“Al principio, en la primera ola, daba todo miedo; luego se convirtió en el pan nuestro de cada día”. El coronavirus pasó de ser un virus desconocido que causaba el caos en China a ser la amenaza número uno del mundo en apenas unas semanas. “Fue todo muy rápido”, señala Paula García González, médica internista que combatió la pandemia en el Hospital Álvarez-Buylla de Mieres y que ahora lo hace desde Cabueñes.

Demasiado rápido. Tanto que cuando el virus llegó a España faltaban muchas cosas. Sobre todo, información. “Y no era culpa de nadie. Es que nadie nos hubiese podido explicar qué iba a pasar. Quizás en China, donde ya tenían un poco más experiencia... Pero era un momento en el que era todo muy experimental”, asegura García González, quien reconoce que no se esperaba la magnitud de la pandemia. “Desde días antes de la llegada de los primeros casos, en el hospital ya nos habían cortado el contacto social entre nosotros, se habían cancelado congresos... Eso, sumado a la situación de Italia, fue lo que me hizo intuir que teníamos el peligro aquí”, rememora.

Efectivamente, fue así. En marzo, el Álvarez-Buylla ya tuvo su primer “paciente covid”. “Parecía que nos preparábamos para una guerra. Estábamos todo el día asustados”, reconoce de un caso en el que ella no tuvo que intervenir. Su primer contacto con un paciente con coronavirus fue después. En un momento que hoy, cuando la pandemia se ha convertido en algo casi rutinario para los sanitarios, García González no consigue determinar.

Sí recuerda perfectamente el miedo. Tanto en los pacientes como entre ellos, los sanitarios. “No conocíamos la trascendencia que iba a tener esto. No había patrones de afectación y daba miedo no saber a qué te enfrentabas. Parecía que se iba a acabar el mundo”, recuerda la facultativa sobre unas sensaciones que fueron amainando en la segunda y la tercera ola del virus. “Ahora es ya el pan nuestro de cada día”, asegura.

Ese miedo también lo padecían los enfermos. “Había algunos que lo llevaban mejor que otros, pero muchos estaban asustados. Se les veía en la cara”, afirma la doctora.

García González tuvo que afrontar todos esos miedos e incertidumbres sin los suyos. “Psicológicamente, pasó cierta factura al principio, pero entre los compañeros, entre los que había muy buen ambiente, y el trabajo, que te ocupa la mente, no me puedo quejar”, asegura la facultativa, que reconoce que se sintió también muy reconfortada con las iniciativas populares surgidas durante el confinamiento para agradecerles su labor. “Los aplausos emocionaban bastante. En ese momento, que quizás estabas más baja, ayudaba y se agradecía mucho”, enfatiza.

Le cuesta más entender la actitud de aquellos que deciden saltarse las medidas impuestas para tratar de frenar los contagios. “Creo que esa gente no sabe realmente lo que pasa. No han estado en un hospital. Puedes pensar lo que quieras, pero es porque no conoces la magnitud real de esta situación”, afirma la internista, que ha logrado capear las tres olas de coronavirus sin contagiarse. “Al final, si mantienes las medidas de protección, en el hospital estás más seguro que en la calle”, abunda.

Cuando mira al futuro, reconoce que no se hace ilusiones respecto a la vuelta a la “antigua normalidad”. “Me temo que vamos a estar así más tiempo del que pensamos”, apunta la médica, que fía el éxito a largo plazo al efecto de las vacunas.

Lo que sí tiene claro es que lo que más desea es recuperar lo que hasta marzo de 2020 era normal. “Salir, viajar, ver a la familia... Poder desconectar”, asegura sin dudar García González, quien anhela poder ver a su familia sin miedo. Mientras tanto, seguirá en la trinchera luchando contra el coronavirus.