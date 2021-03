La Junta Electoral deberá readmitir la lista liderada por el ganadero de Sobrescobio, Amable Fernández, al proceso electoral de la Asociación Nacional de Criadores de Asturiana de los Valles (Aseava). Fernández recibió la noticia de la estimación por parte del Juzgado de la medida cautelar de suspensión del acuerdo de la Junta Electoral por el que se excluía a la candidatura “Aseava por y para la ganadería”, del proceso electoral al que concurre otra lista liderada por la ganadera Sila Fernández.

“Es una gran noticia, ya que obliga a la Junta a readmitir nuestra candidatura, quedando plenamente vigente la proclamación de candidaturas que se había realizado el día veintiocho de enero, y con ello, el proceso electoral puede volver a realizarse con normalidad, mientras la Justicia realiza su trabajo con lo que los ganaderos podrán votar al candidato que estimen oportuno, como debe ser”, indica Fernández.

La junta tuvo que hacer frente al recurso interpuesto por “Aseava Unida”, candidatura liderada por Sila Fernández, al considerar que la otra candidatura en liza, encabezada por Amable Fernández y posteriormente anulada, no cumplía con la paridad de sexos. En otra reclamación, María Sila Fernández impugnaba la posibilidad del voto delegado. Previo trámite de audiencia a Amable Fernández, dándole la oportunidad de exponer sus argumentos, la junta ofreció a Amable Fernández un plazo de 72 horas para presentar una nueva lista ajustada a derecho.

“Presentó otra lista que seguía sin cumplir lo requerido, por lo que, el 10 de febrero, se acordó no admitir la candidatura de ‘Aseava por y para la ganadería’, quien no quiso o no pudo solventar las deficiencias de su lista”, señaló entonces la junta. La celebración de las elecciones está prevista para el próximo 27 de marzo.