El PSOE apoya en el Congreso una iniciativa sobre la oficialidad del asturiano

El Grupo Parlamentario Socialista apoyó ayer en el Congreso una iniciativa a favor de la oficialidad del asturiano y otras lenguas que aún no tienen esa consideración en los territorios donde se hablan, como el aragonés. La propuesta salió adelante por 194 votos a favor y 153 en contra, entre ellos el de Foro.

La proposición no de ley sobre realidad plurilingüe e igualdad lingüística del resto de lenguas que se hablan en España además del castellano fue promovida por Bildu y finalmente fue votada por puntos, un formato que permitió la aprobación del texto sobre la llingua. El punto 4, finalmente aprobado, pide “impulsar y apoyar reformas estatutarias para la oficialidad de lenguas propias que aún no son oficiales en una parte o la totalidad del territorio donde se hablan”. El apoyo de los 120 diputados del PSOE resultó decisivo para la aprobación de este punto, que también apoyaron Unidas Podemos, Esquerra, Junts per Cat, PNV, BNG, CUP y Teruel Existe, además de Bildu. En contra votaron PP, Ciudadanos e Isidro Martínez Oblanca, de Foro, entre otros. El PSOE rechazó otros puntos de esa iniciativa.