sindical avilesino.

La plaza del ayuntamiento de Pola de Siero también acogió ayer la movilización de una veintena de personas que reivindicaron el carácter esencial de la mujer en la sociedad. Para ello, sobre la baldosa se podía leer la palabra “Esencial” en letras bien grandes. Tras leer un manifiesto, aprovecharon para cantar una canción propia de El Carmín de la Pola, adaptada a la temática feminista propia de la jornada.

Colunga fue otro de los escenarios reivindicativos a modo de “precalentamiento”, indicó Carmen Codesal Menéndez, integrante de la organización de los actos del 8M y del colectivo feminista Muyeres rurales del Oriente. El objetivo de la concentración desarrollada en la plaza del ayuntamiento era “hacer hincapié en que somos esenciales”, aseguró Codesal. Tras leer un texto reivindicativo en el que se defendía el derecho a ocupar la calle para que se visibilice la reivindicación feminista, “siempre con las medidas higiénicosanitarias que exige la situación actual”, se leyó el manifiesto en asturiano “Hermandas de la tierra”, que “habla del sentir de las mujeres feministas rurales”, y que se lee todos los años además del manifiesto reivindicativo del 8M.

Cuerdas, cruces en el suelo, círculos.... El movimiento Asturies Feminista 8M ya lo tiene todo planificado para que en las concentraciones de hoy se guarden las distancias de seguridad y no haya riesgo para las personas participantes. Lejos de las movilizaciones multitudinarias de anteriores ediciones reivindicativas, las organizadoras apelan a la responsabilidad individual y al respeto a quienes por sus circunstancias personales o por temor al contagio decidan no acudir presencialmente.

“Lo importante es que las personas participen, desde sus casas, desde la ventana, los balcones, telemáticamente. Da igual la manera y el medio. Se trata de una jornada reivindicativa y lo mismo que no se puede dar un paso atrás en la lucha contra el covid-19, tampoco se pueda dar en la reivindicación feminista por la igualdad”, razonaba ayer Jessica Castaño, integrante del operativo organizador Asturies Feminista 8M.

Las concentraciones convocadas para hoy son las siguientes:

Oviedo : 19.00 horas en la calle Uría.

: 19.00 horas en la calle Uría. Gijón : 19.00 horas en la plaza del Humedal.

: 19.00 horas en la plaza del Humedal. Avilés : 19.00 horas, plaza del Vaticano.

: 19.00 horas, plaza del Vaticano. Pola de Siero : 19 horas, en la calle Alcalde Parrondo.

: 19 horas, en la calle Alcalde Parrondo. Sama de Langreo : 19 horas, en la plaza del Ayuntamiento.

: 19 horas, en la plaza del Ayuntamiento. Cangas del Narcea : 19.00 horas, plaza del Ayuntamiento.

: 19.00 horas, plaza del Ayuntamiento. Llanes : 12.00 horas, ante el Ayuntamiento.

: 12.00 horas, ante el Ayuntamiento. Cabrales : 12.00 horas, delante del Ayuntamiento.

: 12.00 horas, delante del Ayuntamiento. Ribadesella : 12.00 horas, frente al Ayuntamiento.

: 12.00 horas, frente al Ayuntamiento. Arriondas : 12.00 horas, ante el Ayuntamiento.

: 12.00 horas, ante el Ayuntamiento. Colunga : 12.00 horas delante del Ayuntamiento.

: 12.00 horas delante del Ayuntamiento. Colombres : 12.00 horas, frene al Ayuntamiento.

: 12.00 horas, frene al Ayuntamiento. Cangas de Onís: 12.00 horas, junto al Ayuntamiento.

Las calles aledañas se cortarán previamente para que la organización pueda cerrar perimetralmente el espacio que se vaya a ocupar y “señalizar dónde se puede ubicar cada participante para mantener la distancia de entre metro y medio y dos metros”.

Además, se convoca a participar a las 20.00 horas en un aplauso simbólico en honor a las mujeres “esenciales” que están en primera línea de la lucha contra el covid-19, igual que en los meses de confinamiento de la primavera de 2020, cuando se declaró la pandemia. “La jornada del 8M es de reivindicación; ojalá algún día pueda ser de conmemoración, pero todavía no es así, aún falta mucho. Y en este año que llevamos de pandemia se ha visto la necesidad de seguir reivindicando la igualdad. Por eso es importante participar en cualquiera de las modalidades y respetando todas ellas”, incidió Castaño.

La integrante de Asturias Feminista 8M destacó también la “estupenda” colaboración que han encontrado tanto en la Delegación del Gobierno como en las fuerzas de seguridad: “Somos las más interesadas en que todo salga bien”.

Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, también han convocado una concentración, a las 11.00 horas en la Plaza de España de Oviedo, aunque la participación está limitada a un máximo de 120 personas para guardar las distancias de seguridad.