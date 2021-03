Jesús Bernal: “Mi carrera fue aceptable porque llegué a lo máximo y con una vida rica”

Jesús Bernal Valls ( Salamanca, 1935) vive en Oviedo desde 1962 con su mujer, Teresa, a la que conoció con 16 años. Creció en un barrio de las afueras de Salamanca, en un entorno mayoritariamente socialista y económicamente normalito, limitado a partir de la muerte de su padre y de su abuelo, cuando era adolescente. Sacó la carrera de Derecho con becas y matrículas.

Fue profesor de Penal, teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, siendo fiscal jefe Rafael Valero Oltra, y en 1999 marchó a Madrid como fiscal de sala del Tribunal Supremo hasta su jubilación.

–Al sacar la oposición común para juez o fiscal tenía que pasar por la Escuela Judicial.

–Dos cursos en Madrid, donde recibíamos la enseñanza práctica. No nos gustó nada. Me casé a los 25 años, después de nueve de novios. En Madrid nació nuestro primer hijo, Jesús. Había sacado la plaza de secretario judicial y con la excedencia voluntaria me pagaban la mitad del sueldo. Con eso y la beca en la Escuela Judicial vivimos muy modestamente. Al aprobar, elegías juez o fiscal. Optabas en función del número.

–¿Por qué eligió Asturias?

–Porque había Universidad. Podría haber ido a Sevilla, pero Oviedo estaba a cinco horas de Salamanca. Hice aquí la tesis doctoral, dirigido por Rodrigo Fabio Suárez Montes, una gran penalista.

–¿Qué le pareció la Universidad de Oviedo?

–Muy interesante. Conecté muy bien y asistí a un seminario que organizó Aurelio Menéndez sobre derecho privado con notarios, registradores y abogados.

–¿Y Oviedo?

–Una ciudad pequeña, asequible, paseable y agradable. Me encontré muy a gusto y mi mujer, también. Había jueces, fiscales y magistrados inmejorables de los que aprendí mucho e hice buenos amigos en el colegio de abogados. Era un placer intervenir junto a Carlos Botas, que defendía muy bien, y a Abascal, la otra estrella.

–Tiene cinco

hijos; cuatro de ellos son asturianos.

–Los tres varones están relacionados con el Derecho; la cuarta, María Teresa, es médico hematóloga en el HUCA y la quinta hizo Pedagogía en Salamanca y vive en Alcalá y trabaja en una escuela en Madrid. Salvo el mayor, están casados. Tengo nueve nietos. Mi hija Mercedes prohijó un niño etíope.

–¿Cuántos viven en Asturias?

–Cuatro. Jesús es profesor titular de Derecho Penal; el segundo, Gabriel, fiscal, estuvo en Santander y cuando quedó plaza pidió Oviedo; el tercero, Ángel, es abogado. La cuarta hizo el MIR y sacó la plaza aquí. Dos nietas médicas están en Madrid y también el que estudia ADE. Los otros son pequeños e irán donde encuentren.

–¿Fue un padre presente?

–Estuve muy al tanto de cómo evolucionaban y eran, pero no les presioné: intenté repetir el modelo de educación de ejemplo y cariño que recibí. Mi mujer fue una pieza básica porque tiene más sensibilidad y ve más cosas. Afortunadamente, no tuvimos que intervenir nada en sus elecciones, carreras ni amigos porque todo se desarrollaba bien. Los sábados y domingos hicimos excursiones juntos hasta que empezaron su vida propia.

–¿Militó en algún partido?

–No, porque no podía y también porque me formé sobre la base de Miguel de Unamuno y coincidía con él en no querer ser hombre de partido y tener mi propia libertad. Cuando estaba de fiscal aquí formé parte de Justicia Democrática: nos reuníamos para hacer informes sobre el estado de la justicia y tuve especial interés en enterarme de cómo se estaba formando la clase política del futuro.

–¿Con quién habló?

