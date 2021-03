El repartidor gijonés que el pasado 1 de febrero arrolló a varios vehículos en un control en la Autovía Minera en Mieres, causando la muerte al guardia civil Ángel Antonio Ambrosio, de 47 años, y lesiones a otros dos agentes y al conductor de un turismo, ratificó en la mañana de este viernes ante la jueza instructora del caso lo que ya había declarado con anterioridad ante la Guardia Civil, que no vio el punto de verificación y que se despistó “al manipular la radio”. Su declaración como investigado tuvo lugar en el Juzgado número 1 de Mieres, donde ya comparecieron en días pasados los dos guardias y el conductor heridos en este accidente que conmocionó a la región. Los dos primeros reclaman por las lesiones sufridas, no así el último. El letrado del repartidor, Guillermo Calvo, sin rechazar que se trató de un desgraciado despiste con unas consecuencias gravísimas, indicó que “el control no se veía desde el interior del túnel de San Tirso”, sugiriendo que su ubicación no era la más adecuada.

En su declaración ante la jueza del caso, el conductor, que solía hacer el trayecto entre Gijón y Madrid y ese día pilotaba una furgoneta que no era la suya habitual, indicó que iba a 90 kilómetros por hora en el momento del accidente, la velocidad máxima a la que se puede circular en el interior de los túneles.

El hombre aseguró además que no vio las señales que informaban de que un poco más adelante había un punto de verificación de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Oviedo. En ese punto se suelen colocar otros controles de la Benemérita. Cuando llegó no pudo frenar y se llevó por delante los vehículos. Ya en ese momento se le escuchó argüir ante los agentes: “No lo vi, no lo vi”.

Atestado definitivo

La Guardia Civil aún no ha presentado el atestado definitivo del accidente, en el que se analizará la trayectoria y la velocidad a la que circulaba la furgoneta antes de impactar contra los vehículos de las víctimas, un Opel Astra y una patrulla de la Guardia Civil. Tras prestar declaración ante la Guardia Civil en el momento del accidente, el hombre quedó en libertad deambulatoria, a pesar del fallecimiento del agente.

El conductor, de 48 años, está “apesadumbrado y muy arrepentido” por la muerte del guardia mierense, un hombre comprometido en la defensa de los animales, y que destacó en la detención de Tomás Rodríguez Villar, “Tomasín”, el prófugo de La Llaneza que se echó al monte tras matar a su hermano. El repartidor ha pedido perdón a la familia del fallecido e indicado que siente mucho lo ocurrido, según traslada su letrado. Lo que recalca es que en ningún caso se trató de un intento de eludir el control policial.

El fallecido, Ángel Antonio Ambrosio, era una persona muy conocida y querida en Mieres, ciudad de la que era natural y en la que seguía residiendo. Su padre, Antonio Ambrosio, fue durante cuarenta años Policía Nacional en la comarca. Su hermano, Hugo Ambrosio, también era agente de este mismo cuerpo en la villa. Con tan solo 18 años ingresó en el cuerpo armado. Su primer destino fue en Cantabria, en Laredo, hasta conseguir ser destinado a su tierra. Hace más de una década pidió entrar en la USECIC.