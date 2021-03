El día que el cuartel “Cabo Noval” quedó con apenas 40 soldados

El día que se suprimió el servicio militar obligatorio, el acuartelamento “Cabo Noval”, base del Regimiento Príncipe número 3, que hasta ese momento albergaba hasta cuatro batallones de infantería –más de dos mil hombres–, quedó reducido “a poco más de cuarenta soldados, un auténtico desierto”, como rememora el coronel retirado Rafael González Crespo, por aquel entonces Delegado de Defensa en Asturias, observador de primera línea del nacimiento del ejército profesional. La imagen era un tanto deprimente, pero era el comienzo de otra realidad. “Es algo que tenía que llegar necesariamente, porque los ejércitos evolucionan con la sociedad. Eso sí, no lo esperábamos tan pronto”, asegura el veterano militar. Y es que, como remarca González Crespo, no quedaba otro remedio: “No podías ir a Afganistán con reclutas de la ‘mili’. Para determinadas mujeres prefiero soldados profesionales, y sobre todo mujeres, cumplen a rajatabla”.

Era el 9 de marzo de 2001 cuando el entonces ministro de Defensa del Gobierno de Aznar, Federico Trillo, pronunciaba la famosa frase: “Señores, se acabó la ‘mili’”, poniendo fin a un servicio militar que a algunos “les solucionaba la vida” –no eran pocos quienes, por ejemplo, aprendían a conducir vehículos pesados, para luego dedicarse al transporte o se sacaban el certificado de escolaridad–, aunque a otros se la partía justo cuando comenzaban sus estudios superiores o su vida profesional. El presidente socialista Felipe González se había negado una y otra vez a eliminar el servicio militar obligatorio, por temor a unas fuerzas armadas alejadas de la sociedad. Cuando Aznar llegó al poder en 1996 se comprometió a eliminar la “mili”, pero no fue hasta su segundo mandato cuando decidió apostar por el ejército profesional.

La oposición a la “mili” se había iniciado ya en los años setenta, en plena dictadura, con los consiguientes riesgos para la integridad física. Pero fue en los ochenta y sobre todo en los noventa cuando este rechazo se generalizó. Primero se arrancó el derecho a la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria. Y más tarde surgió el movimiento de insumisión, que llevó a prisión a decenas de jóvenes e impulsó aún más la objeción de conciencia, hasta que no quedó otro remedio que eliminar la “mili”. Fueron tiempos de protestas constantes, de jóvenes condenados que, aun pudiendo evitarla con el tercer grado, iban a prisión solo para llevar al Gobierno a un callejón sin salida. España fue el único país que ensayó con éxito esta vía resistencia civil para terminar con la conscripción militar.

Cada vez más jóvenes trataban por todos los medios de evitar el servicio militar, obteniendo una exención por razones en muchas ocasiones totalmente inventadas –los había que fumaban en exceso durante semanas para que les diagnosticasen de asma–, declarándose objetores de conciencia o directamente negándose a ir a filas, lo que conllevaba penas de prisión e inhabilitación para desempeñar un puesto en la administración.

Al final, también había trampas para no cumplir la prestación social, tan onerosa o más como la “mili”, ya que duraba más tiempo. A las prórrogas por estudios sucedían las prórrogas por sostenimiento familiar –bastaba aducir que se sustentaba a la pareja de hecho–, hasta que a los treinta años se quedaba exento de cualquier servicio.

La imagen de los cuarteles vacíos no duró mucho. En poco tiempo “hubo oleadas de solicitudes para entrar en el ejército profesional, y en un momento, a principios de la década de 2000, en el que la economía iba muy bien. Había una buena juventud”, cree el coronel González Crespo, quien inició las relaciones entre el Ejército y los empresarios para facilitar una salida profesional a los soldados que finalizaban su periplo militar.

Hubo mucha oposición a la “mili”, pero hay que remarcar que fueron mayoría los que cumplieron con el servicio con su mejor voluntad. Y es que durante décadas, el servicio militar era un rito de paso que suponía romper “el cordón umbilical” e iniciar la edad adulta. A los veinte años del fin de la “mili” se asiste a una cierta nostalgia de aquel servicio, como prueba el hecho de que cada vez hay más foros y asociaciones de veteranos de tratar de rememorar aquellos tiempos, como resalta el coronel González Crespo. Muchos están integrados en la Asociación de Reservistas Españoles (ARES) y algunos realizan servicios voluntarios, temporalmente, en las diferentes misiones de las Fuerzas Armadas.

El coronel Rafael González Crespo: "Unificaba regiones, clases sociales y niveles culturales"

“A muchos jóvenes, la ‘mili’ les solucionó la vida. Alguno había que, cuando le dábamos el sueldo de 500 pesetas, se quedaba con 50 para sus gastos en el cuartel y mandaba 450 para ayudar a su familia en casa. Muchos era la primera vez que salían del pueblo”, rememora el coronel retirado Rafael González Crespo. Puede parecer un tópico, pero “la ‘mili’ unificaba a todas las regiones, clases sociales y niveles culturales. Visto en perspectiva, creo que no era tan mala”, añade este santanderino de 73 años, experto en geopolítica, con especial hincapié en Rusia y sus satélites –asuntos sobre los que ha escrito varios libros–, fue durante cinco años Delegado de Defensa en Asturias, entre 2000 y 2005, justo la época en que se puso fin al servicio militar obligatorio. Más tarde, en 2008, fue director de la residencia militar Coronel Gallegos de El Coto, en Gijón, hasta 2012. Pese a que había jóvenes contrarios a hacer la “mili”, “la mayoría de la gente que era llamada a cumplir el servicio militar se decía: ‘Voy a estar aquí 20 meses, vamos a aprovechar el tiempo’, y se sacaba el certificado de escolaridad o aprendía a conducir”, señala González. El servicio militar obligatorio “creaba lazos de solidaridad entre los reclutas: el que no escribía las cartas a los compañeros que no podían hacerlo, le enseñaba a leer, o le prestaba dinero o tabaco”. Claro que, con aquel Ejército, no hubiese sido posible llevar a cabo las misiones que vienen realizando las Fuerzas Armadas en el exterior, que requieren de una profesionalización cada vez más profunda. “Los soldados profesionales de ahora son disciplinados, entregados y fuertes”, asegura el coronel, quien sigue sintiendo un cariño muy especial por Asturias. Una muestra de la solidaridad que se creaba en el servicio militar la vivió el coronel en sus propias carnes cuando estaba destinado en el Regimiento San Marcial, con base en Madrid: “Los viernes cogía el tren nocturno para ir a ver a la familia en Santander. Después de una semana de trabajo, estaba derrengado y me quedaba dormido en el tren . Un día me despertó un revisor joven para pedirme el billete y me preguntó: ‘¿No me conoce? Serví a sus órdenes en el San Marcial’. Yo le expliqué y me respondió: ‘Nadie le va a volver a despertar en este tren’. No sé cómo lo hizo pero en los tres años siguientes nadie volvió a despertarme camino de Santander”.