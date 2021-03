“Con la PCR que se diseñó en el HUCA hemos ahorrado 5,5 millones de euros”

–¿Está cansado?

–Estoy harto. Más que cansado estoy harto.

–Un año de pandemia. Haga balance.

–Si le digo la verdad, todavía no quiero mirar para atrás. No soy capaz de tener esa visión porque sigue habiendo casos y no logramos bajar.

–Le pregunto de otra forma, ¿cómo estaba su laboratorio hace un año?

–A la expectativa. Estábamos analizando 500 muestras al día. Trabajábamos mañana y tarde y descansábamos los fines de semana. Ahora trabajamos 24 horas al día los siete días de la semana. La media es de 2.000 muestras al día. En todo 2019 hicimos 43.000 pruebas.

–¿Qué han aprendido en este año?

–Que el virus se transmite vía aérea, que no es tan agresivo pese a lo que parezca. Es un virus travieso pero no cabrón, un virus cabrón es el VIH, que si lo pillas te mueres. En 40 años no hemos logrado hacer una vacuna. También hemos aprendido que los virus hacen neumonías.

–¿Y qué errores se han cometido?

–El principal fue banalizar al virus, pensar que nos iba a llegar un ébola y que iba a matar a cuatro. No pensar que era un virus respiratorio y que se trasmitía por el aire en sitios cerrados. Pero, ojo, esto no quiere decir que el virus esté en el aire y quede ahí toda la vida. Al principio no pensamos que íbamos a tener un virus donde la vía de transmisión es muy difícil de cortar.

–¿Cómo empezó todo para usted?

–En Navidad de 2019 habíamos escuchado algo de un virus chino y pensamos que, bueno, pues vendrá como había venido el SARS 1. Pensamos que tendríamos que hacer algo para poder diagnosticarlo. En enero estaba en Madrid y empecé a escuchar cosas un poco más serias. Pensé que había que empezar a mirar cómo montar un sistema de diagnosis. Al llegar a Oviedo hablé con la gente del laboratorio e hicimos un diagnóstico. A primeros de febrero había ido a LA NUEVA_ESPAÑA a hablar del virus y habíamos tenido también una charla en Pediatría. Me preguntaron si iba a venir y dije que sí, luego me equivoqué en cuanto a la magnitud. Soy sincero, no pensé que iba a venir con esta agresividad.

–El sistema de diagnóstico que diseñaron en el HUCA fue pionero.

–Diseñamos el sistema y lo pusimos a punto. Yo creo que ayudó. Cuando otros tenían cuatro kits, nosotros podíamos hacer un montón de pruebas, ver dónde estaba el problema y controlar esa transmisión. La filosofía era, y sigue siendo, intentar dar el resultado rápido porque eso te permite tener una actuación rápida. Llegamos a tener 5.000 muestras un día.

–¿Cuánto cuesta cada una de esas pruebas, cada PCR?

–Debe estar por 60 o 70 euros. En Asturias ronda los 30 euros desde que te cogen la muestra hasta que sale el resultado, contando con todos los profesionales que participan en el proceso (enfermeras, celadores, técnicos de laboratorio...).

–Mucho dinero.

–Sí, pero yo siempre lo miro al revés. A nosotros analizar una PCR_nos cuesta un euro. Si lo hiciésemos en un sistema comercial nos costaría entre 10 y 15 euros. Ahorramos un mínimo de 10 euros por prueba frente al sistema comercial. Llevamos hechas más de 540.000 hechas, así que como mínimo llevamos ahorrados, o más bien hemos dejado de gastar 5,5 millones de euros. En el laboratorio hemos contratado a 40 personas. Prefiero gastar el dinero que ahorramos en personal, invertir en gente que es versátil, que hoy me hace esta técnica y que mañana hace la otra, que meterme en una casa comercial que seguro que está todo automatizado pero que me cuesta 20 veces más.

–Han compartido su sistema de diagnóstico con otras comunidades.

