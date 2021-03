Las regiones del Norte, unidas: “La PAC debe contar con nuestro modelo agrario familiar”

Los cuatro consejeros de Desarrollo Rural de las regiones de la cornisa cantábrica refrendaron, en el encuentro digital organizado por LA NUEVA ESPAÑA para analizar la nueva Política Agrícola Comunitaria (PAC), su defensa de la actividad agraria familiar y sostenible de acuerdo con el modelo secular de explotación familiar del norte peninsular y que, a juicio de los mandatarios, debe tener un trato específico en las ayudas de la PAC que entrará en vigor en 2023.

El gran objetivo, defendieron, es “hacer rentables las prácticas agrarias de la ‘España verde’ y buscarles acomodo dentro de la reforma de las directrices agrarias europeas, que siguen un claro enfoque medioambiental”. Las nuevas normas serán aplicadas en cada país de la Unión Europea de acuerdo a un plan estratégico que elabora cada Gobierno.

Los consejeros estiman que este “amplio margen de maniobra que tendrá España para definir cómo se distribuirán los fondos debe ser una oportunidad para corregir desequilibrios históricos que siempre han dejado en desventaja a las explotaciones del Norte frente a las grandes granjas del centro y sur de la Península, con muchas más hectáreas y ayudas más cuantiosas”.

Los consejeros José González (Galicia), Alejandro Calvo (Asturias), Guillermo Blanco (Cantabria) y Arantxa Tapia (País Vasco), que ya firmaron de manera telemática un documento conjunto para expresar su postura común y reclamar que el plan estratégico nacional de la PAC apoye y reconozca el modelo de explotación familiar agraria sostenible del norte de España, hicieron hincapié en que las ayudas directas, las que van directamente a las rentas (el llamado primer pilar de la PAC), beneficien especialmente al “agricultor genuino”, un concepto aún sin definir y sobre el que se debate desde hace años, que a juicio de Alejandro Calvo debe ser el que “al menos tenga un 30% de ingresos agrarios”.

El encuentro digital, patrocinado por Foro Interalimentario, Central Lechera Asturiana, Alimentos del Paraíso Natural y Caja Rural de Asturias, también abordó la difícil convivencia entre la fauna salvaje y la actividad ganadera (especialmente el lobo), un asunto que preocupa especialmente a todas las comunidades del Norte, incluido el País Vasco, donde la población lobera procede de otras áreas, pero la ausencia de controles que plantea el Ministerio de Medio Ambiente puede hacer que lleguen más ejemplares que interfieran, por ejemplo, en la cría de la oveja latxa, cuya leche se emplea para elaborar queso Idiazábal, tal y como indicó la consejera Arantxa Tapia. Las cuatro regiones reclaman “un replanteamiento del plan de protección” aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica, cuya titular es la también vicepresidenta Teresa Ribera, y el diseño de nuevos planes de gestión que permitan mantener el fino equilibrio entre la presencia del lobo y la actividad ganadera.

Otro de los asuntos que preocupa a los consejeros es la futura convergencia de las ayudas entre las diferentes regiones agronómicas (más de cincuenta) en las que se divide España. “Deberíamos tender a una convergencia, pero respetando las peculiaridades de cada territorio”, señaló el consejero gallego.

“Hay que defender la PAC como una política de ayuda directa a los agricultores, en función del pacto verde europeo, pero vinculada a nuestras explotaciones. Producir en zonas que tienen limitaciones debe discriminarse positivamente”, reclamó Alejandro Calvo. “En una redistribución, alguien tiene que perder y ese recorte debe hacerse por arriba”, añadió el consejero asturiano, quien propuso que toda la Cornisa sea considerada una sola región agronómica. “Cantabria instó a la defensa de un presupuesto fuerte para la PAC. Nuestro sector agrario precisa medidas de mercado y la defensa de la explotación agraria familiar por su mayor vinculación al territorio y su contribución a la lucha contra la despoblación”, afirmó Guillermo Blanco. Su homóloga vasca, Arantxa Tapia, aseguró, por su parte, que “esta reforma se construye sobre dos niveles de gobernanza: europea y de los estados, que van a tener mucha más capacidad de maniobra. Podrán definir qué tipo de ayudas quieren establecer y eso lo consideramos positivo”.

Los Patrocinadores

Antonio Romero | Director general de Caja Rural de Asturias “Debemos tener en cuenta la contribución del Medio Rural al estado del bienestar fijando población, actividad económica y manteniendo el cuidado de su entorno e infraestructuras. Por todo ello, demandamos la dignificación, reconocimiento, apoyo y respeto para un sector tan esencial y necesario para nuestra sociedad”

Francisco Sanmartín | Director General de Central Lechera Asturiana “Debemos poner el foco en la sostenibilidad de manera integral, aunque desde mi punto de vista, la sostenibilidad económica es el pilar fundamental. Si una familia no puede vivir de su actividad, la sostenibilidad social y ambiental no serán posibles; las casas se cerrarán y los territorios se abandonarán”

José González | Consejero de Medio Rural de Galicia

“Podemos garantizar que haya rentabilidad en el campo”

José González (PP), consejero de Medio Rural de la Xunta de Galicia, se muestra partidario de que las comunidades tomen un papel activo en el diseño del nuevo plan estratégico de la PAC. “La construcción de esas directrices no puede hacerse desde Madrid”, asegura.

