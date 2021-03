El tirón de Amazon ya se nota: Sogepsa recibe "reservas y encargos de más suelo" en Bobes

El vicepresidente del Gobierno autonómico ha realizado estas manifestaciones durante su comparecencia ante la comisión de la Junta General, que ha sido solicitada por el diputado de Podemos Ricardo Menéndez Salmón, que ha expresado la preocupación de su grupo parlamentario por lo que que considera "un abuso de la exigencia de confidencialidad" en las negociaciones mantenidas por el Gobierno regional con la multinacional logística. "Esta operación cuenta con todos los informes favorables", ha respondido Cofiño respecto a las dudas sobre los cambios en el planeamiento del suelo donde se va a instalar Amazon, 170.000 metros cuadrados a los que se podrían añadir otros 20.000 ahora en reserva por si fueran necesarios para ampliar el aparcamiento de la futura instalación logística.

El vicepresidente del ejecutivo regional ha precisado que la modificación urbanística realizada en el plan parcial de Bobes consiste "en una reconfiguración de la volumetría, que conserva el aprovechamiento inicial", que ha pasado por el ayuntamiento de Siero, por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) y también por el Consejo Consultivo del Principado. También ha respondido Cofiño a Menéndez Salmón que la venta de suelo a Amazon "nada tiene que ver" con la instalación de Parque Principado en Siero, hace veinte años, "donde no se han llevado a cabo las plusvalías previstas para la ciudadanía en zonas verdes y deportivas". El vicepresidente del Principado ha insistido en que Amazon "ha comprado terreno en un polígono industrial y ya le digo que no va a haber ningún tipo de esas plusvalías de las que habla". También indicó Cofiño que el precio de la operación se conocerá cuando se formalice la escritura pública de compra venta, que tiene como fecha límite para su firma el próximo 30 de abril, aunque avanzó que el precio de venta "permitirá recuperar toda la inversión" y dio como pista que en esa zona se está comercializando ese suelo industrial, ya urbanizado, a 100 euros por metro cuadrado. En el caso de Amazon, el suelo adquirido es sin urbanizar, de ahí que la multinacional haya encargado a Sogesproa dichas obras. De todas formas, indicó que el precio a pagar por Amazon "será en ese entorno" y añadió que la multinacional "no ha pedido ningún beneficio fiscal ni subvención" para instalarse en el centro de Asturias.

En las respuestas a las preguntas formuladas por el resto de los grupos políticos de la oposición, Cofiño reveló que las directivas de Amazon han manifestado interés por reunirse con el comercio de Asturias para estudiar fórmulas de cooperación en cuanto la multinacional logística se instale en la región. "Puede ser una ventana al mundo para el comercio y las empresas asturianas (...) Esto solo es el comienzo", ha manifestado el Vicepresidente, quien añadió que el salto al mercado digital es un paso que ha de dar el comercio y las empresas de Asturias "con Amazon y sin Amazon" para garantizar su futuro. El vicepresidente del Gobierno concluyó que la llegada de Amazon a Asturias "es un exito de toda la sociedad asturiana" y citó, expresamente, el papel desempeñado por la Cámara de Comercio de Oviedo, "que nos trasladó el interés" de la multinacional.

El diputado Ovidio Zapico (IU) preguntó si el impulso que supone la llegada de la multinacional logística a Bobes permitirá acelerar la conexión de esa zona del centro de Asturias con Llanera, Langreo y Avilés. "Esa conexión es imprescindible", reconoció Cofiño, quien recordó que el Presupuesto autonómico de este año ya recoge una partida para la redacción del proyecto y que la idea del Gobierno autonómico es que esta actuación tenga continuidad , ya con las obras, en las cuentas de los próximos años.