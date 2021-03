"No habrá proyectos eólicos ni en los parques ni en zonas protegidas", afirma el consejero de Industria en la Junta

El consejero de Industria, Enrique Fernández, ha garantizado esta mañana en la Junta General que no habrá proyectos eólicos ni torres en los parques de Asturias ni en las zonas que cuenten con alguna figura de protección paisajística. El titular de la cartera de Industria trasladó ese compromiso durante su respuesta a la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, quien manifestó la preocupación de su grupo parlamentario porque se pueda modificar la normativa autonómica "para flexibilizar las zonas de exclusión" para el desarrollo de ese energía renovable.

"No se plantea permitir desarrollos eólicos en las actuales zonas de exclusión o de protección", contestó Enrique Fernández a la diputada Nuria Rodríguez. El titular de Industria indicó que el Principado sí abrirá un proceso para llevar a cabo "un desarrollo ordenado" de las energías sostenibles en Asturias al tiempo que hizo hincapié en las perspectivas de futuro para la energía eólica en España, que deberá superar los 50.000 megavatios en 2030. Nuria Rodríguez afirmó que "Podemos se niega a que en Asturias siempre salgamos perdiendo. Energías renovables, por supuesto, pero con cabeza. No se puede degradar la biodiversidad", defendió la parlamentaria de la formación morada, quien se volvió a mostrar crítica con la actitud facilitadora del Gobierno de Adrián Barbón al desembarco de Amazon en Asturias. "No puede ser que lleguen grandes empresas, como en el caso de Amazon, y ustedes vaya corriendo sin ningún criterio y luego cuando vengan los problemas, las culpas son de la oposición", valoró Nuria Rodríguez, quien afirmó que el Gobierno regional "no tiene ni idea de los puestos de trabajo" que pueden generar los nuevos proyectos eólicos en Asturias.

Por otra parte, el consejero de Industria afirmó que el Principado "estará muy vigilante y reivindicativo" para que el plan renove de la compra de maquinaria promovido por el Gobierno central no vaya en detrimento de las ayudas a la industria electrointensiva asturiana. "La respuesta la tiene que dar el Ministerio y nos ha dicho que no habrá menoscabo. Estaremos vigilantes y muy reivindicativos", respondió a la pregunta formulada en el plano de esta mañana en la Junta por el portavoz de Foro, Adrián Pumares.