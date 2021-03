“El primer servicio de covid es como el primer día de trabajo: nunca se olvida”. Habla Efrén Díaz, dieciséis años de técnico de emergencias. “Pero ninguno como este último”, asegura el sanitario, que habla de estrés, miedo y protocolos de seguridad. También de esperanza, a la que se aferra para creer que el año que viene todo se parecerá a la antigua normalidad: “Aunque con precaución y cuidado, confío en que para después de verano estemos mucho mejor”.

Para llegar a ese día que nunca se le irá de la memoria, hay que retrotraerse al pasado abril. El país llevaba varias semanas cerrado, mientras el número de contagios no cesaba. Estaba de servicio en Nava cuando entró el aviso: “Paciente con síntomas compatibles con covid”. “En ese momento en lo único que pensé es en que teníamos que protegernos. Durante el trayecto fui repasando todos los pasos que debía seguir para ponerme el EPI (equipo de protección individual)”, relata Díaz sobre unos momentos en los que consiguió mantener a raya sus nervios. “Estaba un poco inquieto, pero se me olvidó todo cuando llegamos al destino. Fue todo rodado”, abunda.

A su llegada al domicilio, otro recuerdo que para siempre le quedará grabado a fuego en la memoria: la cara del paciente. “Sobre todo en la primera ola, la gente se asustaba cuando nos veía llegar a sus casas vestidos con el EPI. No sabían qué les podía pasar y tenían miedo”, relata sobre un temor que también era compartido por las familias. “Nos los llevábamos y ellos se tenían que quedar allí, sabiendo que no iban a poder ir al hospital a verles y con la incertidumbre de no conocer la gravedad del asunto”, explica.

Ante estas circunstancias, Díaz asegura que siempre aplica una de las medicinas más efectivas: la humanidad. “Cuando les coges de la mano y ven que estás con ellos, se tranquilizan”, cuenta de una receta que ha utilizado en los más de cien traslados bajo protocolo covid que lleva realizados durante el último año. “Algunos marcan más que otros. Casos como el del enfermo que se precipita por una ventana porque no puede soportar el aislamiento o tres menores que se quedan huérfanos en unos días probablemente por el virus... Son cosas muy duras”, relata.

Para esto no hay medicación. Afirma que desde Transinsa, la concesionaria del servicio de ambulancias de Asturias, para la que trabaja, ponen a disposición de los trabajadores un equipo psicosocial para ayudarles ante estas situaciones. “Yo procuro desconectar en el gimnasio y con mis amigos”, apunta el técnico de emergencias, que mantiene la esperanza de que el próximo año lo del coronavirus sea casi historia. “Confío en que con precaución y cuidados estemos mucho mejor”.