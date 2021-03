Los profesores superan los recelos a la vacuna: “Hay que creer en la ciencia”

A algunos profesores les llegó el mensaje con la cita a la vez que la alerta con las noticias que hablaban de reacciones y dosis apartadas por “prudencia”. Por eso los primeros en pasar por los centros de inmunización, docentes de Infantil y Educación Especial, acudieron más o menos como Tamara, con la sutil combinación de la esperanza y un cierto recelo, cuando no puro “miedo” a lo desconocido. Empezaron ayer en Oviedo, Avilés y Cangas del Narcea. Hoy lo harán al menos en Gijón –con 1.250 personas convocadas en el Palacio de los Deportes–, Langreo y Mieres.

El punto de vacunación de más actividad, el Autovac instalado en uno de los aparcamientos cubiertos del HUCA, tenía a primera hora de la tarde una larguísima cola de vehículos a sus puertas. Desde las tres y media de la tarde estaban citadas 850 docentes, 750 de ellos de Infantil y Educación Especial que por ser los primeros y por el momento de su inmunización llegaban con esa conciencia de estar cumpliendo con un deber cívico que a algunos no les quitó del todo el miedo. En tres líneas de vacunación, con dos carpas en cada una y sin bajarse del coche, un contingente de enfermeras jubiladas voluntarias mezcladas entre personal fijo añadieron al pinchazo una dosis de tranquilidad. Helena Fernández Alonso es enfermera supervisora de UCI y ahora, cuando pincha, habla con conocimiento de causa. “Pongo la vacuna y digo: ‘Ojo, que las UCI siguen llenas. Ojo, que la cepa británica trae gente cada vez más joven’”. Es ella quien aclara que todas las vacunas “son absolutamente seguras” y que allí no se ha detectado “ninguna reacción adversa, ni siquiera leve”.

Lo que se percibe a pie de punto de vacunación es tal vez “el temor que tiene todo el mundo a los efectos secundarios de cualquier vacuna. Hay un porcentaje de personas que puede haber tenido una reacción un poco más fuerte, no grave, pero las bajas han sido mínimas”.

Los sanitarios añaden una dosis de tranquilidad: “No hemos observado ni una reacción adversa”

A todo el que llega se le informa, aunque no pregunte, de qué vacuna se le administra, confirmará Paz Noriega, enfermera jubilada y desde hace unas semanas vacunadora voluntaria “porque tenemos que poner nuestro granito de arena” y porque pese a que lleva cerca de tres años fuera del servicio “no se me ha olvidado nada”. En su puesto de vacunación, la única persona que a primera hora de la tarde se había mostrado reticente a inmunizarse “al final terminó aceptando”.

Necesitan pedagogía, porque justo ahora el Principado ha decidido retener por “prudencia” algunas dosis de la vacuna de la farmacéutica anglosueca. Idoya Lozano, docente en el colegio Amor de Dios de Oviedo, llega con “mucho miedo” y confiesa que incluso se planteó renunciar a la vacunación. “Las últimas noticias” sobre los casos de efectos adversos a la vacuna “nos asustaron”, asume, pero ella está aquí pese a todo “por conciencia social”, “por nuestros mayores”, en definitiva porque “todos debemos hacerlo”.

En la lista de espera por la vacuna se confirma que las reacciones que provoca la dosis de AstraZeneca “es el tema de conversación de pasillo y sala” en los centros docentes asturianos. Lo confirma Seila Quirós, que da clases en el Centro de Educación Especial de Latores, en Oviedo, y que ayer recibió su primera dosis “con muchas ganas” y “un poco de respeto por los efectos secundarios”. Ella lo llama “miedo a lo desconocido”, pero le pueden “la ilusión y las ganas”, las dos sensaciones que dice que dominan también en su centro de trabajo. “Somos un servicio público”, asiente Tamara Pérez.