–Con el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, en una cena que organizó en su casa el fotógrafo José Manuel Nebot. Por medio de Luis Vega Escandón, hablé con Adolfo Suárez, de Unión de Centro Democrático, que había estudiado en Salamanca y teníamos amigos comunes... En Justicia Democrática un grupo charlamos con el fundador de Alianza Popular Manuel Fraga, que era muy soberbio intelectualmente.

–De usted decían que era un “fiscal progresista y tolerante”.

–No me gustan las clasificaciones por esa formación unamuniana. Es difícil ser monolítico, salvo para los del PC. Todos tenemos luces y sombras y la clasificación que se hace no es neutral. Debemos buscar una sociedad en la que se garantice la libertad, en la que haya igualdad –de raza, de sexo, de oportunidades– y cada uno asuma su propio destino y cumpla sus deberes y obligaciones.

–¿Cómo valora su carrera?

–Aceptable. Llegué a lo más que se puede llegar.

–¿Llegó a tiempo?

–Sí. Pude llegar antes, pero acerté en esperar un poco más. Entendí que mi vida era también familiar y mucho más que ser un triunfador en tu profesión. Así fue más compleja y más rica.

–¿Le gustó la enseñanza tanto como esperaba?

–Intenté dar como profesor lo mismo que había recibido como alumno. No me decepcionó en absoluto. Fueron ocho o doce años como profesor asociado de Derecho Penal y encargado de curso. También tuve tiempo para investigar y publicar. He tenido una inmensa suerte en la vida.

–Ya me está respondiendo a una pregunta que hago siempre, pero se la voy a explicitar para que matice lo que quiera. ¿Qué tal cree que le ha tratado la vida hasta ahora?

–Muy bien.

–Tiene varias publicaciones, entre ellas un libro sobre “El falso testimonio”. En puridad, ¿hay testimonio verdadero en los juzgados?

–Sí. En términos generales, si es honesto y atento. Habrá cosas que el olvido recupere pero, en esencia, un testigo veraz puede decir lo que él ha visto, que normalmente coincide con la realidad. El Derecho resuelve conflictos y busca la verdad, se aproxima a la realidad de las cosas.

–Ya sabe lo que ha dicho Pedro Sánchez de los fiscales.

–No, ni me interesa.

–“¿La Fiscalía de quién depende?”, preguntó a un entrevistador, que le respondió: “Del Gobierno”. “Pues ya está”, concluyó el presidente del Gobierno.

–No es verdad. Echo un poco de menos al PSOE de Felipe González, a quien conocí.

–Todos dicen que con Felipe no se habla, se escucha.

–No, charlamos. Fue a través de un amigo, cenamos en un restaurante de Oviedo cuando era secretario general, después del congreso de Suresnes (Francia), y me encantó: tenía las ideas muy claras.

–¿Echa de menos el PSOE de antes por la misma razón que la sidra antes mexábase mejor?

–En parte, sí. A estas alturas, quiérase o no, uno tiende a recordar tiempos que uno cree mejores.

–¿No le tienen al día sus hijos?–

Procuro estar al día con los periódicos. Pero, por la edad que tengo, estoy un poco fuera de juego del día a día de la justicia. Supongo que seguirá bien. En Asturias ha tenido un alto nivel que ha sido reconocido. Cuando vine fue un hallazgo encontrar a Odón Colmenero, a Luis Laberón, al magistrado Antonio Murias, a Manolo García Miguel... y otros nombres que ya no recuerdo. En Madrid cuando era fiscal jefe de lo Civil había profesionales buenísimos. Tenemos una justicia propia de un país democrático, que acertará o no, pero es independiente, y la prueba es cómo intentan los políticos meterse con ella.

–¿Qué le dio la jubilación?

–Tranquilidad, vida ordenada, todo el tiempo del mundo para leer y –hasta la pandemia– pasear. Leo historia e historia de la filosofía, ensayos, y releo novelas. De vez en cuando regreso a Unamuno, personaje magnífico. Y a Ortega, por la claridad y la precisión del lenguaje. Me lleva los demonios la intolerancia que veo en la sociedad española. El radicalismo se ha exacerbado. Hay que buscar más puntos de contacto.