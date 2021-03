“Tila” cumple 106 años y da un consejo para la vida: “Sentido y responsabilidad”

Nació un 9 de marzo de 1915 en Ranón (Soto del Barco), aunque lleva la mayor parte de su vida en Naveces, lugar al que se trasladó después de casarse con Andrés González Fernández. En la casa en la que reside actualmente lleva desde entonces, hace más de 60 años, y en ella vive con su única hija, María Antonia González González; su yerno, José María Avella Collada, y su nieto, José María Avella González. Tiene tres bisnietos –Alicia, de 20 años, Sofía, de 18, y Andrés, de 14–, que son su mayor alegría cuando vienen a verla o a quedarse. Ella está contenta siempre, dice su nieto, pero cuando llegan los más jóvenes, aún más.

“Una de las principales características que tiene mi abuela es la positividad extrema, aparta lo malo siempre, ella sufrió en algunos momentos, pero lo pasa por alto, nunca habla de ello y se queda con lo bueno. Creo que ese es el rasgo que la ha mantenido con vida tantos años y con buena salud”, añade su nieto, que la acompaña durante la conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA.

Es cierto que en el relato de la abuela Tila no se cuela ni una sola queja en ningún momento de la charla. De hecho, ni siquiera cuenta que hace poco pasó el coronavirus. Lo hizo sin complicaciones, eso sí. “Fue asintomática, parece increíble a sus años”, subraya José María Avella González.

“Siempre hubo cosas, algunas muy malas y fueron pasando todas. Y esta pandemia también pasará, como todo, claro”, apuntilla Matilde González, que parece afrontar cualquier circunstancia con la perspectiva que dan tantos años y “tantas cosas” vividas, aunque pase de puntillas sobre muchas de ellas o ni siquiera las cite, como ocurre con la Guerra Civil, que “también le tocó”. Prefiere centrarse en el presente y en lo “positivo”. Que “estoy viviendo muy bien con la familia, que nos entendemos y que estamos todos muy unidos y me llevo perfectamente con ellos”, incide. Que “me valgo sola y me arreglo para todo, nadie me tiene que acompañar para dormir y me arreglo para asearme, vestirme y salir”, explica. O “que ahora trabajar poco, me levanto y salgo a pasear o a sentarme donde me apetezca y a hacer lo que quiera”, ríe mientras cuenta, al otro lado del teléfono, cómo pasan ahora sus días.

Trabajar sí que trabajó mucho. Primero, de joven, “cuando era soltera”, en una conservera de San Juan de La Arena, llamada Suárez y González. Luego, tras casarse, lo hizo en casa, al cargo de la familia, y en la huerta, “que siempre me gustó mucho”. “En la tierra estuvo hasta hace prácticamente cuatro días”, añade su nieto, que también explica que la abuela Tila toda la vida cuidó mucho su alimentación y eso también habrá “influido” en su longevidad. No hay antecedentes de familiares que hayan alcanzado su edad, es la primera que pasa del siglo de vida. Su marido, que fue empleado de la Real Compañía Asturiana, en Arnao, falta ya desde hace unas dos décadas.

¿Alguna vez pensó que podía llegar a 106 años “No, nunca. Esto, una cosa así, quién lo piensa”, contesta Matilde González. En adelante, solo quiere seguir bien y tan feliz como estuvo, el pasado martes, en la celebración por tan destacado aniversario, rodeada por su familia “conviviente” –es decir, hija, yerno y nieto– para respetar la normativa sanitaria por el covid. “Que hay que tener cuidado con todo, porque se corre peligro, pero con cuidado se va pasando también esto del coronavirus”, insiste.

Sobre su edad, no reflexiona en exceso, prefiere, como acostumbra en casi todos los ámbitos de la vida, hablar de cosas positivas y “alegres”, y bromear si se da la ocasión: “No sé si habrá mucha gente que haya llegado a estos años. Puede que sea yo la persona más longeva de por aquí... A ver si tenemos algún premio, a ver qué se consigue”, concluye divertida.