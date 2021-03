Asturias pedirá al Estado la compensación directa del Ingreso Mínimo Vital que adelantó con el salario social autonómico

"La realidad es que sigue sin hacerse ese trasvase. No queremos reuniones en ningún sitio. Aquí, esta Junta General es el sitio perfecto para resolver ese asunto, con luz y taquígrafos", afirmó el diputado de Podemos, Rafael Palacios, quien aseguró que hay potenciales beneficiarios del IMV a los que ya les han denegado "por dos veces" la ayuda estatal. El diputado de la formación morada sostuvo que el retraso en el trasvase de perceptores del salario social autonómico al Ingreso Mínimo Vital está retrasando el cumplimiento del acuerdo presupuestario para que el dinero liberado en Asturias del pago de esa ayuda básica se destine a reducir la lista de espera de la dependencia. "Podemos votó a favor del Presupuesto de este año porque se iba a dejar de asesinar a personas al día que esperan por la dependencia", reprochó Palacios, que no ocultó su contrariedad porque el PSOE haya acordado esta misma semana con IU zanjar el encontronazo sobre la gestión de Vipasa, que también había criticado con dureza Podemos. "A mí no me llamen a ninguna reunión. Se terminó", ha censurado el diputado autonómico de la formación morada.

"No dude que haremos el plan de choque en la lista de la dependencia", contestó la consejera de Derechos Sociales, quien más adelante en respuestas a los diputados Ovidio Zapico (IU) y Adrián Pumares (Foro) aseguró que el Gobierno asturiano "defenderá el corazón social" del Presupuesto autonómico "peleando hasta el último minuto" el dinero que adelantó el Principado al seguir abonando el salario social a potenciales perceptores del Ingreso Vital estatal. "Vamos a pedir la compensación directa" al Estado, indicó Melania Álvarez. Es decir, el Principado pretende que ese dinero llegue directamente de la Seguridad Social y así no tener que reclamarlo, uno por uno, a los beneficiarios que desde junio pasado han seguido cobrando el salario social autonómico en tanto en cuanto no recibían el dinero directamente del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La consejería de Derechos Sociales estima en unos 20 millones el dinero que deberá recuperar por las cantidades que adelantó desde junio con el pago del salario social.