Una conversación con una amiga, un “clic” en su cabeza y todo un movimiento social a través de internet. Hace un año, cuando la pandemia comenzaba a hacer estragos y una de las pocas certidumbres que dejaba el coronavirus era que había que reducir al máximo el contacto social para tratar de frenar los contagios, el agente de la Policía Local de Avilés José Calvo Riesgo puso en marcha una red de costura de mascarillas, un bien de protección muy necesario que por aquel entonces escaseaba. “Jamás pensé que tanta gente iba a colaborar en un momento tan difícil”, asegura un año después el agente que tejió una organización en la que participaron más de 250 personas.

Todo comenzó en marzo. El virus apretaba con fuerza. A España la pandemia le pilló poco preparada, y muchos profesionales de los denominados esenciales no disponían de mascarillas suficientes para protegerse del virus. Fue entonces cuando a Calvo Riesgo, agente municipal en Avilés, se le ocurrió organizar una red de fabricación de mascarillas solidarias. Con los “conocimientos justos” de manejo de redes sociales lanzó a través de Facebook su propuesta: se ofrecía a coordinar a todos aquellos ciudadanos interesados en coser cubrebocas y a contactar con empresas de la comarca para solicitar la donación de materiales.

Dicho y hecho. La respuesta de la ciudadanía no se hizo esperar. En cuestión de días, los voluntarios se contaban por decenas y en las primeras semanas ya eran centenares. “Llegamos a ser más de 250”, enfatiza con orgullo Calvo Riesgo, que también consiguió sumar a esta red a numerosas empresas de la comarca avilesina y hasta llegó a llamar la atención de Sontara, factoría de la multinacional suiza Jacob Holm con sede en Tamón (Carreño), que les donó rollos de tejido no-tejido (TNT), un textil utilizado para la elaboración de productos de higiene y sanitarios, con los que elaboraron miles de mascarillas.

Los cubrebocas que tejía la red de voluntarios llegaron a prácticamente todos los puntos de la geografía asturiana. Desde geriátricos, donde el coronavirus hizo verdaderos estragos, hasta hospitales, comisarías o pequeños comercios. “Había gente que te lo agradecía con lágrimas en los ojos. Recuerdo que en un geriátrico nos decían al vernos llegar: ‘Pensábamos que nadie se iba a acordar de nosotros’”, recuerda Calvo Riesgo, a quien rememorar aquellos momentos en los que llegaba a dedicar hasta 16 horas de su tiempo libre aún le sigue emocionando.

Más allá de la labor altruista realizada, Calvo Riesgo asegura que la comunidad creada también sirvió de terapia para los propios voluntarios. “Fue importante para que la gente se sintiese activa. También ayudó a que muchos de ellos no se sintiesen solos durante el confinamiento”, destaca el policía sobre una red en la que participaron más de 250 personas, mujeres en su mayoría.

Ahora, un año después, la red tejida por Calvo Riesgo ya no sigue fabricando mascarillas, aunque reconoce que algunos de sus miembros aún continúan activos. “Hay gente que sigue en el grupo de Whatsapp y que no quiere abandonarlo por todo lo que ha significado esto para ellos”, asegura el agente. Pese a ello, tanto él como todos sus colaboradores son conscientes de que la amenaza del virus aún no se ha ido. Eso sí, mantiene la esperanza de que deje de ser una amenaza pronto.