Más en esa línea. Evelyn Jiménez, maestra de Infantil en el colegio Peñamayor, acaba de recibir “sin dolor” un pinchazo que acoge “con la esperanza de poder viajar” y la confianza de que si la vacuna está aprobada “es por algo”. Hay tanta cola fuera que se ha bajado del coche y ha entrado a pie en el aparcamiento. Ana Cuetos, docente del colegio de Colloto, tiene cita para hoy y va “tranquila”, superada la desazón por una inquietante coincidencia: “El SMS con la cita me llegó a la vez que la noticia de lo que pasaba con la vacuna”. Reconoce a su alrededor alguna “confusión” por el procedimiento y las informaciones, pero hay un reverso claro de esperanza: “Al año justo de encerrarme me van a vacunar. ¿Quién me lo iba a decir”

Anabel Gil, educadora de una de las escuelas infantiles de Avilés, recibió a las tres y media de la tarde el primer pinchazo de la tranquilidad. Le inyectaron la primera dosis de la vacuna de Oxford en el salón de actos del Hospital San Agustín, por donde desfila personal docente de Educación Infantil y Educación Especial de la comarca avilesina. “Da un poco de tranquilidad, por nosotros, por los críos… En dos días quedaremos vacunadas todas las compañeras excepto dos”, explicó tras recibir el pinchazo.

Gil no es de las que pone reparos al inyectable de AstraZeneca, en el punto de mira tras las informaciones sobre los efectos de las dosis. “Si la vacuna se mantiene, es porque se puede. Confío en la sanidad que tenemos. Si esto fuera perjudicial, no seguirían adelante con la vacunación. Tengo confianza en que sea efectiva y en que los efectos secundarios sean mínimos”, apuntó.

Los sanitarios se extendieron en tranquilizar a los docentes sobre la seguridad de esta vacuna y les explicaron los posibles efectos secundarios. Con inquietud por una posible reacción adversa acudió a vacunarse a media tarde el director del centro de Educación Especial San Cristóbal de Avilés. Prácticamente todo el personal docente del centro recibió ayer la primera dosis. “Para nosotros y el alumnado supone una barrera importante de protección. Los beneficios son mayores que el riesgo y éste, un primer paso para recuperar la normalidad. También se ha iniciado la vacunación de cuidadores de los grandes dependientes. “Esperemos que nos siente bien y que el lunes todos estemos en condiciones de trabajar”, expuso Rubén Velasco. El personal del San Cristóbal recibirá la segunda dosis a partir del 7 de junio.

En Cangas del Narcea, el profesorado de Infantil y Educación Especial del Colegio Alejandro Casona recibió la vacuna “con alegría”. La directora del centro, Piedad Calzada, aseguró que todos los docentes convocados, doce, acudieron a la cita en el hospital cangués. “Desde luego, nos da seguridad”, indicó, aunque al principio “hubo preocupación” por los efectos secundarios. Desde el inicio del curso, en este centro con 177 alumnos “solo dos aulas estuvieron confinadas y solo hubo dos menores positivos”. “Es decir, que somos prudentes y las cosas salen bien, aunque sabemos que lo mejor es estar vacunado”, señaló. La profesora Rocío Díaz, de Educación Infantil, una de las vacunadas, asume que “tienes que poner tu granito de arena para que todo vuelva a la normalidad. Todos queremos volver a la normalidad y para ello, hay que dar este paso”.

Con raíces en El Franco y de 37 años, Rocío Díaz pasa la semana en Cangas del Narcea, donde está su centro de trabajo desde hace cinco años. La pandemia “cambió todo” y cree que con la vacuna “estaremos más tranquilos” en el colegio. La Consejería apostó por vacunar en viernes para evitar las bajas temporales por los efectos secundarios. A este respecto, en este colegio Cangas del Narcea solo un profesional, según la directora, mostró más preocupación: “Hay cierta incertidumbre, pero creo que es lo normal”.