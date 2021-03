Salud controlará en Semana Santa a los asturianos que retornen y a sus contactos

“El texu de l’alcordanza” o “El tejo de la memoria”, monumento erigido en las proximidades del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en recuerdo a las víctimas del covid-19, fue el espacio elegido ayer por el Gobierno regional y las autoridades sanitarias para celebrar un sencillo acto coincidiendo con el aniversario del primer fallecimiento de los más de 2.100 que la pandemia se ha cobrado en Asturias, el del jesuita Avelino Uña. El presidente del Principado, Adrián Barbón, tuvo un recuerdo para todos los fallecidos y sus familias, y también para todos los sanitarios. Al acto, además, asistieron el consejero de Salud, Pablo Fernández; la directora gerente del Servicio de Salud (Sespa), Concepción Saavedra, y el gerente del HUCA, Luis Hevia.

El jefe del Ejecutivo regional incidió en que las restricciones van orientadas a “evitar contagios y favorecer la labor del personal sanitario”, al que agradeció “su dedicación sin descanso de todos estos meses”. Añadió que “con el virus no se convive, al virus se le vence, y esa es la esperanza que nos aporta la vacuna”.

En ese marco, Barbón remarcó que el sistema de confinamiento “4Plus”, en coordinación con el resto de medidas adoptadas en Asturias, “ha dado resultado”. Hasta tal punto que Salud se plantea “perfeccionarlo”, sin dar más detalles.

El consejero de Salud, Pablo Fernández, explicó que se está ultimando el protocolo que se aplicará en Semana Santa para garantizar “el mayor control” sobre los asturianos que regresen al Principado, con el objetivo de realizar el seguimiento ante posibles contagios y de sus contactos estrechos, incluidas las unidades familiares.

Barbón matizó que en Semana Santa no estarán permitidas las visitas turísticas, pero no se puede impedir el regreso a las personas empadronadas en Asturias que estén en otra comunidad o país.

El consejero de Salud indicó que en las pasadas fiestas navideñas ya se puso en marcha un protocolo para fomentar la realización de pruebas diagnósticas, en el que también participaron los rastreadores para hacer seguimiento de la sintomatología y de posibles contagios y detectar los contactos estrechos. La mayor preocupación es la vulnerabilidad de las personas mayores, a las que se está vacunando “a un ritmo importante”, pero “no suficiente”.

El presidente del Principado también volvió a remarcar que, para Semana Santa, el Ejecutivo regional no se plantea ampliar el horario de la hostelería, que seguirán cerrados los establecimientos turísticos y que se mantendrán todas las restricciones que están ahora en vigor. Incluso aunque los contagios bajen.

Tomé: “Es prematuro hablar del turismo en Semana Santa”

La responsable de Sanidad de Podemos, Covadonga Tomé, calificó ayer de “prematuro” pronunciarse ahora sobre la apertura del turismo interior con vistas a la Semana Santa. “Habrá que esperar la evolución de las próximas semanas, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los concejos donde ahora hay cierre perimetral es Cangas de Onís, uno de los que mayor turismo rural tiene de toda Asturias”. Tanto Tomé como el secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, coincidieron en que no es el momento de relajar las restricciones, porque las cifras de contagios en Asturias todavía son de riesgo alto. “Como habrá movilidad en Semana Santa, no basta con poner restricciones, hay que controlar que se cumplan”, afirmó Tomé, quien matizó: “Todavía estamos en la tercera ola, porque el descenso en el número de casos no ha sido lo suficientemente significativo como para decir que ya está superada en Asturias”. Señaló que, “como habrá movilidad, no basta con poner restricciones, hay que controlar que se cumplan”. También planteó que se hagan pruebas microbiológicas a quienes entren en la región.