El responsable del campo gallego también defiende la necesidad de poner en el centro de la recuperación demográfica a los agricultores y ganaderos. “Hablamos de territorios en los que la actividad agraria ha sido fundamental para su conservación, como la Ribeira Sacra, que va a ser declarada Patrimonio de la Humanidad, en buena medida por el paisaje que han configurado los viticultores a lo largo de los siglos”, puso como ejemplo. González considera que es necesario aspirar a una ganadería más sostenible pero siempre garantizando la rentabilidad de agricultores y ganaderos.

“Si nos cargamos las actividades agrarias que custodian el territorio tendremos un problema grave. No podemos aspirar a recuperar toda la población perdida, pero sí a garantizar que haya rentabilidad. Y protagonistas deben ser los agricultores y ganaderos”, advirtió.

Alejandro Calvo | Consejero de Medio Rural de Asturias

“Hay que poner el centro en quienes custodian el territorio”

“La PAC no puede ser un problema y no puede fomentar el abandono de la actividad agraria. Hay que aspirar a que cada vez vengan más recursos y poner el centro en la gente que ya está y custodia el territorio”. Así lo estimó ayer Alejandro Calvo (PSOE), consejero de Medio Rural del Principado de Asturias, que también abogó por contar con estructuras que fomenten la participación local en el diseño de la nueva PAC. “Venimos de una PAC que tiene muchas desigualdades y me preocupa que esa convergencia de ayudas que se plantea ahora sea justa; habrá que hacerla con mucho cuidado para no perjudicar la rentabilidad de las explotaciones”, señaló el Consejero, que abogó por simplificar los trámites de solicitud de las ayudas. “En Asturias contamos con un portal para que los ganaderos puedan acceder a sus datos; queremos devolver a nuestras oficinas comarcales una función de apoyo y consultoría para los agricultores a fin de facilitarles su trabajo”, indicó Calvo, que como consejero de la comunidad anfitriona despidió el acto destacando la buena sintonía que existe entre los consejeros.

Guillermo Blanco | Consejero de Desarrollo Rural de Cantabria

“Nos preocupa cómo va a quedar el sector lácteo”

Asegurar relevo generacional; defender las explotaciones de las zonas de montaña, muchas de ellas en zonas de red Natura, así como acometer la simplificación legislativa y administrativa de la PAC fueron algunas de las prioridades agrarias desgranadas ayer por el consejero de Medio Rural cántabro, Guillermo Blanco (Partido Regionalista de Cantabria). El hombre al que Miguel Ángel Revilla ha confiado la cartera rural puso ayer de relieve la necesidad de seguir trabajando en investigación e innovación y, a la vez, producir alimentos de calidad. “Nos preocupa el lugar que va a ocupar el sector lácteo de la cornisa cantábrica en este nuevo periodo; con explotaciones que tienen su base en pastos de alto valor medioambiental; nos intriga dónde va a encajar la ‘España verde’ en ese nuevo diseño agrario que se gesta a instancias de Europa”, explicó el Consejero, que no se olvidó de la polémica más actual. “Es una pena que el Estado quiera invadir nuestras competencias en la gestión del lobo. No se ha contado con el Noroeste ni con la ganadería; hay que renovar el plan estratégico de conservación y debemos tender puentes”, señaló.

Arantxa Tapia | Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del País Vasco

“Los bosques no deben ser solo para producir madera”

“Si queremos que nuestras explotaciones familiares sobrevivan, las tenemos que hacer rentables y propiciar que nuevas generaciones se incorporen y quieran permanecer en el medio”. Así lo dijo ayer Arantxa Tapia (PNV), consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, que se mostró convencida de que los ganaderos del Norte van a trabajar para que las emisiones contaminantes decrezcan, “pero tenemos que ayudarlos a que lo hagan”, matizó.

La Consejera también abogó por diversificar la economía forestal (el País Vasco es un ejemplo de gestión forestal en Europa) “para que los bosques no tengan solo como objetivo producir madera”.

A la responsable del campo vasco le preocupa conseguir un mayor equilibrio demográfico en las áreas rurales del Norte y, a su juicio, los agricultores y ganaderos deben jugar un papel protagonista. “Nuestro medio natural se ha mantenido gracias a ellos; la PAC debe ayudar a mejorar sus condiciones de vida”, indicó.