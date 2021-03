El PP asturiano contacta ya con cargos y afiliados dispuestos a dejar Ciudadanos

El Partido Popular de Asturias asegura estar ya en contacto con dirigentes y afiliados de Ciudadanos dispuestos a iniciar una transición hacia la formación que lidera Pablo Casado. La presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, ya visualizó poco después de tomar las riendas del partido el “fichaje” de dirigentes tanto de Ciudadanos como de Foro Asturias, con el objetivo de convertir al partido en el referente del centro-derecha.

Así, Mallada incorporó al partido a la que fuera diputada de Ciudadanos en la legislatura entre 2015 y 2019, Diana Sánchez. Mallada la sumó a su equipo después de las elecciones de 2019, tras haber sido excluida Sánchez de la candidatura de la formación naranja por desavenencias con la dirección regional, según ella misma expresó. En la actualidad, Diana Sánchez está en la comisión de garantías del PP asturiano, al igual que la que fuera forista Teresa Domínguez.

Fuentes del PP aseguran que existen conversaciones con dirigentes locales y afiliados que se plantean abandonar la formación naranja. “Las conversaciones no son solo de ahora; de hecho, buena parte de ellas venían produciéndose desde hacía meses”, indican las mismas fuentes.

La situación es heterogénea: desde afiliados a título individual hasta propuestas de transición colectiva en distintos concejos. El Partido Popular es consciente de que en esa operación resulta muy relevante dar con el momento adecuado, por lo que algunos de los “saltos” dependen de la evolución de la situación nacional en Ciudadanos.

Son varias las vías que existen para llevar a cabo un desmontaje programado de las estructuras territoriales de Ciudadanos en Asturias, según manejan los populares. Una de las opciones es el paso de cargos a situaciones de “no adscritos” hasta que terminen mandatos municipales o legislaturas. Eso permitiría alianzas en las corporaciones en lo que resta de mandatos, sin que se considerasen situaciones de transfuguismo, sostienen medios del PP. Sería en la próxima formación de candidaturas en las venideras elecciones municipales o autonómicas en las que se efectuaría la incorporación de exdirigentes de Ciudadanos.

“Todo depende un poco de qué ocurra con el partido”, aseguran dirigentes del PP ante la hipótesis de una gradual marcha de parte de Ciudadanos hacia las filas populares después de que el que fuera secretario de organización de Ciudadanos Fran Hervías, la persona que controló durante años la organización territorial de la formación naranja, anunciase su decisión de sumarse al PP y abandonar su escaño como senador.

Precisamente, el procedimiento de Hervías no parece que vaya a ser el más habitual, sino que se produzca bien el fichaje inmediato de dirigentes sin cargos de representación, bien que se establezcan alianzas con aquellos que pasen a no adscritos pero manteniendo sus actas, “lo que podría permitir nuevas alianzas que modificasen escenarios políticos”, señalan en el PP.

No obstante, los dirigentes regionales de Ciudadanos no parecen estar en el punto de mira, ya que los populares creen que se mantendrán dentro de la marca del partido hasta final de legislatura. En medios próximos a la dirección de la formación naranja en Asturias se asegura, no obstante, que no constan movimientos de cargos que vayan a seguir los pasos de Hervías, pese al llamamiento lanzado por los populares, que se ha intensificado durante los últimos días.

El portavoz de Ciudadanos en Asturias, Nacho Cuesta, vicealcalde de Oviedo, ha recalcado estos días su alineación con la dirección nacional del partido al considerar que la moción de censura presentada en Murcia contra el PP era justificada y más tras conocerse los cambios de criterio de tres de los diputados de Ciudadanos.

Tampoco se esperan en el grupo parlamentario, aunque la fractura con la que fuera portavoz, Laura Pérez Macho, hace que calculen posibles cambios no solo los populares, sino también los socialistas. Dirigentes del PSOE valoran el efecto que podría suponer la existencia de parlamentarios no adscritos que abriese nuevas opciones de alianza para hacer aún más cómoda la “aritmética variable” a la que se refiere el presidente socialista Adrián Barbón cuando busca aliados diversos en el Hemiciclo.