–Lo hacemos más ahora, con la técnica para detectar las variantes, que también hemos desarrollado y que también nos cuesta un euro. Lo compartimos con Valencia, Tenerife o Paraguay.

–Ya que habla de variantes, ¿se pueden detectar, las vacunas son eficaces contra ellas, son tan peligrosas?

–Las dos primeras, sí, las detectamos y las vacunas son eficaces. La última ya es otra cosa. Pasó en verano, con la variante 614, que se decía que tenía más mortalidad, y tú piensas, pero qué me estás contando. Llega la variante 614 y la gente ingresa, pero tú no puedes asociar que sea la más agresiva. Te llegó esta y la gente ingresó, pero no sabes si te llega otra lo que pasaría.

–¿Y son más agresivas o no?

–Yo creo que no. Cuando llegan, hay que tener cuidado, pero creo que hay algo de política en todo esto. Cuando llegó la variante británica era un momento muy bueno para Inglaterra. Tenían la situación descontrolada. Boris Johnson decía que esto no ye nada, que ye una mierda y la gente venga a alternar. Londres con todo abierto y lleno de gente sin mascarilla. Después de haber dicho que no era nada, ¿cómo me desdigo para controlar la situación? Pues llega una variante nueva del virus y es una oportunidad muy buena para decir que es más agresiva y que nos va a meter a todos en el cementerio y empezar a imponer medidas. Las variantes están ahí, existen y no podemos pasar de ellas, pero hay que tomar las cosas con distancia, estar atentos, hacer estudios, mirarlo.

–Hábleme de las vacunas.

–Son mucho mejores de lo que esperábamos. Una vacuna con un 70% de eficacia ya es muy buena y estas alcanzan hasta el 95%. La vacuna tiene un componente social importantísimo. No te la tienes que poner por ti. Hay que ponerla para cortar la transmisión. Dentro de 10 años ni te lo plantearás, o te lo plantearán las casas farmacéuticas que tienen que seguir vendiendo vacunas. Pfizer ya dice que dentro de un año va a sacar una vacuna para la cepa africana. Claro, no se les puede acabar el chorro. Bueno, ahí ya entramos en política. Después de haber hecho la investigación con dinero público... No sé muy bien cómo va eso, pero podrías nacionalizar esa producción. Me parece muy bien que se pusiesen miles de millones en laboratorios privados para investigación y que funcione, pero, oye, un poco más de dinero para nosotros tampoco vendría mal.

–Ahora que todos hemos dejado de ser entrenadores de fútbol para ser virólogos, ¿qué es lo que más le ha molestado de todo lo que ha oído?

–He oído de todo. Hasta un manual de cómo tener sexo con un desconocido que te decía que había que poner mascarilla. Hombre, vamos a ver, no sé, el sentido común te dice que igual no tienes que tener muchos contactos con gente que no controlas muy bien, pero bueno. Me molestó mucho lo de los falsos negativos, me cabrea bastante porque parece que estamos fallando y lo que ocurre es que quien lo dice no está entendiendo nada. Me fastidió cuando nos quisieron salvar la vida con los test de antígenos. Y lo de que nos reinfectamos pese a estar vacunados. Claro que nos reinfectamos, lo que pasa es que respondemos.

–¿Y podemos contagiar una vez vacunados?

–La respuesta teórica es que podría ser. Pero no, alguien que esté vacunado no contagiará. El cuerpo reacciona y el virus no se podrá replicar tanto como para poder contagiar.

–¿Y cuando dijeron que el virus había salido de un laboratorio?

–Me dolió mucho. Estás toda la vida intentando cortar las infecciones y ahora vienen unos a decir que se hizo lo contrario. Ves a la gente decir cosas, incluso gente de la profesión, y yo siempre digo lo mismo, hay muchos que no trabajan, yo trabajo todos los días y no sé tanto como ellos, pero, hombre, hay que estar también en el día a día.

–¿Cuándo acabará esto?

–El virus no va a marchar, se quedará como un virus respiratorio más. Pero esto se acabará seguro cuando la vacunación llegue al 70% de la población.