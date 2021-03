“Fue todo muy rápido. No me enteré de nada. Recuerdo llegar en ambulancia a Cabueñes y lo siguiente que veo es despertar en la habitación”. Lo que se borró de la memoria de María José Álvarez fueron doce días en la UCI. En coma inducido e intubada. Más cerca de la muerte que de sobrevivir. “Tanto, que llegaron a llamar a mi familia para decirles que se pusieran en lo peor”, asegura esta trabajadora del servicio de asistencia domiciliaria de Gijón que logró ganarle el pulso al virus.

Álvarez se contagió cuando lo del coronavirus todavía era algo casi exótico, en marzo del año pasado. “Llamé a mi médica de cabecera después de estar en un domicilio en el que tosían mucho. Como ya había casos, lo dije por informar, no porque me encontrase mal”, rememora esta gijonesa, de 55 años, de una época en la que el material profiláctico escaseaba. “De aquella no nos daban ni mascarillas en el trabajo”, asegura.

La sometieron a una PCR y el resultado fue positivo. Unos días después aparecieron los primeros síntomas, aunque leves. “Tenía algo de fiebre y cierta dificultad para respirar. Poca cosa, yo me encontraba bastante bien. Además, en aquel momento decían que a las personas jóvenes y sin patologías previas no les pasaba nada. Yo estaba muy tranquila”, relata Álvarez, que pasó dos semanas en casa sin mejoría.

Ante esta situación, su médica de atención primaria decidió que lo mejor era trasladarla a Cabueñes. Y a partir de ahí es donde Álvarez relata la historia tal y como se la contaron, porque ella no recuerda prácticamente nada desde que la ambulancia la llevó al hospital gijonés.

Tras ingresar en el hospital y ante la complicación de su cuadro, la trasladaron a la UCI. Allí pasó doce días: intubada y en coma inducido. “Me sometieron a un tratamiento experimental muy fuerte. Fue ahí donde dicen que le di rápido la vuelta a la tortilla. En dos días ya había mejorado mucho”, explica sobre su evolución, que continuó en planta, donde ya se enteró de la gravedad del asunto. “Me intentaba levantar de la cama para ir al baño y todo el mundo me decía: ‘No, no te levantes, que estuviste en la UCI muy malina’. Yo no daba crédito”, cuenta la gijonesa con cierta dosis de humor sobre unas escenas que llegaron a lo hilarante. “Hasta a una enfermera le dije: ‘Oye, mirad el historial, que creo que os estáis equivocando. Yo no estuve grave’. Yo pensaba que me habían mandado a la UCI para evitar contagios, no porque estuviera mal”, cuenta.

Su evolución siguió a buen ritmo en la planta para pacientes covid de Cabueñes, y cinco días después pudo regresar a casa, donde le esperaba su familia. “Lo pasaron muy mal. Sobre todo mi hija pequeña, que por entonces tenía 16 años. Además, tuvo que estar todo ese tiempo aislada de su padre, en habitaciones diferentes, sin poder verse. Fue muy duro”, explica.

Con más calma tuvo que tomarse la recuperación en casa. “Pensé que iba a ser todo tan rápido como en el hospital, pero no fue así. Se me hizo todo un poco pesado”, lamenta sobre la infección, que la mantuvo de baja desde marzo hasta el 16 de agosto, que pudo reincorporarse a su puesto de trabajo.

Pese a ello, la recuperación aún no ha sido plena. Le quedan secuelas. “Me fatigo mucho; me duele el costado derecho, que es en el que me pusieron las vías; tengo migrañas en los ojos que me hacen sentir como si me estuviesen clavando algo; se me olvidan algunas palabras...”, enumera sobre las consecuencias que ha dejado el virus en ella: “Los médicos me dicen que aún es pronto, que estuve muy grave y que hay que esperar”.

Mientras tanto, Álvarez sigue al pie del cañón en el servicio de asistencia domiciliaria de Gijón. Eso sí, ahora con más medidas de seguridad que hace un año. “Nunca llegué a saber dónde me contagié, pero estoy segura de que fue en el trabajo. Ahora, al menos, sí nos dan material de protección”, cuenta la gijonesa de una evolución que, confía, no pare: “Espero que en los próximos meses se acabe todo y el coronavirus pase a ser como una simple gripe”.