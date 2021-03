Francisco Rodríguez: “Es insoportable el coste de las autonomías en funcionarios”

“Es parte de mi propia vida, de cómo he ido cambiando yo, y también España y Asturias”. Francisco Rodríguez, presidente de Industrias Lácteas Asturianas (Ilas) –que opera, entre otras, con la marca Reny Picot–, acaba de publicar un libro con el título de “Descarrilamiento, quiérase o no: el Brexit”, en el que recoge las reflexiones vitales, conferencias, discursos, pregones y presentaciones y prólogos que ha venido realizando desde 2011 para acá. La filosofía que esconde tras las casi seiscientas páginas de esta publicación –que asegura que no va poner a la venta, sino es algo para sus “allegados”–, se resume en la primera frase de este reportaje: un recorrido por parte de su vida y la evolución de su entorno.

Aunque el título del volumen haga alusión al brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea solo ocupa una pequeña esquina de esta publicación: el epílogo y unos pocos párrafos en la introducción. “Estuvimos esperando a que el brexit ocurriera finalmente para sacar el libro, hubo unos momentos de duda y estuvimos un tiempo esperando a que culminara, creí que era un hecho lo suficientemente importante para recogerlo en las páginas”, señala el empresario asturiano.

En su reflexión recogida en el libro, Francisco Rodríguez asegura que la marcha del Reino Unido da al traste con su ilusión de comenzar a recorrer unos “nuevos Estados Unidos Europeos”. Y como vaticinio señala: “No tengo bola de cristal ninguna, pero lo cierto es que el tren europeo, en su inocultable descarrilamiento, ha perdido uno de sus principales vagones, sin que ninguna seguridad nos asista de que en adelante no pueda perderse alguno más”.

“España importa kilovatios desde Marruecos, donde se han instalado dos modernas térmicas”

Con esta nueva publicación, Rodríguez completa una serie de cuatro libros en los que recoge sus reflexiones vitales, que recorren 35 años de conferencias, discursos, charlas, pregones y demás consideraciones. “Todos tienen la misma configuración, me gusta mucho recoger estos artículos porque son reflexiones sobre unos momentos concretos de mi vida”, asegura. Toda una trayectoria recogida entre las solapas.

En las reflexiones que se recogen en las primeras páginas del libro, Rodríguez se muestra muy crítico con la competencia fiscal que existe entre las comunidades autónomas. “En un mercado libre, como pretende ser el español, cualquier diferencia de trato fiscal entre regiones, además de constituir un atropello jurídico, es fuente inevitable de competencia desleal y conduce por derecho a la ruptura de la unidad de mercado”, reflexiona, “de la misma manera que también acaba por romper la unidad de mercado la existencia de unas impropiamente llamadas ‘empresas públicas de carácter regional’, que son disfraces con los que la iniciativa pública pretende pasar por privada”.

Dentro de esa competencia fiscal el industrial asturiano pone el punto de mira sobre dos impuestos muy concretos: el de patrimonio y el de sucesiones. “Al procurar, cada uno de los gobiernos autonómicos, hacer una política independiente, como corresponde a la región que representan, y al emplear resortes fiscales distintos según sus recursos propios que se añaden a las transferencias del Estado central, se producen asimetrías difícilmente compatibles de que la justicia es igual para todos; la aplicación, o no, del impuesto sobre el patrimonio y sobre sucesiones en las distintas autonomías es un hecho incontrovertible”, apunta.

También es de los partidarios de que los gobiernos le metan un tajo a su gasto público. “El número de funcionarios del sistema autonómico, unido al de los políticos que viven dentro del mismo, supone un coste probablemente insoportable a la larga”, señala. “Está, desde luego, claro que las llamadas autonomías constituyen el ‘modus vivendi’ de mucha gente. De ahí que haya tantas personas interesadas en defenderlas y en hacer creer en la bondad del sistema”, afirma.

En sus reflexiones, Francisco Rodríguez entra además en harina del cambio climático y de los efectos que tendrá la descarbonización exprés de la economía para una región como el Principado. “En Asturias, puede decirse que el asunto energético ha terminado por el cese de la explotación de nuestro carbón, con el siguiente corolario de las obligadas prejubilaciones. Mientras, en el norte de Marruecos, a dos pasos de nuestras costas, se han instalado dos modernas centrales eléctricas, cuyos kilovatios se producen por el clásico sistema térmico de la combustión de carbón africano y de otras procedencias. Y en España no solo no dicen nada, sino que importa kilovatios marroquíes”, apunta Rodríguez.

“Cualquier diferente trato fiscal entre regiones es fuente de competencia desleal”

Más madera. En sus reflexiones vitales, el empresario trata temas como la globalización, la deslocalización, los precios de la leche, la competencia china o, incluso, la religión. “No les extrañe a ustedes que los industriales hablemos de algunas cosas que no forman parte visible de nuestros desvelos cotidianos. Porque lo que ocurre es, sencillamente, que también a nosotros nos gusta oír el sonido de Dios”.

El prólogo del libro está firmado por otro empresario asturiano. Se trata de Emilio Serrano Quesada, de la destilería Los Serranos, amigo íntimo de Rodríguez y al que dedica unas cariñosas palabras. “Todos esos vínculos que forman parte de tu experiencia, y que te premian como asturiano universal que eres, mantienen tu compromiso con esta tierra que amas, tu querida Asturias”, escribe Serrano en la introducción.

El presidente de Industrias Lácteas Asturianas asegura que si ahora tuviera que comenzar a escribir un nuevo tomo sobre sus reflexiones personales comenzaría expresando su elevada “preocupación” por la situación actual. “Estoy viendo con mucha preocupación cómo un señor que está en el Gobierno (en alusión a Pablo Iglesias) consiente unas manifestaciones violentas en las calles (a favor del rapero Pablo Hasél) como si no pasara nada”, resalta. Así sería, probablemente, el arranque de ese próximo quinto libro de reflexiones personales de Francisco Rodríguez.