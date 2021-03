Los partidos políticos de Asturias valoran la azarosa y agitada política estatal

Tiempos azarosos y agitados en la política nacional. El pulso por el control del centro derecha ya tiene efectos colaterales en el resto de partidos y hasta en el Gobierno de España. La decisión de Pablo Iglesias de dimitir como vicepresidente del Gobierno para encabezar la candidatura de Podemos en las autonómicas de la Comunidad de Madrid es el último movimiento del, por ahora, juego de tronos que tiene como primer escenario y frente Madrid. Los partidos con representación institucional en Asturias valoran la situación desencadenada, a excepción de la Federación Socialista (FSA), que prefiere guardar silencio.

Teresa Mallada (PP): "La nueva política antepone los intereses personales a los del país y de los españoles"

""Tanto las mociones de censura de Ciudadanos como la marcha de Pablo Iglesias de la vicepresidencia del Gobierno obedecen a esta nueva política, que antepone los intereses personales al interés de España y los españoles. Lo hemos visto con las mociones de censura de Ciudadanos, y ahora con esta salida de tono de un vicepresidente del Gobierno que entiendo que tenía un compromiso con todos los españoles y que antepone cuestiones que, no se entienden muy bien, pero desde luego son cuestiones personales. Esto pone también de manifiesto que a Pablo Iglesias, su cargo, le quedaba muy grande: nunca ha estado a la altura para representar ni a España ni a los españoles. Me parece un despropósito, como todo lo que está haciendo Podemos".

Ignacio Cuesta (Ciudadanos): "La decisión de Pablo Iglesias no hará más que polarizar los extremos en Madrid"

"El mejor ejemplo de la fragilidad e inestabilidad del gobierno central y su coalición con Unidas Podemos es la salida de Iglesias del ejecutivo. No sabemos si ha sido por decisión propia o porque el insomnio de Sánchez se había hecho insoportable. Era un secreto a voces que la situación era insostenible en el Gobierno, seguramente se acordará ahora el Presidente del gran acuerdo constitucionalista y moderado, la vía del 221 que le propuso Arrimadas para gobernar este país. Pero eligió la vía de la radicalidad. Esta decisión no hará mas que polarizar los extremos en Madrid, que es justo lo que menos necesitan los madrileños. Y será gracias al personalismo exacerbado de Ayuso y a su irresponsabilidad, ya que en lugar de ayudar a los que peor los están pasando en esta pandemia, no le temblará el pulso en dedicar millones de euros a la campaña electoral".

Daniel Ripa (Podemos): "La decisión de Pablo Iglesias es valiente, honesta y generosa, está en juego el modelo de país"

"Es evidente que no podíamos asistir a una ceremonia de la depresión mientras Isabel Ayuso montaba el primer gobierno en España de la ultraderecha. Era el espectáculo al que parecíamos condenados en unas elecciones convocadas irresponsablemente por Ayuso en mitad de una pandemia mientras otros partidos hacían movimientos para preparar mociones de censura. La decisión de Pablo Iglesias es valiente, honesta, generosa con lo que necesita nuestro país: una salida social y progresista, que no deja a nadie atrás. No es una batalla por Madrid. Está en juego el modelo de país que queremos: un modelo de gobiernos entre el PP y Vox; un modelo entre el PSOE y Ciudadanos como parecían querer en alguna comunidad autónoma o un modelo que anteponga protegernos de los ERTES o anteponga la subida del salario mínimo interprofesional. Estoy convencido que Pablo Iglesias puede ser presidente de la Comunidad de Madrid cuando está está en juego el modelo de país".

Ovidio Zapico (IU): "Cualquier dique a la radicalidad de derechas es bienvenido; Yolanda Díaz será un buen relevo"

"Cualquier escenario que suponga un dique de contención a la radicalidad de las derechas es bienvenido por parte de IU. Se demuestra además, con Yolanda Díaz que hay relevo en el Gobierno y que además es un buen relevo, con el que compartimos historia y cultura política y, por supuesto, valoramos su trabajo como ministra al frente del ministerio de empleo"

Adrián Pumares (Foro): "La situación de Murcia exige que los partidos con sentido de estado nos reafirmemos contra el transfuguismo"

" El abandono de Pablo Iglesias como vicepresidente es una una mala decisión, como fue la moción de censura en Murcia, que está provocando más efectos de los esperados. Resultaría una buena noticia que alguien como Pablo Iglesias, que no ha hecho absolutamente nada positivo desde el inicio de la Legislatura, abandone el Gobierno de España, pero seguirá siendo él quien tome todas las decisiones en nombre de todos los ministros de Unidas Podemos. La situación de Murcia exige que los partidos con sentido de estado reafirmemos nuestro compromiso con el Pacto Antitransfuguismo, modificado en el año 2020, y que define tránsfuga como todos los representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto electoral que los presentó a las correspondientes elecciones abandonan la formación política o se apartan individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o han sido expulsados de éstas".

Ignacio Blanco (Vox): "Hemos logrado sacar a Pablo Iglesias del Gobierno y lo llevaremos con mucho orgullo"

"Vox ha logrado sacar a Pablo Iglesias del gobierno, y eso lo llevaremos con mucho orgullo. Pablo Iglesias a quien teme es a Vox, y a quien deben temer los madrileños es a Pablo Iglesias. Por eso las elecciones en Madrid son fundamentales para toda España. Nadie puede quedarse en casa y todos, a votar a Rocío Monasterio, el verdadero antídoto contra la ultraizquierda".