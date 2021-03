El covid se frena junto al hórreo

Junto al hórreo de María y José, a las puertas de su casona de gruesas paredes de piedra, a pocos metros del río donde tanta ropa se lavó antaño y en el patio que tantas multitudinarias comidas ha acogido por la fiesta de San Lorenzo, su nieta hoy ya nonagenaria Consuelo se inmunizó frente al covid.

Es Consuelo Suárez la vecina de más edad del pueblo de La Ferrería (Soto del Barco), 94 años de pura vitalidad y fortaleza que se resisten a ceder. Ha recibido la ansiada vacuna con la tranquilidad de alguien a quien pocas cosas le quedan por ver y ya nada le asombra.

Así que tener el patio de su casa convertido en un pequeño hospital de campaña donde ayer fueron citados los miembros de su familia que se encargan de cuidarla (la mujer está considerada gran dependiente), así como unos cuantos vecinos de la zona con el fin de aprovechar al completo las dosis de los viales (cada uno da para seis vacunas), no le generó a Consuelo más problema que tener que ponerse la dichosa mascarilla que, todo hay que decirlo, no lleva muy contenta.

La enfermera Lucía Álvarez se ocupó de administrar la segunda dosis (la primera se aplicó el 19 de febrero) a una mujer que en su día, de nuevo cosas del destino, fue la encargada de poner inyecciones por las casas del pueblo, cuando todavía no había ATS ni centros de salud. “Fueron muchas las que puse, cuando me llamaban allá iba, a pie, en burro, o me venían a buscar”, recuerda . “Me crie bien, trabajé mucho, pero nunca me faltó de nada”, resume la mujer, feliz de tener llena de gente una casa en la que las puertas siempre han estado abiertas de par en par para todos los vecinos, los amigos y su gran familia.

Así que no podía haber sido mejor el lugar elegido por la gerencia del área sanitaria de Avilés, a la que pertenece Soto del Barco, para avanzar en la administración de las vacunas contra el coronavirus, en este caso, de la marca Pfizer. Hasta la casa de Consuelo y Pepe “el casero”, su recordado marido ya fallecido, se acercó Enrique Martínez, ovetense de 80 años ahora afincado en el cercano pueblo de Foncubierta. “Ya que hay que hacerlo, que sea en un sitio tan guapo como este se agradece. Al lado de un hórreo puede decirse que es una vacuna de lo más asturiana”, opinó el hombre, quien ahora confía que más pronto que tarde llegue el turno de su mujer María Pilar.

Con 85 años, Gema González no tuvo que desplazarse mucho para inmunizarse. Vive cerca de Consuelo y un familiar la acompañó a pie hasta el lugar. “Esto da mucha tranquilidad”, resumió.

Las enfermeras Carmen G. Carreño, Lucía Álvarez y Encarna Fernández fueron las encargadas de completar esta segunda ronda de vacunación, que incluyó a los cinco hijos, una cuidadora y una nieta de Consuelo Suárez que se encargan de cuidarla. “Nos vamos volando, esperemos que no nos haya quedado nadie”, atinó a decir Carmen Carreño a eso de las cinco y media de la tarde, a mitad de una maratoniana jornada por toda la comarca.

“La gente antes era más reacia, ahora no; y queda como liberada al vacunarse”

Pese al esfuerzo y trabajo, lo disfruta al máximo, tanto ella como sus compañeras. Antes de llegar a La Ferrería habían pasado por Villa, Illas, Folgueras... El jueves estuvieron por San Juan de la Arena, San Esteban, Muros. Y este mismo sábado les tocan los pueblos de Pravia. “Hacerlo en un escenario así es un lujo, hemos estado en lugares muy guapos y acogedores”, explican las profesionales, que pierden la cuenta de las vacunas que ya ha administrado desde el pasado 29 de diciembre que comenzaron. Se cuentan por decenas. De su experiencia, un resumen: “Al principio la gente era algo reacia, había alguna renuncia y ahora es todo lo contrario. La gente queda como liberada al vacunarse. Respira”.

En La Ferrería, en casa de Consuelo, la nieta de José y María, la hija de Marcelo y Carmen, madre de siete hijos, abuela de once nietos y unos cuantos bisnietos también respiran tranquilos. Ahora solo esperan que junto al hórreo de la casona familiar, hoy improvisado hospital de campaña, vuelvan las animadas reuniones de familia y amigos. “Mucho cambió la vida, pero para bien”. Palabra de Consuelo.