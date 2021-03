Interinos en el limbo: el riesgo de perder el trabajo por culpa del “abuso” de la Administración

Un profesor de FP, un ingeniero técnico agrícola, un veterinario, un profesor de Educación Física en secundaria, una educadora en un centro de menores y un trabajador social de la consejería de Derechos Sociales suman, en total, 117 años de experiencia profesional en el Principado, que han desarrollado siempre como personal temporal, cubriendo plazas vacantes pero estructurales.

Ahora la administración autonómica asturiana, como tantas otras en toda España, está sacando o prepara ofertas públicas de empleo “de forma masiva”, según explica la abogada madrileña Beatriz González, que atesora una década de especialización en este tipo de litigios. El motivo de esta carrera para poner en marcha nuevos procesos selectivos “es que las administraciones están viendo que los interinos en abuso están reaccionando, con demandas que pueden tener consecuencias. La Administración lo que intenta, no solo es Asturias sino también en otros territorios, es sacar ofertas de empleo público en la idea de que si cesa al personal temporal se quita el problema de encima porque no tiene a ese colectivo reclamando”. Antonio Navarro, que además de profesor de Secundaria en Grado está ahora al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales de la Administración, aporta un dato no menor. “La demanda hay que presentarla antes del cese. Un interino ya cesado no puede emprender la demanda contra la Administración”, indica Navarro

¿Y en qué se basan las demandas de los interinos que están llegando a los juzgados? Pues los trabajadores temporales depositan su confianza y expectativas de lograr la consolidación o estabilidad en su puesto en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de abril del pasado, que abría la puerta a corregir ese abuso bien mediante la contratación del personal afectado o estableciendo indemnizaciones equivalentes a las de un despido improcedente. De ahí, que los interinos pidan ahora una inspección a fondo para determinar en qué puestos ha existido abuso por parte de la Administración para “que esas plazas queden fuera de las ofertas públicas de empleo”, apunta Navarro. “No tiene ningún sentido que la Administración que sanciona a los empresarios cuando incumplen el plazo de dos años para hacer contratos indefinidos, se salte todos los plazos y tenga a personal temporal encadenando 15, 20 ó 30 años en fraude de ley. Un amigo mío empresario no se lo podía creer cuando le decía que llevo 16 años como temporal”, comenta Ernesto Real.

Los interinos que dan el paso de iniciar algún tipo de acción judicial se encuentran con sorpresas, como ha sido el caso de María José Díaz. El 11 de abril de 2019 una sentencia reconocía que el contrato del Principado con la educadora incurría en fraude de ley y que debía tener carácter de indefinido no fijo. ¿Qué hizo la Administración tras ese fallo adverso. Hace apenas dos meses, María José Díaz recibía una carta donde se le comunicaba que su plaza era una de las tres que salían al turno libre de la oferta pública de empleo. Esa decisión tiene sus consecuencias. Como la mayoría de las plazas, otras diez, se reservan para promoción interna, “tendré que competir con más e 1.500 personas”, precisa la educadora que actualmente trabaja en un centro de menores autonómico.

Los seis interinos coinciden en no tener nada en contra de las oposiciones o exámenes. “Están en nuestro ADN”, recalca Ernesto Real. Pero están molestos de que los sindicatos mayoritarios de la función pública recalquen la necesidad de respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad cuando el personal temporal reivindica la estabilidad de sus empleos públicos.

“Evidentemente corremos el peligro de perder la plaza. Tendremos que pelearnos como si no hubiéramos hecho nada hasta ahora en nuestra vida profesional en un proceso selectivo totalmente ajeno al día a día laboral. Si no obtenemos plaza, al día siguiente nos cesarán sin ningún tipo de resarcimiento ni de indemnización cuando el TJUE fue muy claro: o conversión de ese contrato o indemnización”, resume José Antonio Santos Cañibano, que también pone negro sobre blanco la labor realizada por el personal temporal: “En los peores momentos de la Administración, ahí hemos estado, cada uno con su historia detrás, sacando las castañas del fuego donde nadie quería estar”. Daniel Fernández da réplica a otro reproche esgrimido incluso por los servicios jurídicos del Principado en algún juicio: “No es un problema de acceso. Ya superamos el proceso selectivo en su día, de oposición o concurso. Nos presentamos y aprobamos. No entramos por ninguna puerta de atrás”.

Las historias

Un veterinario, inspector 15 años en el mismo puesto

José Antonio Santos Cañibano, veterinario, entró en el año 2006 en la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo del Principado. Lleva en la misma plaza de inspector de sanidad pública en la unidad del Área 1, la de Navia, desde hace casi 15 años. “Desde que accedí, tras superar el proceso, nunca más convocaron ninguna oferta pública de empleo”, argumenta. “Hemos multiplicado recursos públicos por tres y por cuatro”, afirma.

18 años de educadora, cambió de centro “pero no de contrato”

María José Díaz acumula 18 años como educadora en una plaza vacante. Cambió de centro por cierre, “pero nunca me cambiaron el contrato”. Trabaja en un centro de menores. Ganó una sentencia en abril de 2019, que reconoció al fraude de ley en su contrato como laboral y la convirtió en indefinida no fija. Pero el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido que esta figura no es una medida satisfactoria para luchar contra el abuso de la Administración.

Un ingeniero técnico, casi 16 años en la misma plaza del área de Expropiaciones

Ernesto Real Arias cumplirá “dentro de quince días, exactamente 16 años” en el mismo puesto de ingeniero técnico agrícola en el servicio de Expropiaciones que primero estaba en la consejería de Infraestructuras y desde el pasado verano ha pasado a Desarrollo Rural. Primero estuvo seis meses en comisión de servicios y luego ya se reincorporó a esa plaza, en la que sigue desde entonces. “Los sindicatos mayoritarios no nos representan”, afirma.

Un profesor de Educación Física, 18 años en institutos de Asturias

Antonio Navarro lleva 18 años de profesor de Educación Física en Secundaria. “He repetido en los tres últimos años en el mismo puesto en una vacante”, concretamente en el instituto Ramón Areces de Grado, gracias a que nadie ha optado ea esa plaza en ese período. “Cuando entré, no me convocaron oposiciones hasta diez años después. Y todos los derechos hemos tenido que pelearlos en la justicia”.

Más de 35 años de profesor de FP en plazas vacantes

Fernando Fanjul lleva más de 35 años de profesor de Formación Profesional en plazas vacantes. “Entré en 1986, la primera vez que tuvimos oposiciones fue diez años después, la siguiente en 1998 y ya no hubo más procesos hasta que presentamos la demanda en 2016. Casualmente demandamos y hubo oposición”, comenta. Ahora está en el centro integral de Formación Profesional de Valnalón, en La Felguera.

Trabajador social, 15 años “ininterrumpidamente” en una Consejería

Daniel Fernández González está en una vacante de trabajador social de la consejería de Derechos Sociales desde hace 15 años, “ininterrumpidamente, no estuve en ningún otro puesto”. Recalca que en su nombramiento se recoge, de forma expresa y fehaciente, que su selección “cumplió con los principios de igualdad, mérito y capacidad”. Por eso no entiende los reparos a la forma de acceso de los temporales al empleo público.