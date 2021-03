Teresa Ribera, la ministra de Asturias

Teresa Ribera es la diana de los dardos de buena parte de los grupos de la oposición en Asturias y también de los sindicatos, que no le perdonan su papel protagonista en la aceleración del proceso de descarbonización, primero en el impulso que dio la puntilla a las térmicas de carbón regionales, adelantando incluso los plazos que se aplicaban en otros países de Europa, y más recientemente por su impronta sobre el estatuto de la industria electrointensiva. Tampoco el Gobierno de Adrián Barbón debió de quedar muy contento con este documento, a la vista de las alegaciones que pactó con la Xunta de Galicia, que lidera Alberto Núñez Feijóo (PP), y el Gobierno de Cantabria, que preside el independiente Miguel Ángel Revilla.

“Es alguien que cree mucho en lo que hace, con una profunda convicción”, admiten miembros del Ejecutivo regional que habitualmente despachan con ella. Afirman que esa convicción va pareja con la accesibilidad para trasladar objeciones: “Descuelga de inmediato el móvil o devuelve rápidamente las llamadas”, señalan. Además, “ha evolucionado”. “Es consciente de que pone a Asturias en una situación complicada por algunas decisiones; lo tiene en mente y le preocupa”, afirman. De hecho, en algunas cuestiones su cartera adolece de problemas a la hora de comunicar sus decisiones. Por ejemplo, sobre el lobo: “Ella misma dice que lo que quiere es aplicar el sistema que tiene Asturias, pero el problema de la especie tiene muy diversos enfoques según los territorios”, señalan las mismas fuentes.

“Es consciente de que pone a Asturias en una situación complicada por algunas decisiones; lo tiene en mente y le preocupa”

“Es seria y muy firme en sus planteamientos”, comenta el biólogo Víctor Vázquez, funcionario y ex alto cargo del Principado, que coincidió con ella en unos cursos de verano cuando era secretaria de Estado de Cambio Climático en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Tiene una sólida formación. Sabe de qué habla y ahora ha estado hipercorrecta o, al menos, lo más correcta que se podía”, manifiesta Vázquez sobre la posición de Ribera en relación con la protección del lobo, firme y convencido defensor de que “en Asturias no se caza, sino que se gestiona esa especie, a diferencia de lo que hacen otras comunidades, como Castilla y León”.

No concitan unanimidades ni generan indiferencia la figura y la labor de Teresa Ribera. Otro cargo público del Principado que ha tenido que sentarse a negociar con esta madrileña de 51 años, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, del que lleva en excedencia casi nueve años, y madre de tres hijas, no vacila en definirla en dos palabras: “Cero empatía” con quien defiende posiciones diferentes. “Solo hay un punto de vista, el de ella, y esta actitud la lleva también a su modo de hacer las cosas. Teresa Ribera no escucha, ella está en posesión de la verdad”, añade este dirigente, que no encontró afinidades más allá de las siglas de partido, cuando su agenda marcaba que debía ir a Madrid a reunirse con quien, entonces, pasaba por vicepresidenta favorita de Pedro Sánchez. Y es que son muchos los socialistas asturianos que no dudan en hacer una enmienda de totalidad a la gestión de Ribera.

La vicesecretaria general del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, quizá recuerde las cuarenta que le cantó, sin acritud y hasta con camaradería, un afiliado del SOMA por el cierre en tiempo récord de la térmica de Lada, en la cuenca del Nalón, poco después del primer ascenso a la Moncloa de Pedro Sánchez. El sindicalista aprovechó un acto de la cabeza de lista por Asturias para recabar firmas de apoyo a sus compañeros en la Casa del Pueblo de Oviedo. Firmaron bastantes de los que se encontraban en aquella matinal sabatina en la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO). “Obstinada y extraordinariamente ecologista”, son otras de las descripciones que más se repiten entre los cargos públicos que se han sentado en alguna ocasión con ella bien para negociar, bien para participar en alguna actividad del partido con la ecología como reclamo.

