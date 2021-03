Asturias planta cara al covid: ya hay más vacunados que diagnosticados en toda la pandemia, aunque preocupa la situación en Cabueñes

No obstante, el dato más destacable de la información facilitada por Salud pública ayer fue que en el Principado no se produzco ningún fallecimiento por covid el domingo. Un dato que no se registraba desde el pasado 11 de octubre de 2020.

Otra buena noticia es que tras los datos de vacunación reportados ayer, en Asturias ya hay oficialmente más personas vacunadas del covid con pauta completa (44.596) que personas diagnosticadas en toda la pandemia (44.559). Unas cifras que invitan a la esperanza y que se encaminan a la ambiciosa cifra que se marcó el Principado de conseguir poner hasta 150.000 vacunas a la semana en el mes de abril. Con ese techo de capacidad logística máxima se espera el momento en el que previsiblemente se acelerará el ritmo de recepción de viales, que según el consejero de Salud “podría multiplicar por cuatro las recibidas hasta el momento en las próximas semanas” y verse reforzado por la inminente autorización de la vacuna monodosis de Jansen en el ámbito de la UE, prevista para el 11 de marzo. Da idea de las posibilidades la constancia de que la capacidad máxima semanal a que apunta el Principado -150.000 vacunas- supera con holgura el total de las dosis administradas en Asturias en las nueve semanas que ha cumplido la campaña: 117.129 hasta el domingo.

Asturias está a la cabeza de porcentaje de vacunación en España, por delante de Extremadura, Castilla y León y Aragón, respectivamente. (Consulta en nuestra calculadora de la vacunación en Asturias cuándo te llegará el turno).

Datos de vacunación en Asturias Datos a 07/03/2021 4,4% vacunados con dos dosis (pauta completada) Total inmunizados : 44.596 Dosis entregadas Dosis administradas 166.335 Pfizer 128.435 Moderna 12.700 AstraZeneca 25.200 133.011 80,0% Datos por comunidades Comunidad Dosis entregadas Dosis entr. Dosis administradas Dosis admin. Inmunizados Inmun. Porcentaje Porc. Asturias 166.335 133.011 (80,0%) 44.596 4,4% Extremadura 152.425 129.802 (85,2%) 45.432 4,3% Castilla y Leon 371.495 306.277 (82,4%) 99.651 4,2% Aragón 175.485 153.194 (87,3%) 50.190 3,8% Navarra 84.845 73.784 (87,0%) 24.241 3,7% Cantabria 82.945 68.014 (82,0%) 21.002 3,6% Castilla La Mancha 259.575 201.466 (77,6%) 72.611 3,6% Murcia 184.705 147.188 (79,7%) 51.349 3,4% La Rioja 42.155 34.780 (82,5%) 10.988 3,4% Andalucía 1.021.430 933.763 (91,4%) 255.704 3,0% Galicia 309.015 270.942 (87,7%) 75.257 2,8% Cataluña 906.440 774.027 (85,4%) 202.956 2,6% Madrid 748.435 643.424 (86,0%) 179.265 2,6% Canarias 216.560 175.271 (80,9%) 54.926 2,5% País Vasco 248.460 175.424 (70,6%) 54.348 2,4% C. Valenciana 497.060 394.021 (79,3%) 113.077 2,2% Ceuta 8.290 7.634 (92,1%) 1.818 2,2% Baleares 101.180 84.205 (83,2%) 24.425 2,1% Melilla 7.120 5.964 (83,8%) 1.652 1,9% ESPAÑA 5.583.955 4.712.191 (84,4%) 1.383.488 2,9%

Las UCI, al borde de la saturación

La cara negativa de esta situación se refleja en el número de casos de personas ingresadas en la UCI. La ocupación total por covid en los hospitales asturianos es del 10,95% y, en el caso de las UCI, se eleva hasta el 31,83%.

En Gijón, el ligero repunte de casos vuelve a amenazar al Hospital de Cabueñes, cuyas UCI rozan ya el lleno tras apenas un par de ingresos nuevos en los últimos días. El personal ve con preocupación cómo la tendencia a la baja del último par de semanas sigue paralizada, sin apenas altas nuevas, y con un leve repunte que, aunque leve, es suficiente para saturar un hospital al que todavía no le ha dado tiempo a recuperarse.

Evolución del covid en Asturias Indicadores

¿Qué está sucediendo ahora? No existen explicaciones unánimes: unos hablan del impacto de la cepa británica del coronavirus, otros ponen el acento en la cadencia natural en el proceso infección-hospitalización en planta-ingreso en UCI, pero lo cierto es que los responsables sanitarios albergan un serio temor hacia lo que significaría un inminente inicio de la cuarta ola con una ocupación tan elevada de las áreas de críticos. “La estancia media del covid en planta es de unos ocho días. En UCI, es mayor de veinte días. Esta diferencia hace que haya bajado más rápido el volumen de ingresados en planta respecto a UCI”, señaló Álvaro González Franco, jefe del servicio de Medicina Interna del HUCA, quien no descarta que estén influyendo “otros factores”.

Aumenta el número de casos positivos en los colegios asturianos

Asturias registró desde el 2 de marzo hasta ayer, día 8, un total de 54 aulas, 988 estudiantes y 56 docentes confinados por la incidencia del coronavirus en los centros educativos públicos, concertados y privados, incluidas las escuelas de 0 a 3 años. Esto supone que las autoridades sanitarias decidieron aislar el 0,68% de las 7.887 clases abiertas en la comunidad y al 0,67% del alumnado matriculado desde el primer ciclo de Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional (FP). Un aumento significativo de los casos en tan solo una semana. El 2 de marzo, el Principado notificó 43 aulas confinada y 793 estudiantes aislados

La Consejería de Salud notificó en la última semana 206 positivos por covid-19 entre la comunidad educativa: 181 entre el alumnado, 19 entre el profesorado y 6 entre monitores, monitoras y personal de servicios complementarios.