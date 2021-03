Inquietud en el colectivo docente por el “limbo” en el que quedan los mayores de 55 años

De los que sí cumplen las condiciones para ser inmunizados, el presidente de la organización sindical en Asturias, Gumersindo Rodríguez, ha recibido además las consabidas llamadas que dejan traslucir “el miedo y la preocupación” ante las noticias sobre los efectos secundarios de la vacuna anglosueca. Él señala además a un cupo de gente, algunos con patologías previas, que directamente la rechaza, o que pregunta si puede esperar a otro momento, o si se va a habilitar algún mecanismo, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, para atender a los docentes que, “por la razón que sea, no han sido vacunados en su turno ordinario”.

La crítica que se contagia en el colectivo abunda además en el “malestar”, las “dudas” y los “enfados” por la “ausencia de instrucciones claras” de parte de la Consejería de Educación, que al decir de Rodríguez dejó demasiado al albur de las direcciones de los centros la decisión sobre qué personal será inmunizado. Esa falta de preceptos “invita a que cada dirección solucione (su lista de vacunados) como buenamente cree”.

Los docentes recibirán los pinchazos a partir de ayer los viernes y los sábados, en un proceso de duración incierta que puede concluir en un plazo de entre veinte días y un mes y que pretende confinar en el entorno del fin de semana las bajas que puedan ocasionar las reacciones a las inmunizaciones. Borja Llorente (CC OO) persevera en que les falta “información clara” y reclama el fin de las dudas mediante un calendario que permita “que la gente sepa cuándo va a ser vacunada, o qué pasa con esos mayores de 55 que están en un limbo”. A su juicio, también “habría que aclarar qué ocurre con las personas que por determinados tipos de bajas no son susceptibles de ser vacunadas”. Cita por ejemplo a las embarazadas, para las que en principio “no se recomienda la vacuna”, pero que no saben qué hacer, “si decir que sí o que no a la autorización que pide la Consejería de Salud, y que no admite matices. Deberían aclarar el procedimiento”, concluye, igual que “garantizar que las oposiciones no coincidan para el profesorado que tenga que acudir con la vacunación o los efectos secundarios”.

Cristóbal Puente, secretario general del sector de Enseñanza de UGT Asturias, entiende que las informaciones sobre los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca invitan a la prudencia y considera “lamentable y preocupante que el pasado jueves la Consejería de Educación no conociera que el proceso de vacunación comenzaba ayer. Se pone de manifiesto una vez más la dejación de funciones”, resalta. “Entendemos que las cuestiones sanitarias estén en manos de Salud, pero el profesorado es responsabilidad de Educación, y son numerosas las dudas y las incertidumbres a las que no se está dando respuesta”.