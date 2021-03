¿Qué voy a poder hacer esta Semana Santa en Asturias? La respuesta a las principales dudas

Al parecer las diferentes autonomías se suman a lo que habían solicitado regiones como Asturias. Pero ¿qué vamos a poder hacer los asturianos en los días libres? Vayamos por partes porque las dudas son muchas y las respuestas son siempre son sencillas.

¿Me puede mover por Asturias? ¿Y salir de la comunidad?

A la primera pregunta la respuesta es un sí condicional. A la segunda un "no" rotundo. El cierre perimetral del Principado impide entrar o salir de la comunidad a no ser que se tengan motivos justificados y demostrables. Esto es: nadie va a poder venir al Principado de turismo ni se va a poder ir tan siquiera a León, a Galicia o a Cantabria .Pero ¿puedo moverme por la comunidad? Sí, el presidente del Principado ya anunció hace días sus intenciones: los asturianos van a poder moverse libremente entre concejos para comer o pasear pero no van a poder pernoctar fuera de casa. Sólo seguirán abiertos los alojamientos esenciales. Y ojo, que la movilidad también será relativa.

Hace semanas Asturias puso en marcha un sistema que "abre y cierra" los concejos en función de su evolución epidemiológica. Por eso hay que estar muy pendiente de las actualizaciones diarias que puedes consultar en la información que figura en este enlace.

Estas son las únicas excepciones para saltarse el cierre perimetral:

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales. c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.

g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

Serán causa justificada para la entrada y salida en los referidos concejos, además de las anteriores, las siguientes:

a) Entrenamientos y competiciones en actividad deportiva federada.

b) Actos de recolección en huertos por sus propietarios o arrendatarios, así como la atención y alimentación de animales domésticos.

c) Adquisición de alimentos o productos de primera necesidad por quienes tengan su residencia habitual en localidades que, siendo de otro concejo, carezcan de establecimientos que permitan la adquisición de tales productos y sean localidades limítrofes con el municipio restringido.

Las causas señaladas en este último apartado únicamente habilitarán al desplazamiento durante el tiempo indispensable para la actividad y una vez al día. En ningún caso podrán desarrollarse durante el período de restricción nocturna de movilidad.

¿A qué hora quedará establecido el toque de queda?

En principio aunque en toda España la movilidad está limitada desde las once de la noche hasta las seis de la mañana Asturias sigue siendo más estricta que los demás: a las diez de la noche hay que estar en casa.

¿Se van a establecer controles?

El presidente del Principado, Adrián Barbón, incidió esta mañana en que todas las medidas que se están adoptando en la región van en una única dirección y tienen un sentido: "evitar contagios y favorecer labor del personal sanitario", al que agradeció "su dedicación sin descanso de todos estos meses". Añadió que "con el virus no se convive, al virus se le vence y esa es la esperanza que nos aporta la vacuna", para luego señalar que "ganar tiempo es ganar vidas". Barbón hizo especial mención, una vez más, a los más mayores, a los que envió un mensaje de tranquilidad para que tengan "la completa seguridad de que este gobierno siempre los va a proteger". En ese marco, Barbón remarcó que el sistema de confinamiento "4Plus", en coordinación con el resto de medidas adoptadas en Asturias, "ha dado resultado". A tal punto que, de cara al futuro, Salud se plantea "perfeccionarlo", aunque no explicó cómo. Lo que sí anunció fue que la Consejería de Salud ultima el protocolo que pondrá en marcha en Semana Santa para garantizar "el mayor control" sobre los asturianos que regresen al Principado en esas fechas, con el objetivo de realizar el seguimiento ante posibles contagios y de sus contactos estrechos, incluidas las unidades familiares ante la preocupación por la vulnerabilidad de las personas mayores, según explicó Pablo Fernández. Los detalles se darán a conocer en próximos días, afirmó, sin facilitar más datos que ya en las pasadas fiestas navideñas se había implantado un sistema con el mismo objetivo.

Restricciones de aplicación en toda Asturias Cierre perimetral indefinido de Asturias. Toque de queda de 22.00 a 6.00 horas. Prohibido fumar en las terrazas. Ocupación máxima de 4 personas por mesa, con dos metros de distancia entre las sillas de distintas mesas y sin servicio en barra. Cierre de hostelería y comercio a las 20.00 horas. Bares, restaurantes, cafeterías y sidrerías dejan de recibir clientes a las 19.30 horas. Los supermercados podrán abrir a partir de las 06:00 y cerrar a las 21:00 horas. Listados de personas con positivos por covid que deban guardar cuarentena y de locales hosteleros con obligación de cierre temporal para el control por parte de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil.. La hostelería con servicio para recoger o servir a domicilio, hasta las 23.30 horas, pero sin servir en las instalaciones. Restricciones de aforo vigentes en comercio, cultura, eventos, enseñanza universitaria... Los velatorios quedan restringidos a un máximo de 25 personas al aire libre o 15 en espacios interiores. Para asistir a la misa del funeral rigen las mismas limitaciones que para el resto de eventos en lugares de culto, del 50% del aforo. Al enterramiento podrán asistir un máximo de 25 personas entre familiares y allegados.

¿Los estudiantes pueden venir?

En principio sí aunque se había especulado con prohibir también esas visitas.

¿Hasta que hora podrán abrir los bares?

La consejería de Salud aún no ha modificado la orden que obliga a cerrar los bares a las ocho de la tarde. El último cliente se recibirá sólo 15 minutos antes.