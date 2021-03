Misión, vacunar a los 20.000 trabajadores educativos de Asturias: así es el protocolo que se aplicará ya

La vacunación de unos 20.000 trabajadores asturianos del ámbito educativo comenzará de inmediato y se prolongará durante un plazo que oscilará entre veinte días y un mes, según anunció ayer el Gobierno regional. Entre las autoridades autonómicas existe un cierto temor a que se reproduzca lo acontecido en otras comunidades autónomas, y también en el sector de la sanidad, donde se han registrado decenas de bajas laborales –generalmente de corta duración– provocadas por los efectos secundarios de la inmunización.

Por consiguiente, se está planificando una estrategia que concentrará de forma preferente, y en la medida de lo posible, las vacunaciones en los viernes y sábados, de manera que se aminore el absentismo del personal docente. Se da por sentado que la totalidad del colectivo será vacunada con dosis de AstraZeneca, ya que en los próximos días será aprobado su uso también para personas de 56 años en adelante. La segunda dosis se aplica doce semanas después de la primera.

Si se produjeran ausencias en las plantillas, serían cubiertas “en la mayor brevedad posible”, en palabras de la directora general de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa, Paula García, quien añadió que, “en principio, lo que nos ha trasladado Salud es que podrían darse algunos efectos secundarios de carácter leve”.

Las instrucciones ya son claras y los centros tienen que dar de alta en los registros correspondientes a todos los trabajadores, docentes y no docentes, de cada comunidad escolar para que se organice de inmediato la vacunación por áreas sanitarias. De hecho, esos procesos ya se están agilizando en los centros. La Consejería de Salud ha dejado claro que la organización de la vacunación se hará teniendo como referencia el área sanitaria en la que está emplazado cada centro escolar, y no según el domicilio particular de los trabajadores.

Las autoridades sanitarias ya disponen de un listado de 5.000 docentes –con las autorizaciones correspondientes, sus categorías y sus conformidades– para que la vacunación comience de forma “inmediata”. “Nos han traslado, con insistencia, la seguridad y eficacia de la vacuna AstraZeneca, que es la que se nos ha asignado a los menores de 55 años, y también que se espera la aprobación inminente de la misma vacuna para el personal de más de 55 años”, explicó una directora gijonesa.

Datos de vacunación en Asturias Datos a 08/03/2021 4,4% vacunados con dos dosis (pauta completada) Total inmunizados : 44.999 Dosis entregadas Dosis administradas 166.335 Pfizer 128.435 Moderna 12.700 AstraZeneca 25.200 136.277 81,9%

Como es sabido, la vacunación empezará por el profesorado de Educación Infantil y por el que trabaja con los alumnos con necesidades educativas especiales. A ellos les seguirá el resto, desde Primaria a Bachillerato, y también se prevé que entre en esta llamada de vacunación el personal de administración y servicios por su relación también estrecha con el alumnado. Aunque ese último extremo dependerá de la disponibilidad de vacunas. Los expertos de Salud han confirmado a los directores que la campaña de vacunación está demostrando tener una alta eficacia y una amplia adhesión en todos los colectivos en los que se ha centrado hasta ahora y lo mismo esperan de los grupos educativos. “Nos han insistido en que animemos a los compañeros, porque la vacunación está siendo muy efectiva”, señaló una docente.

Por lo que respecta a los efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca, se les ha trasladado que los que se conocen son “en su mayoría leves o moderados, que desaparecen a los pocos días; y más leves y menos frecuentes tras la segunda dosis”. De esos efectos secundarios, el más habitual es la inflamación local, seguido del dolor local, cefalea, cansancio, malestar general, escalofríos, náuseas y, en un 8 por ciento de los casos, se llega a tener fiebre.

Primer día sin ingresos en la UCI desde el 4 de enero

Primer día, desde el pasado 4 de enero, sin nuevos ingresos de enfermos de covid en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de Asturias. Esta es la mayor novedad de los datos de la pandemia conocidos ayer y correspondientes al lunes, según los cuales ese día se registraron 103 nuevos casos, una de las cifras más bajas en toda la desescalada de la tercera ola. Se llevaron a cabo 3.979 pruebas, con una tasa de positividad del 4,02 por ciento.

Anteayer se registraron 28 ingresos en planta, una cifra inferior a la de las 40 altas hospitalarias computadas. Actualmente, en Asturias hay 257 pacientes hospitalizados en planta con confirmación o sospecha de covid-19 y otros 103 en UCI. El lunes fallecieron tres personas por covid: una mujer de 86 años y dos hombres de 74 y 81.

Los cierres de concejos “no son un castigo”, dice el consejero de Salud

El consejero de Salud, Pablo Fernández, destacó ayer ante el pleno que se desarrolló en la Junta General del Principado el buen funcionamiento de los cierres perimetrales dentro de un conjunto de medidas para reducir la expansión del coronavirus en Asturias. “No es un castigo. Esto no es el Viejo Testamento, es más bien el Nuevo”, replicó el titular de Salud al cuestionamiento de los cierres en distintos municipios, formulada por el portavoz de Foro, Adrián Pumares, quien criticó que se vaya a prohibir en Semana Santa el turismo interior como, por ejemplo, la apertura de las casas rurales para las familias asturianas. “Se ponen medidas donde más se necesitan”, argumentó el consejero de Salud, quien vinculó los cierres perimetrales a la búsqueda de una reducción de la movilidad, como factor que contribuye a reducir la expansión de los contagios. Pablo Fernández indicó que los cierres han supuesto una reducción del 20 por ciento en la movilidad, que se elevó a un 40 por ciento en el caso de Oviedo durante los fines de semana y a un 45 por ciento en Gijón.