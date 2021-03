El caso por la muerte de David Carragal, en junio de 2019 en el barrio ovetense de la Florida, llega por fin a juicio. Mañana viernes se elige al jurado que dirimirá este complejo caso, y el juicio en sí se celebrará a lo largo de la semana que viene, desde el lunes. El joven llanisco que habría propinado la patada que causó la muerte de Carragal se enfrenta a una petición de condena por parte del fiscal de once años de cárcel, solicitud que la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, eleva a 16 años de prisión.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 4,50 horas del día 11 de junio de 2019, Carragal y dos amigas, que habían estado divirtiéndose y tomando bebidas alcohólicas en las fiestas de La Florida de Oviedo, esperaban un taxi a la altura del paso de peatones del número 58 del Paseo de la Florida, próximo a la Plaza Olímpica. El acusado, nacido en 2000, y otros dos individuos, que también habían estado en la fiesta, se acercaron a ellos y les pidieron fuego y tabaco.

Carragal y sus dos amigas les contestaron que no tenían tabaco, pero el acusado y sus tres acompañantes comenzaron a repetir que querían “gas” y “mechero”. Entonces, las dos chicas que iban con el cudillerense se apartaron y comenzaron a cruzar la calle, mientras Carragal mantenía una conversación con el acusado y sus acompañantes, cuyo contenido no se ha determinado pero que no consta que fuera desafiante. De repente, el acusado propinó a Carragal una fuerte patada en la parte derecha de la cabeza con su pierna izquierda, que le hizo caer de espaldas semiinconsciente y a plomo, y golpearse violentamente la zona parieto-occipital contra el suelo. Inmediatamente, el acusado y sus acompañantes huyeron corriendo.

La violenta e inesperada patada propinada por el acusado tuvo entidad para provocar que Carragal, que se encontraba en estado de embriaguez (a las 6,12 horas su tasa de alcohol en sangre era de 196 miligramos), cayera aturdido al suelo, de forma que no tuvo ocasión de apartar la cabeza ni anteponer los brazos para evitar o disminuir el golpe. Sin embargo, no fue suficiente para provocar su muerte. Ingresó de urgencia en UCI del HUCA y, el día 14, fue intervenido. Durante su convalecencia permaneció en estado de coma estructural que, junto a diferentes complicaciones clínicas, abocaron a su muerte cerebral. Se le dio por fallecido a las 12,40 horas del día 17. Las graves lesiones originadas por la caída al suelo fueron las causantes del fallecimiento.

La Fiscalía sostiene que el acusado sabía, al dar la patada en la cabeza a Carragal, que era probable que cayera al suelo sin control y causara su muerte, y aceptó tal posibilidad. La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de homicidio y, aparte de la pena de once años de cárcel, solicita que el acusado indemnice a cada uno de los padres de la víctima con 50.000 euros y a su hermano, con 20.000.

La familia, cuyos intereses defiende el letrado Ángel Bernal, considera los hechos un delito de asesinato y pide una condena de 16 años de prisión. La defensa, a cargo de Gabriel Cueto, considera los hechos como un homicidio imprudente. A los dos jóvenes que acompañaban al principado encausado se les atribuye un delito de omisión del deber de socorro.