El follón con el lobo

Sobre lo que sí hay consenso es sobre su inteligencia, un rasgo que reconocen tanto partidarios como críticos con su gestión. Del sello de la “imposición” que marca su libro de estilo ponen sus detractores como ejemplo “el follón” que acaba de montarse en Asturias con el lobo. “No tiene sentido esa apuesta por reforzar la protección del lobo cuando entre sus cometidos están el reto demográfico y la despoblación de la zona rural”, plantea un veterano de la política medioambiental. En cambio, sus defensores, que haberlos también los hay, responsabilizan al Principado de haberse metido en un fregado que ni le convenía ni le afectaba directamente: la polémica desatada por la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (LESPRE); porque “el lobo en Asturias no es una especie cinegética que se pueda cazar en una batida normal”, coinciden ecologistas y políticos.

“Teresa Ribera responde a tres claves en las que se mueve el futuro de la gestión pública no ya en España, sino en Europa y ahora ya también en Estados Unidos: verde, digital y femenina”, destaca otro de los políticos asturianos del PSOE que han tenido ocasión de conocer en el trato cercano a la Vicepresidenta. Frente a quienes la consideran, incluso puertas adentro del socialismo asturiano, “una talibana de la ecología”, también hay cargos del PSOE que prefieren poner el foco en su empeño en situar a España en la vanguardia de la descarbonización y de la apuesta decidida por las energías renovables, en consonancia y sintonía con los objetivos que marcarán la Unión Europea de 2050.

“Vivimos en una sociedad acostumbrada a los estereotipos, pero las estrategias que defiende Teresa Ribera son las de la política industrial internacional más progresista. Luego pueden gustar más o menos, pero esta es la realidad”, esgrime un dirigente asturiano, que no vacila al valorar la “coherencia” y el “empeño” de la Vicepresidenta: “No conviene olvidar que la descarbonización es una estrategia internacional que lidera Europa. A quien cuestiona las prisas de Teresa Ribera por situar a España de una manera definitiva en la senda de la transición ecológica y la lucha del cambio climático yo le diría que no ir tan rápido podría salirnos muy caro. Y para Asturias demorar una realidad imparable es perder oportunidades, por no hablar también de que la mala calidad ambiental cuesta vidas. ¿Tiene premio ser los últimos en darnos cuenta”, plantea un buen conocedor de la política regional.

Paco Ramos, de Ecologistas en Acción, nunca ha cruzado una palabra con Teresa Ribera, pero la ahora vicepresidenta sí que ha reconocido compartir algunas de sus posiciones sobre la transición energética y su repercusión en una Asturias abonada al “monocultivo del carbón y la generación eléctrica”. Ramos no se anima a describir a la vicepresidenta del cambio climático: “No la conozco”, esgrime. Pero sí se atreve a “a hablar de lo que no es Teresa Ribera”. Ramos argumenta que en los últimos años ha participado en muchas jornadas y debates celebrados en Asturias “en los que, al final, siempre acababa saliendo el mensaje de culpabilizar a Teresa Ribera, en el papel de ecologista radical, como responsable de la situación asturiana por la descarbonización exprés. Decir eso es querer trasladar a la sociedad lo que quiere oír en vez de decirle la verdad”, apunta Ramos. Para el representante de Ecologistas en Acción, culpándola del cierre de la minería o de las térmicas “se intentó focalizar un problema complejo en ‘Teresa Ribera, ecologista radical’”.

La Ministra despliega toda su energía para perseguir sus objetivos, aunque ha sido precisamente ese campo, el de la energía, el que más ha alimentado a quienes han señalado sus supuestas contradicciones. Fue la encargada de liquidar tras varias sentencias el “proyecto Castor”, un almacén de gas frente a la costa de Castellón y que precisamente contó con su informe favorable cuando ejercía de secretaria de Estado de Medio Ambiente en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y la han perseguido acusaciones sobre sus vínculos con el lobby energético o el hecho de que su marido, Mariano Bacigalupo, sea consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, entidad que incluso aspiró a presidir.

Queda claro que Teresa Ribera, la ministra por la que pasan los asuntos más trascendentes y polémicos para Asturias, no se amilana fácilmente, digan lo que digan.